Komerčka chystá nový bankovní systém. Rozhovor o nejbližších plánech

Loni v lednu jste oznámili, že plánujete přechod na nový bankovní „core systém“. Staré srdce, na němž běží hlavní bankovní operace, se bude měnit za nové. Před rokem jste to v našem rozhovoru označil na největší změnu od privatizace KB. Těží z toho už nějak klienti, nebo to bude až záležitost příštího roku?

Zatím ne. Nové řešení ještě dolaďujeme. Testujeme ho interně na první skupině zhruba 600 zaměstnanců, do konce roku ho pak budeme pilotovat na zhruba dalších pěti tisících našich zaměstnanců. Klienti uvidí výsledek v prvním čtvrtletí příštího roku. Postupně jim budeme spouštět novou aplikaci mobilního a internetového bankovnictví.

Jaké největší novinky v nich klient najde?

Každý rok jich bude několik a mnohem víc než doposud. Nový bankovní systém nám totiž umožňuje výrazně zkrátit inovační cyklus a novinky zavádět prakticky kontinuálně. Dosud jsme mohli nabídnout dvě, tři inovace za rok.

Z uživatelského pohledu bude pro klienta tou největší změnou zjednodušený kontakt s bankou. Mobilní i internetová aplikace budou vypadat stejně. Přitom všechny procesy jsou vyráběné, jako by měly být jen pro mobil, a tím pádem nesmírně snadné pro využívání. Dnes tyto procesy z historických důvodů existují v mnoha variantách, podle toho, zda je klient dělá v mobilu, v tabletu nebo v internetovém bankovnictví, takže se mu občas stane, že neví, jak má postupovat. Nebo při vyřízení nějakého požadavku narazí na to, že to v aplikaci vůbec nejde a pošleme ho na pobočku. Toto všechno přestane, až převedeme veškeré funkčnosti na nový systém. Zatím jich v něm je jenom část. I proto na něj klienty nebudeme migrovat najednou, ale postupně celý příští a přespříští rok.

Které klienty začnete do nového systému převádět nejdřív a od kdy?

S migrací plánujeme začít v únoru 2023. Půjde po jednotlivých skupinách klientů, které jsme vytvořili podle toho, jaké služby využívají. Obecně platí, že klienty se základními službami jako jsou běžný účet, spořicí účet nebo úvěr, převedeme dříve než klienty s větším portfoliem služeb. To proto, že ne všechny služby v tu dobu budeme mít už v novém systému. Příští a přespříští rok budeme převádět klienty – fyzické osoby. To je asi 80 procent všech našich klientů. Firmy přijdou na řadu v roce 2024.

Miroslav Hiršl (49) Zdroj: KB Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na zahraniční obchod a bankovnictví a postgraduálního studia na Graduate School of Banking v Boulder v americkém Coloradu. V letech 1996 až 2006 působil na různých pozicích v rámci Komerční banky, v letech 2006 až 2014 pracoval v její stavební spořitelně Modrá pyramida. V letech 2014 až 2018 byl generálním ředitelem a členem představenstva Société Générale Montenegro banka v Černé Hoře. Od srpna 2018 je členem představenstva Komerční banky, zodpovědný za úsek Retailové bankovnictví a útvar Řízení úvěrového portfolia.

Banky ve spolupráci s ČNB připravují další velkou inovaci: platby na číslo mobilu. Kdy tuto novinku plánuje spustit Komerční banka?

Naším záměrem je spustit platby na číslo mobilu ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Pokud vím, míříme na termín v listopadu, ale nezáleží to jen na nás, protože je nutné doladit ještě nějaké technické a jiné detaily. V projektu, který zaštítila Česká bankovní asociace a uskutečňuje se ve spolupráci s ČNB, je více bank. Komerční banka rozhodně plánuje být v první vlně bank, které novinku nabídnou.

Jak velký zájem klientů očekáváte?

Z pohledu celkového počtu plateb půjde o jednotky procent. Podle mě se to bude nejvíc využívat pro drobnější platby mezi známými, kteří na sebe mají mobil a při posílání peněz si nebudou muset zjišťovat číslo účtu.

Největší počet plateb našich klientů jde prostřednictvím platebních karet a dále pak pomocí trvalých příkazů a inkas, která jsou na čísla bankovního účtu příjemce. Na tom se podle mě ani po zavedení plateb na číslo mobilu nic nezmění.

Bude na číslo mobilu možné zadávat jakýkoliv platební příkaz, včetně trvalého nebo inkasa?

Uvažujete správně, ale v rámci bankovní asociace platí dohoda, že přesné podmínky zveřejníme společně.

Víme, že na číslo mobilu půjdou posílat peníze i formou okamžité platby, ale měl by u nich být nižší maximální limit jedné transakce, než je u okamžitých plateb na číslo bankovního účtu. Můžete to potvrdit?

U okamžitých plateb na číslo mobilu určitě maximální limit také bude. Na jeho výši ještě není úplná shoda a také platí dohoda, že ho nebudeme dopředu komunikovat. Potřebujeme, aby si lidé na novinku zvykli, a nejlépe aby byl podobný ve všech bankách. Současně víme, že u okamžitých plateb má banka velmi málo času zabránit případným pokusům o vykradení účtů, které jsou stále rafinovanější a přes velkou osvětu je jejich odhalení pro klienty stále obtížnější. Proto u okamžité platby platí limity, zatímco u standardních plateb nejsou. A stejně to bude, když budete posílat platbu na číslo mobilu.

Komerční banka a Moneta od letošního června spojily své bankomatové sítě a zároveň vyzvaly další banky, aby se přidaly. Zájem už ohlásila Air Bank, která se měla původně přidat s Monetou. Které další banky projevily o projekt zájem?

Bohužel, v tom konkrétní být nemůžu. Během podobných jednání jsme vázaní mlčenlivostí. Zatím jde jen o řádově jednotky bank, ale jsem přesvědčený, že další se časem připojí. Ostatně, kdysi v České republice sdílené bankomaty už byly, jen se to pak celé zvrtlo tím, že jedna z bank dospěla k názoru, že se jí to nevyplatí.

Někteří hráči na trhu, kteří mají velkou bankomatovou síť, asi stále věří, že to takto má zůstat. Já bych to nevzdával, i když diskuse s nimi může být dlouhá. Mít samostatné bankomatové sítě je neefektivní jak pro banky, tak pro klienty – a mně připadá, že jednou se banky na sdílených bankomatech musí dohodnout.

Jaké výhody to už přináší vašim klientům?

V současné době můžou vybírat zdarma z bankomatů Monety a pracujeme na tom, aby začátkem příštího roku mohli využívat její síť i ke vkládání peněz. Duplicitní bankomaty přemístíme do obcí, kde dnes tento automatizovaný servis není. Nezanedbatelná je i úspora dnes tolik potřebné elektřiny. Spotřeba bankomatu je stejná jako rodinného domu.

Někteří klienti se obávají, že vytvoření sdílené bankomatové sítě může vést k tomu, že na frekventovaných místech, kde jsou dnes bankomaty několika bank, může zbýt jeden, u kterého bude fronta. Co na to říkáte?

Umístění bankomatu se odvíjí od dvou aspektů. Bereme v úvahu, kolik lidí v dané lokalitě ho může potřebovat, a máme statistiku, jak je pak i skutečně využívaný. Pokud vidíme, že některý bankomat je super vytížený, tak přidáme další. To můžete vidět hlavně na některých našich pobočkách. A naopak, pokud je bankomat málo využívaný, je to kandidát na stěhování jinam, kde by ho mohlo potřebovat více lidí. Toto je přístup, který jsme doposud uplatňovali, a bude to platit dál. Jen teď bereme v úvahu i potřeby klientů Monety a změny v síti připravujeme společně.

Na některých místech jsou bankomaty Komerční banky a Monety vedle sebe. Už víte, kolik je takových duplicitních bankomatů a na jaká nová místa jeden z nich přesunout?

Víme, že sdílením obou bankomatových sítí můžeme desítky bankomatů přesunout do míst, kde by se klientům lépe hodily. Je to ale stále předmětem jednání s Monetou. Společně s ní jsme zatím vytipovali 50 nových lokalit, o kterých si myslíme, že by tam bankomat byl lépe využívaný než nyní. Do výběru nových míst jsme se rozhodli zapojit i občany. Do konce srpna mohou na www.mamenavyber.cz hlasovat, kam z navržených lokalit bankomat umístit. Dvacet tisíc lidí se už aktivně zajímalo.

Budou na sdílených bankomatech přibývat další služby?

S každou generací bankomatů se bankám otevírají další možnosti. Můžou to být opravdu multifunkční přístroje, na kterých lze vyřizovat nejrůznější bankovní služby. V Komerční bance máme za sebou poměrně širokou diskuzi, zda funkčnosti bankomatů dál rozšiřovat. S ohledem na to, že dnes jde skoro všechno mnohem jednodušeji udělat v mobilu, na tabletu či na stolním počítači, a další služby na bankomatech můžou blokovat čekajícího klienta za vámi, rozhodli jsme se jsme touto cestou dál nejít. Chceme, aby na našich bankomatech šlo hlavně rychle a hladce vybrat a vložit peníze, případně si odblokovat KB Klíč.

Samozřejmě, partnerské bance nebudeme nijak bránit, aby na svých bankomatech zaváděla jiné funkcionality. A nebudeme se bránit ani inovacím, které se budou týkat výběru a vkladu hotovosti.

Jak vidíte vývoj celkové bankomatové sítě v Česku v nejbližších letech? Tím, jak lidé stále víc platí bezhotovostně, a banky jsou pod stále silnějším tlakem na efektivitu, už v některých státech část bankomatů zmizela.

Myslím, že do deseti let se v České republice s počtem bankomatů nic zásadního nestane. I když se to bankéřům nemusí líbit, česká ekonomika je s hotovostí velmi propojená. Celkově spíš její používání roste, než aby klesalo.

V letošním prvním čtvrtletí jste poměrně nečekaně zrušili dalších 25 poboček. Po zavření zhruba stovky poboček v roce 2020 jste přitom uváděli, že s rozsahem sítě nebudete další dva, tři roky hýbat. Jak teď vidíte nejbližší budoucnost poboček Komerční banky z pohledu jejich počtu?

Když jsme před dvěma lety představovali investorům a veřejnosti transformační plán do roku 2025, řekli jsme, že na konci tohoto období cílíme na 200 poboček. Jen jsme si mysleli, že to rušení poboček poběží pomaleji. Pak přišel covid a rozhodli jsme pro rychlejší postup.

Dnes máme 216 poboček. Plán počtu poboček pro rok 2025 se nezměnil, takže nás čeká ještě mírná optimalizace čeká. Nepůjde o ostrý řez, ale každý rok uzavřeme jen několik málo využívaných poboček, tak jako jsme to dělali před transformačním plánem.

Zamýšlíte se i nad zkrácením provozní doby? Některé banky v zahraničí s poukazem na měnící se chování zákazníků už zavírají část poboček dříve než v minulosti. Váš konkurent, ČSOB, letos několik poboček změnil na expozitury, které mají otevřeno méně dnů v týdnu.

U nás převládá pocit, že unifikovaná provozní doba je pro klienta důležitý komfort. O zkrácení provozní doby tak neuvažujeme. Nemyslíme si, že je to potřeba. Pro nás je stále důležité být fyzicky přítomní na místech, kde máme klienty.

Nepotřebujeme ale už tak veliké pobočky, jaké máme ještě historicky na mnoha místech. Díky digitalizaci nám ubývá mnoho administrativy a mnoho klientů potřebuje služby na pobočce jen výjimečně, protože si je umí udělat ve svých bankovních aplikacích. Chceme být ve stejných lokalitách jako dnes, ale v mnohem menších prostorách.

Zachováte současný počet poboček s živými pokladníky a směnárenskou činnost?

Směnu korun na cizí měnu a opačně budeme rozhodně i v budoucnu zajišťovat jako službu pro své klienty. Směnárenství pro příchozí z ulice bych dlouhodobě šanci nedával. Ale zatím v tom pokračujeme.

Pokud jde o pokladní služby na našich pobočkách, tam už máme plán jasný. V současné době máme sto takzvaných bezhotovostních poboček – tedy takových, na nichž přístup k hotovosti a ke vkladu peněz na účet zajišťujeme klientům prostřednictvím bankomatu.

Zatím tvoří bezhotovostní pobočky méně než polovinu naší pobočkové sítě. V cílovém uspořádání v roce 2025 by to mělo být 80 procent, takže obsluhované pokladny by měly zůstat je asi na 40 pobočkách. Víme, že to nemůžeme udělat skokově, klienti si na změnu musí postupně zvyknout. Pro podnikatele, kteří potřebují pokladní služby nadále využívat, vždy nabízíme alternativní způsoby, jak jim hotovostní služby zajistit.

Museli jste v pobočkové strategii do roku 2025 ještě významnějšího měnit?

Druhou největší změnou oproti plánu bylo, že mnohem víc klientů, než jsme čekali, chce místo osobního jednání na pobočce využívat videohovor se svým osobním bankéřem. Možné to je, ale pro některé klienty je překážkou to, že neznají, nebo nemají potřebné video aplikace ve svých zařízeních. Proto tato služba bude součástí nového mobilního a internetového bankovnictví. Klient v aplikaci klikne na tlačítko, že chce videohovor s bankéřem, zároveň ho tím identifikujeme a žádnou jinou aplikaci už nebude potřebovat.

Banky se stále víc snaží přimět klienty, aby přihlášení – především do internetového bankovnictví – a zadávání platebních příkazů prováděli pomocí ověření v mobilní aplikaci. Část lidí ale stále nemá, nebo nechce chytrý mobil, který je k tomu zapotřebí. Někteří dál preferují starší metodu ověření pomocí potvrzujících SMS, jména a hesla. Jak vidíte budoucnost autorizace bez použití elektronického klíče v mobilu?

V nás se perou dva pocity. Když chcete využívat banku naplno, potřebujete chytrý telefon a autorizovat se KB Klíčem, který si „přečte“ váš otisk prstu a obličej – a je to. Na druhé straně: dobře si uvědomujeme si, že stále bude existovat skupina klientů, kteří tento telefon mít nebudou, nebo budou mít starší verzi, která takovou autorizaci nebude podporovat. Případně jsou prostě přívrženci tlačítkových telefonů. Pro tuto skupinu klientů musíme mít řešení. A snažíme se vyhnout i jakémukoliv jinému nátlaku.

Myslím, že tak za pět, deset let dospějeme do situace, že autorizace pomocí aplikace v mobilu se stane na trhu standardem a bude ji využívat naprostá většina klientů. Starší způsob autorizace tak malému zbytku klientů banky pak prostě přestanou nabízet, protože se jim to nevyplatí.

Kolik klientů Komerční banky už využívá elektronický klíč?

Do současné doby si ho nainstalovalo více než jeden milion klientů, aktivně ho využívá 90 procent z nich. Celkově máme 1,6 milionu klientů, celá skupina KB pak téměř 2,3 milionu.

Jak vnímáte kritiku, že úročení na vkladech v Komerční bance zaostává za vývojem trhu a vaši klienti musí hledat lepší nabídky v jiných bankách?

Snažíme se v tom držet uprostřed žebříčku, podobně je to u dalších velkých bank. A je to tak mimo jiné proto, že nemáme tak velkou potřebu získat dodatečnou likviditu jako mají některé jiné banky. Už delší dobu však nabízíme například skvělou sazbu na termínovaném vkladu pro klienty, kteří současně investují.

Což je ale produkt, kteří mnozí klienti nemohou využít, protože nechtějí investovat…

Nejsme banka, která se chce na trhu profilovat tím, že bude nabízet nejlepší sazby na vkladech. A ano, my současný vývoj zase „schytáváme“ na úvěrových sazbách. Třeba na hypotékách si můžeme dovolit mít jen minimální marži a v některých týdnech jsme je prodávali i pod cenou zdrojů.

Jak teď vidíte další vývoj na hypotečním trhu, hlavně pokud jde o očekávané úroky do konce roku a v příštím roce?

Objem nových hypoték je nyní poloviční než loni. Oživení zájmu bych čekal příští rok. Ale opravdu jen mírné, protože těch faktorů, které půjdou proti tomu je víc.

Současné sazby na hypotékách nepůjdou rychle dolů – inflace by sice měla být nižší, ale lidé si většinou neuvědomují, že to bude plus letošní vysoká inflace Přetrvávat bude také nejistota budoucího ekonomického vývoje. To nehraje ve prospěch dlouhého zadlužení na nákup vlastního bydlení.

Právě vysoké úroky hypoték straší lidi, které příští rok čeká fixace nové sazby na další období. O tisíce korun jim totiž zdražily energie a s rozpočtem už teď jsou na hraně. Co byste jim poradil?

Pokud už nyní klienti mají obavy, že by splátku s vyšší sazbou nemuseli zvládnout, měli by za námi přijít. Mohou to udělat hned, i když v současností žádný problém nemají, nejsou v prodlení a nová fixace je čeká až příští rok. Můžeme jim půjčku upravit, třeba snížit splátky prodloužením délky splatnosti. V takovém případě nejde o restrukturalizaci, která se promítá do negativního záznamu v úvěrovém registru a tím omezuje dostupnost případného dalšího úvěrování – třeba když by chtěli v budoucnu hypotéku refinancovat jinde.

Některé v budoucnu potenciálně ohrožené klienty už jsme začali oslovovat a ptát se jich, zda nepotřebují pomoc. Z našich dat o jejich situaci všechno nevíme. Někteří nám třeba říkají, že v případě potřeby mohou prodat jinou nemovitost, kterou vlastní. Jiní jsou naopak rádi, že jsme se ozvali, a chtějí s námi situaci řešit preventivně, i když zatím na uhrazení splátky stačí.

