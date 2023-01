Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Zdražení energií a cenový strop

Nový rok přináší další zdražení energií pro domácnosti, které nemají zafixovanou cenu. Například ČEZ u nejběžnější sazby D02 zdražuje silovou elektřinu o skoro 190 procent – z dosavadních 3,775 Kč/kWh na 10,877 Kč/kWh (s DPH).

Díky vládou zastropované ceně – 6,05 Kč/kWh – bude zdražení v praxi „jen“ o 60 procent. Většina zákazníků narazí od ledna právě na tento strop, konkrétně u ČEZ si u nejběžnějších sazeb elektřiny připlatí kolem 300 korun měsíčně.

Cenový strop u plynu je 3,025/KWh s DPH. Limity jsou i pro stálou měsíční platbu za dodávku – 130 Kč za odběrné místo jak u elektřiny, tak u plynu.

Na rozdíl od podzimu už ale domácnosti nedostanou státní příspěvek – takzvaný úsporný tarif. Nahradil ho právě cenový strop.

Psali jsme víc:

Příspěvek na bydlení a normativní náklady

Od ledna 2023 roste výše příspěvku na bydlení, díky změně některých pravidel bude zároveň dostupnější.

Zvedají se takzvané normativní náklady – tedy horní limity pro státní pomoc. Zároveň se tyto stropy slučují pro jednu a pro dvě osoby – dosavadní normativy pro domácnosti s jednou osobou totiž byly opravdu nízké a výši příspěvku hodně ořezaly.

Končí znevýhodnění Pražáků: Dosud měli nárok na příspěvek, až když náklady na bydlení převýšily 35 procent jejich čistého příjmu. Nově to bude 30 procent – stejně jako v jiných regionech.

Změn je víc. Třeba pro domácnosti, které topí uhlí, dřevem, prostě pevným neboli tuhým palivem. Nebo pro ty, jejichž příjmy jsou nižší než životní minimum. Nebo pro ty, kdo neplatí nájem, protože bydlí ve vlastním nebo družstevním.

Popsali jsme to podrobně:

Minimální a zaručená mzda

Minimální mzda od začátku roku 2023 roste o 1100 korun na 17 300 korun měsíčně hrubého při pracovní době 40 hodin týdně. V hodinovém vyjádření se zvyšuje o 7,40 Kč na 103,80 Kč.

Zvýšení minimální mzdy pro nejhůře placené zaměstnance tentokrát neznamená, že úměrně tomu stoupnou i všechny úrovně takzvané zaručené mzdy. Od roku 2023 se zvyšuje jen ta nejnižší (odpovídající minimální mzdě) a nejvyšší (musí dosahovat aspoň dvojnásobku minima), zatímco druhá až sedmá úroveň zůstávají stejné jako v roce 2022.

Podrobně: Jak stoupne minimální mzda, tabulka pro stupně zaručené mzdy

Můžete si taky spočítat, jak v roce 2023 stoupne vaše čistá mzda:

Životní a existenční minimum

Životní a existenční minimum se od ledna 2023 zvyšují o 5,2 procenta. Životní minimum pro jednotlivce roste na 4860 Kč z dosavadních 4620 Kč, další hodnoty najdete v tabulce. Existenční minimum roste na 3130 Kč z dosavadních 2980 Kč.

Od roku 2023 Do konce 2022 Životní minimum Jednotlivec 4860 Kč 4620 Kč První osoba v domácnosti 4470 Kč 4250 Kč Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 4040 Kč 3840 Kč Dítě do 6 let 2480 Kč 2360 Kč Dítě od 6 do 15 let 3050 Kč 2900 Kč Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 3490 Kč 3320 Kč Existenční minimum 3130 Kč 2980 Kč Zdroj: MPSV

Od životního minima se mimo jiné odvíjí hranice příjmů, od níž vzniká nárok na dávky v hmotné nouzi a některé další státní příspěvky, například přídavek na dítě nebo porodné. Díky zvýšení minima zůstane od ledna víc peněz i lidem v exekuci nebo osobním bankrotu. Stoupne totiž také nezabavitelné minimum, na kterou nesmí sáhnout exekutor formou srážky ze mzdy.

Výpočet životního minima v roce 2023 může v některých domácnostech ovlivnit i novela, podle které se už do takzvaných započitatelných příjmů nebudou počítat výdělky z brigád a studentských praxí středoškoláků. Psali jsme podrobněji: O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá.

Přídavky na děti

Výše přídavku se od ledna 2023 zvyšuje ve všech kategoriích o 200 korun. Základní částka pro děti do šesti let tak stoupne z 630 na 830 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 770 na 970 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne ze 880 na 1080 korun.

Pro rodiny, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání přinejmenším ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek o 500 korun vyšší než v základní variantě. I jejich výše teď roste: pro děti do šesti let se zvýší z 1130 na 1330 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 1270 na 1470 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne ze 1380 na 1580 korun.

Psali jsme podrobně: Takhle se změní přídavek na dítě. Dosáhnete na něj od ledna?

Datové schránky

Datová schránka bude od roku 2023 povinná pro všechny živnostníky a další podnikatele (OSVČ). Včetně těch, kteří mají podnikání jen jako vedlejší nebo pozastavenou činnost. Povinnost se rozšíří také na spolky, sdružení a nadace včetně společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ).

Stát jim datovou schránku aktivuje automaticky, není tedy potřeba o ni žádat. Přihlašovací údaje dostanou noví uživatelé postupně od ledna do března.

Nepodnikající fyzické osoby nakonec nedostanou datovou schránku automaticky (zákon původně počítal s její aktivací, jakmile člověk při komunikaci se státem aspoň jednou použije některou z forem elektronické identity). Když o ni budou mít zájem, mohou si ji nechat zřídit dobrovolně.

Psali jsme víc:

Výchovné k důchodu

Od ledna 2023 startuje příspěvek ve výši 500 korun měsíčně ke starobnímu důchodu za každé vychované dítě – takzvané výchovné. Automaticky ho dostanou ženy, které podle zákona odešly do penze dříve díky dětem. Ostatní zájemci musí vyplnit žádost o příspěvek.

Na výchovné nakonec dosáhnou i lidé, jejichž starobní důchod vznikl transformováním z invalidního. A v plné výši bude náležet také vdovám a vdovcům, kteří pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem.

Odpovědi na nejčastější otázky: Kdo a jak dostane na výchovné k důchodu?

Nákupy: slevy, recenze, reklamace, e-shopy:

Uvádění slev – jako procenta z původní ceny – dostane jednotná pravidla. Skončit má nejen účelové zvýšení ceny na krátký čas před akcí, ale také nejasnosti o tom, z jaké hodnoty je sleva vypočítána. Od 6. ledna musí obchodník jako původní (přeškrtnutou) cenu uvést nejnižší z cen, za kterou stejný výrobek prodával v posledních aspoň třiceti dnech před zlevněním.

Když obchodník na internetu zveřejňuje recenze a hodnocení tvářící se jako příspěvky skutečných zákazníků, bude muset podle nových pravidel vysvětlit, jak zajišťuje jejich pravost. Vedle samotných e-shopů se to týká i online tržišť, srovnávačů nebo aukčních a bazarových portálů.

Zákonná záruka za jakost definitivně končí. Na druhou stranu se zdvojnásobí doba, kdy je spotřebitel v lepší pozici při reklamaci vady. A stoupnou i požadavky na kvalitu zboží.

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přináší i plno dalších změn. Má například pomoct i provozovatelům e-shopů, aby je klienti nezneužívali jako bezplatné půjčovny. Podmínky pro vyzkoušení zboží se přiblíží kamenným prodejnám. Výslovně také zakazuje přihazování nechtěných položek do nákupního košíku. Jasnější bude i lhůta na dodání zboží.

Psali jsme podrobně:

Daň z přidané hodnoty

Registrace k dani z přidané hodnoty bude od roku 2023 povinná jen pro podnikatele, jejichž roční obrat (dvanáct po sobě jdoucích následujících kalendářních měsíců) přesáhne dva miliony korun. To je dvojnásobek dřívějšího limitu.

Psali jsme víc: Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Paušální daň

Strop ročních příjmů, do něhož OSVČ může dobrovolně přihlásit k paušální dani, stoupne na dvojnásobek. Paušální daň umožňuje platit měsíčně jedinou částku zahrnující daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění.

Měsíční paušál už ale nebude pro všechny stejný. Dosavadní systém zůstane jen pro příjmy do jednoho milionu: v roce 2023 zahrnuje daň 100 Kč, minimální výši zdravotního pojištění (2722 Kč) a minimální výši důchodového pojištění navýšenou o 15 procent (3386 Kč), celkově to tedy bude dělat 6208 Kč.

Pro podnikatele s vyššími příjmy – od jednoho do dvou milionů ročně – vstoupí do hry další dvě pásma paušální daně.

Podrobnosti: Paušální daň bude vyšší a pro víc lidí. Přehled pro rok 2023

Odpuštění dluhů vůči státu

Lidé dostanou šanci zbavit se části dluhů, které mají u České správy sociálního zabezpečení, u finančních úřadů a dalších institucí. Pomoct jim má „státní Milostivé léto“. Předchozí dvě akce se totiž netýkaly správních exekucí – tedy dluhů, které si vymáhají samy úřady a nepoužívají k tomu soudní exekutory.

Od července do konce září 2023 by mělo stačit, když lidé zaplatí takzvanou jistinu – tedy samotný původní dluh na daních nebo sociálním pojištění. Stát jim pak odpustí „příslušenství“ – to jsou hlavně úroky nebo penále. Šanci dostanou nejenom fyzické, ale i právnické osoby (firmy). Návrhy na nové Milostivé léto teprve projedná vláda, komplikace se ale nečekají.

Limit pro daňové přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 50 tisíc korun, nebudou muset podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů.

Pro zaměstnance (kteří v předchozím roce měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele – nebo sice od víc, ale postupně) stoupne limit pro jiné zdanitelné příjmy z šesti na 20 tisíc korun.

Vyšší limity lze poprvé využít pro příjmy za rok 2023 – týká se tedy až daňového přiznání podávaného v prvních měsících roku 2024.

Do limitu pro podání přiznání se nepočítají příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, případně je z nich daň vybírána srážkou. Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou 30 tisíc za rok.

Podrobně: Daňové přiznání bude podávat méně lidí. Limit stoupne

Elektronická evidence tržeb

EET definitivně končí, nevrátí se ani jako dobrovolná. Už od března 2020, kdy začala koronavirová pandemie, byla pro podnikatele nepovinná – formálně však šlo jen o přerušení do konce roku 2022.

Zrušení zákona o evidenci tržeb mimo jiné povede k tomu, že finanční a celní správa zastaví dosavadní řízení o přestupcích týkajících se EET.

Podrobně: Konec elektronické evidence tržeb

Nová zelená úsporám Light

Dotační program Nová zelená úsporám Light přispěje na výměnu oken, dveří nebo zateplení fasády, střechy či podlahy. Cílí tentokrát na domácnosti s nízkými příjmy, především penzisty a lidi s nárokem na příspěvek na bydlení.

Pomoc je prý vypočítaná tak, aby případně pokryla celé náklady. Dotovat se budou jednoduché stavební úpravy, které lze provést relativně rychle, ale přitom můžou snížit spotřebu energií až o desítky procent.

Žádosti se přijímají od 9. ledna 2023, a to pouze elektronicky s pomocí elektronické identity. Žádat se dá jak před provedením úprav, tak v průběhu prací nebo i zpětně (na úpravy od 12. září 2022).

Podrobnosti: Nová zelená úsporám Light je i pro chudší. Jak na ni

Limit pro odvody u DPČ

U dohody o pracovní činnosti se od roku 2023 zvyšuje limit, od něhož se platí sociální a zdravotní pojištění, na 4000 korun (v předchozích dvou letech byla hranice 3500 Kč). Do hrubého výdělku 3999 Kč se tedy pojistné neodvádí.

Roste také limit pro srážkovou daň u dohody o pracovní činnosti. Nově ji lze uplatnit, pokud příjem nepřesáhne 4000 Kč hrubého za měsíc (dosud 3500 Kč) – nad tuto hranici se odvádí daň zálohová.

Minimální zálohy OSVČ

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se pro rok 2023 zvyšuje na 2944 Kč měsíčně (bude o 103 Kč vyšší než pro rok 2022), minimální záloha na zdravotní pojištění roste na 2722 Kč (o 95 Kč).

U zdravotního pojištění se záloha mění hned od platby za leden. U sociálního pojištění se mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2022, tedy nejčastěji v dubnu.

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, roste v roce 2023 minimální záloha na sociální pojištění na 1178 Kč (to je 41 Kč víc než v roce 2022). Neplatí se pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. U zdravotního pojištění se při vedlejší činnosti minimální zálohy neplatí.

Jak stoupnou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění?

Základní údaje pro rok 2023 Sociální pojištění Zdravotní pojištění Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 2944 Kč 2722 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost 1178 Kč Neplatí se

Podrobné přehledy:

Zvýšení důchodů

V lednu 2023 přichází pravidelná (řádná) valorizace: Základní výměra důchodů stoupne o 140 korun, procentní výměra o 5,1 %. Průměrný důchod se díky tomu zvýší o 825 korun.

Během roku – pravděpodobně v červnu – přijde další mimořádná valorizace. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka předpokládá, že důchody při ní stoupnou v průměru zhruba o 700 korun.

Pošta zdražuje

Česká pošta od 1. února opět zdraží. Za Obyčejné psaní si připlatíte dvě koruny. V ekonomické variantě přijde na 23 korun, v prioritní na 30 korun – se Zákaznickou kartou jsou ceny o korunu nižší.

Výrazně zdraží doporučené dopisy. Cena ekonomické varianty bez slev bude nově začínat na 62 korunách (dosud 52 Kč). Stoupne i cena poštovních či dobírkových poukázek a některých dalších služeb.

Odeslání poštovní datové zprávy (přes datovou schránku) přijde od začátku roku na 10 korun místo dosavadních pěti korun.

Už od ledna pošta znovu zdražuje některé platby související se službou SIPO.

Psali jsme víc:

Vlastní elektřina

Schválená novela energetického zákona umožní nainstalovat si bez povolení fotovoltaické panely s výkonem do 50 kW. Dosud pro ně platila hranice 10 kW. Jednodušší bude i stavba menší elektrárny na obnovitelné zdroje. Psali jsme víc: Nainstalujete víc solárů bez povolení

Další novela, která se teprve chystá, má udělat krok ke komunitní energetice, tedy jednoduchému sdílení energií. Podrobně: Rozdělit se o elektřinu bude snazší

Cestovní náhrady, stravné

Od ledna 2023 se zvyšují cestovní náhrady při pracovní cestě po Česku.

Minimální sazby stravného stouply na:

129 Kč (zvýšení o 9 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

196 Kč (zvýšení o 15 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

307 Kč (zvýšení o 23 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel stoupla na 5,20 Kč z dřívějších 4,70 Kč za kilometr. U jednostopých vozidel (motorek) a tříkolek stoupla náhrada o desetník na 1,40 Kč za kilometr. Mění se také paušální cena pohonných hmot.

Zahraniční stravné je od ledna vyšší v 25 státech či skupinách států – mimo jiné v Polsku, Švédsku, Dánsku, Finsku a Izraeli.

Zkrácené úvazky

Částečné úvazky mají být pro zaměstnavatele atraktivnější než dosud. Z vyměřovacích základů některých zaměstnanců si mohou od února 2023 odečíst slevu pět procentních bodů při úvazku v rozsahu osm až třicet hodin týdně.

Sleva se vztahuje na lidi:

starší 55 let,

pečující o dítě do 10 let, vlastní v péči nahrazující péči rodičů,

pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

připravuje se při zaměstnání na budoucí povolání studiem,

kteří v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,

se zdravotním postižením.

Sleva se vztahuje také na zaměstnávání lidí mladších 21 let, u nich není podmínkou zkrácený úvazek.

Psali jsme víc: Částečné úvazky budou výhodnější. Nestačí to, říkají firmy

Smlouvy po telefonu

Smlouva, kterou spotřebitel sjedná ústně po telefonu, bude platná až od chvíle, kdy ji odsouhlasí v písemné podobě. Díky zpřísnění pravidel (od 6. ledna) by lidé měli dostat víc času, aby si uvědomili, že nějakou smlouvu po telefonu vůbec sjednali, a v klidu se seznámili s její konkrétní podobou. Mělo by to omezit případy, kdy prodejci využívají nejednoznačných formulací, nátlaku nebo momentu překvapení.

Novela zároveň prodlouží dobu na odstoupení od některých smluv uzavřených mimo obchodní prostory, a to z dosavadních čtrnácti na třicet dnů. Konkrétně jde o smlouvy uzavřené během „výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb“, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti (podomním prodeji).

Podrobnosti: Ano, řekli jste v telefonu. Před šmejdy vás ochrání novinka

Nezabavitelné minimum, srážky ze mzdy

Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane z výplaty či důchodu víc peněz. Nezabavitelná částka od začátku roku 2023 znovu roste. Ale ne o tolik, jak by měla podle dřívějších pravidel.

Základní částka nezabavitelného minima se dosud počítala jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a specifické částky normativních nákladů na bydlení. Nově klesne na dvě třetiny ze zmíněného součtu.

Mění se také koeficient, kterým se nezabavitelná částka násobí za každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, a to ze třetiny na čtvrtinu.

V souhrnu tak nezabavitelná částka stoupne o 2500 Kč pro člověka bez vyživovací povinnosti (na celkových 13 500 Kč), případně o 2200 Kč pro člověka vyživujícího jednu osobu (na 17 000 Kč), o 1900 Kč u dvou vyživovaných – a tak dál.

Mění se také výpočet stropu, nad který se z výplaty či důchodu strhávají veškeré peníze. Dříve to byl dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů, od roku 2023 to bude 1,5násobek.

Podrobně: Nezabavitelná částka bude vyšší. Ale podle nových pravidel

Chorvatsko: Euro místo kuny

Chorvatsko se od ledna 2023 stane členem Schengenského prostoru a zároveň i eurozóny. To první znamená, že k moři už dojedeme bez hraničních kontrol. A to druhé, že jako měna končí kuna a nahrazuje ji euro.

Pokud jste nestihli kuny utratit nebo vyměnit, ale chystáte se v roce 2023 do Chorvatska, vymění je vám tam v kurzu 7,5345 kuny za euro vám v každé bance, na poště nebo na pobočce Finanční agentury (FINA), nikoli ale ve směnárnách. Při jedné výměně vám vezmou až sto bankovek a sto mincí. Výměnu budou zprostředkovávat taky pobočky centrálních bank zemí eurozóny, a to až do výše 8000 kun (1060 eur, tedy 25 600 korun). Od ledna 2024 už půjde kuny vyměnit jenom v chorvatské centrální bance. Mince vám vymění až do konce roku 2024, bankovky bez omezení i dál.

V Česku to ale budete mít horší – většina směnáren už kuny stáhla z kurzovních lístků.

Podrobně: Chorvatsko přechází na euro

Dávky v hmotné nouzi a přivýdělek dítěte

Přivýdělky potomků už nebudou rodinám snižovat dávky v hmotné nouzi nebo šanci získat přídavek na dítě. Při výpočtu životního minima se už nebudou do příjmů započítávat výdělky nezaopatřených dětí, které navštěvují střední školu, ani prázdninové přivýdělky studentů nebo příjmy související přímo se studiem nebo učením (praktická příprava).

Novela by měla rodiny motivovat k tomu, aby děti neukončovaly studia předčasně a aby si legálně přivydělávaly o prázdninách. Podobně se takové příjmy nezapočítávají při výpočtu sociálních dávek a nepoužily se ani při výpočtu jednorázového příspěvku 5000 korun na dítě.

Psali jsme víc: O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

Odměny pro znalce a soudní tlumočníky

Od ledna 2023 se zvyšují sazby odměn za výkon znalecké a tlumočnické či překladatelské činnosti. Hodinová odměna znalců se zvyšuje z dřívějších 300 až 450 Kč na 800 až 1000 Kč. Hodinová odměna za tlumočení roste ze současných 300 až 450 Kč na 750 Kč. Odměna za normostranu překladu stoupla z 300 až 450 Kč na 550 Kč.

Podrobněji: Odměny pro znalce a soudní tlumočníky se zvýší

Lékařské prohlídky zaměstnanců

Skončí povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Od ledna 2023 zůstanou pouze dobrovolné.

Periodické prohlídky u lékaře budou dál povinné u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Povinnosti týkající se vstupních prohlídek se zatím nemění.

Psali jsme víc: Na pravidelné prohlídky k lékaři už nebude muset každý zaměstnanec

Bankovní novinky

Hlavní novinkou má být spuštění takzvaných plateb na kontakt. Klienti dostanou novou možnost, jak poslat peníze i bez zadání čísla účtu: nově bude stačit číslo mobilu příjemce, pokud se do systému dobrovolně zapojí. První banky spustí službu zřejmě na přelomu prvního a druhého čtvrtletí.

Od února se rozšíří síť sdílených bankomatů. Ke Komerční bance a Monetě se přidají Air Bank a UniCredit Bank. Sdílení zatím funguje jen pro výběr hotovosti, později by se mělo rozšířit také na vkladomaty.

V roce 2023 by na trh měla vstoupit nová banka, za níž stojí finanční skupina Partners – zatím čeká na licenci od České národní banky. Plány má také malá Inbank, která v roce 2022 přišla do Česka: k půjčkám slíbila přidat výhodné spořicí účty.

Moneta od dubna zruší možnost přihlášení do internetového bankovnictví pomocí SMS. Následuje tak některé banky, které se snažily přivést klienty k potvrzování přes aplikaci v chytrém telefonu. Moneta zvolila zatím nejpřísnější postup: oficiálně nepřipouští žádné výjimky – kdo nemůže nebo nechce vlastnit smartphone, má smůlu. Úlevy pro vybrané skupiny klientů se nicméně stále připravují, odpovídají zástupci banky na otázky webu Peníze.cz už od října. Mohlo by jít o nejstarší nebo zdravotně postižené klienty.

Další banky nabídnou klientům možnost jednoduchého ověření na internetu přes bankovní identitu (BankID), začátkem roku by se měla připojit UniCredit Bank, ve druhém pololetí mBank. Dál se mají rozvíjet okamžité platby a vylepšovat mobilní aplikace. Komerční banka přejde na nový „core systém“, výsledkem bude mimo jiné nové internetové a mobilní bankovnictví. Česká spořitelna spojí mobilní bankovnictví George a mobilní George klíč do jediné aplikace.

Podrobně o plánech a změnách:

Založení společnosti s ručením omezením

Od 15. ledna 2023 se usnadní zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Změny navazují na nedávno zavedenou možnost sepisovat notářské zápisy v elektronické podobě a uspořádat zabezpečené videokonference s notářem.

„Založení s. r. o. se dále zjednoduší vytvořením vzoru společenské smlouvy, dostupného na internetu, a zrušením požadavku získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti. Podle stávající úpravy je potřeba, aby se zakladatelé kapitálové společnosti nejprve spojili s notářem, poté ohlásili živnost u živnostenského úřadu, pokud chtějí podnikat živnostenským způsobem, a teprve poté opět s notářem dokončili zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nově budou moci zakladatelé s notářem společnost založit i zapsat do obchodního rejstříku, a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění s živnostenským úřadem,“ píše ministerstvo spravedlnosti.

Nebude už nutné dokládat některé údaje duplicitně jak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tak při ohlášení živnosti živnostenskému úřadu – například právní důvod užívání prostor, v nichž bude mít společnost sídlo.

Spotřební daň z tabákových výrobků

Všechny sazby spotřební daně z tabákových výrobků se od ledna zvyšují o pět procent.

Sazba daně pro rok 2023 Procentní část Pevná část Minimální cigarety 30 % 1,97 Kč/ks celkem nejméně 3,52 Kč/ks doutníky, cigarillos 2,29 Kč/ks tabák ke kouření 3000 Kč/kg zahřívané tabákové výrobky 3 Kč/g

Silniční daň

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun sice platí už od července 2022, v praxi se ale projeví až při podání přiznání na začátku roku 2023. Pro vozidla nad 12 tun klesly sazby na nejnižší možnou úroveň podle předpisů EU.

Posudky, uznání invalidity a postižení

Lékařská posudková služba má být rychlejší. Část agendy lékařů by nově mohli zastat nelékařští pracovníci, například sestry. Novinka má pomoci lidem se zdravotním postižením při přiznávání invalidních důchodů a nároků na dávky pro postižené.

Psali jsme víc:

