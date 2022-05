Nová dvojka mezi bankomaty. Komerčka a Moneta propojí sítě

Komerční banka a Moneta Money Bank budou navzájem sdílet své bankomatové sítě v Česku. Klientům to má zajistit jejich dostupnost, aniž by se bankám zvyšovaly náklady. Zahájení spolupráce oznámily v dnešním společném prohlášení.

Pro klienty Komerční banky to v praxi znamená, že od letošního 1. června mohou zdarma vybírat hotovost v bankomatové síti Monety. Až doteď platí klienti KB se základní variantou konta MůjÚčet za výběr z cizích bankomatů v Česku 39 korun. S variantou MůjÚčet Plus, která není automaticky bez měsíčního paušálu, mají zdarma dva výběry z cizích bankomatů za měsíc.

Pro klienty Monety se v praxi zatím nic nemění. S běžným kontem nazvaným Tom účet mají zdarma všechny výběry z bankomatů v Česku i v zahraničí, a to bez měsíčního paušálu.

„Klienti obou bank získají v průběhu příštího roku možnost sdílet i vkladové funkce v bankomatových sítích,“ říká Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Komerční banka provozovala na konci loňského roku 860 bankomatů, což přestavuje 15% podíl na trhu a třetí největší síť v tuzemsku po České spořitelně a ČSOB. Současně je Komerční banka jedničkou v počtu vkladomatů – na konci roku jich měla 502, aktuálně už 520. Moneta má v současnosti celkem 560 bankomatů, z toho 186 je vkladových.

„Spolupráce nám umožní eliminovat duplicitní bankomaty na frekventovaných místech a současně instalovat tyto přístroje v lokalitách, kde je dostupnost výběru hotovosti nižší. V neposlední řadě je takové řešení efektivnější a udržitelné, protože dochází k nižšímu počtu dotací hotovosti, servisních výjezdů a k nižší spotřebě elektrické energie,“ vysvětluje Juchelka.

„Celý projekt sdílení bankomatů je velmi obsáhlý a zahrnuje vedle okamžitých benefitů pro klienty také využití duplicitních bankomatů v nových lokalitách, kde Komerční banka ani Moneta své hotovostní služby zatím nenabízejí,“ dodává Juchelka.

„Podobné realizace vzájemného sdílení bankomatové sítě známe z řady evropských zemí, například z Nizozemska, Belgie nebo Francie, kde tato služba již řadu let přináší komfort a nezpochybnitelné benefity,“ připomíná Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel Monety.

Web Peníze.cz loni na podzim napsal, že některé banky začínají zvažovat sdílení bankomatových sítí právě po vzoru zahraničních společností. Například francouzské banky BNP Paribas, Crédit Mutuel a Société Générale v říjnu oznámily, že do konce roku 2023 chtějí propojit své bankomatové sítě. Má to výrazně snížit náklady pro jednotlivé banky a zároveň umožnit i nadále obsluhovat zákazníky v místech, kde by nízká poptávka už neumožnila ekonomický provoz.

Vytvoření společné sítě není jedinou cestou, o níž banky kvůli úspoře nákladů uvažují. Dalším řešením může být podle Monety například výběr prostřednictvím aplikace mobilního bankovnictví bez použití platební karty.

„Mohlo by jít o bezkaretní schéma výběru na podobné bázi jako je NFC platba mobilem,“ řekla webu Peníze.cz mluvčí Monety Zuzana Filipová loni na podzim. Klient by místo karty využil mobilní aplikaci své banky.

„Na ní by si zvolil funkci výběru z bankomatu, pak mobil přiložil k NFC čtečce a zadal svůj PIN na bankomatu nebo v mobilu. V mobilní aplikaci nebo na bankomatu by si zvolil vybíranou částku či skladbu bankovek. Transakce by proběhla formou schématu okamžité platby,“ dodává Filipová. Banka by se tím vyhnula poplatkům za transakci kartou.

