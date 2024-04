Poslat peníze na číslo mobilu už umí i Moneta

Moneta Money Bank spouští možnost plateb na telefonní číslo – takzvanou platbu na kontakt. Klientům tak nově stačí znát pouze telefonní číslo příjemce místo čísla jeho bankovního účtu.

Odesílat platby může kdokoliv, pokud jeho banka platbu na kontakt nabízí. Pro příjem platby je však potřeba se předem zaregistrovat – příjemce to udělá prostřednictvím té banky, s jejímž účtem chce své telefonní číslo spárovat.

Klienti Monety si službu mohou aktivovat v mobilní aplikaci Smart Banka.

„Při registraci stačí, aby si klient přiřadil telefonní číslo k jednomu ze svých platebních účtů. Následně povolí aplikaci přístup ke kontaktům v mobilním telefonu, čímž se automaticky objeví na platebním příkazu všechny jeho kontakty, které si již tuto službu u svých bank taktéž aktivovaly a kterým lze platbu tímto způsobem poslat,“ vysvětluje Artur Galstyan, senior manažer depozit a karet v Monetě. Kontakty z telefonního seznamu zůstávají v rámci zařízení uživatele a samotná banka k nim přístup nemá, ujišťuje.

„Každé telefonní číslo může být přiřazeno pouze k jednomu bankovnímu účtu. V případě, že jich klient vlastní vícero, musí zvolit pouze jeden z nich. Nastavené číslo může kdykoliv z této služby odregistrovat,“ dodává Galstyan. Registr mobilních čísel zapojených do Plateb na kontakt spravuje Česká národní banka.

Moneta je sedmou bankou, která službu nabídla. V polovině loňského listopadu ji zprovoznila šestice bank: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank.

Maximální částka pro převod na číslo mobilního telefonu je pět tisíc korun. Platba pak odejde jako okamžitá, na účet příjemce se tak zpravidla připíše nejpozději za pár sekund. Převod je možný pouze v rámci České republiky, respektive na čísla s českou a slovenskou předvolbou 420 a 421.

Odesílateli se před odsouhlasením platby ukáže i název účtu příjemce, což je zpravidla jméno a příjmení, aby si mohl ověřit správnost údajů. Odesílatel tak ještě před definitivním potvrzením uvidí, komu peníze posílá – alespoň podle názvu účtu, což snižuje riziko, že omylem pošle peníze na jiný účet. Je to i vylepšení oproti standardním převodům na číslo účtu, kde jméno příjemce ukážou jen některé banky (a jen v některých případech).

Během prvních dvou dní od spuštění v polovině listopadu se do služby zaregistrovalo skoro čtvrt milionu klientů Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Fio banky, Komerční banky a Raiffeisenbank. Později už zájem tolik nerostl – do poloviny letošního dubna si své telefonní číslo spárovalo s číslem bankovního účtu přes 490 tisíc lidí. V praxi ale lidé využívají tyto platby zřídka – celkově jsou to jen desítky tisíc transakcí za měsíc, upozornil v tomto týdnu Tomáš Hládek, expert pro otázky platebního styku České bankovní asociace.

O chystané inovaci jsme na webu Peníze.cz poprvé psali už v únoru 2021. Bankovní asociace tehdy odhadovala spuštění v prvním čtvrtletí roku 2022, ostrý start se ale nakonec protáhl o rok a půl. Mezitím se už rozšířila jiná alternativa, která zrychlila a zjednodušila zadávání platebních údajů: Příjemce si může v elektronickém bankovnictví vygenerovat QR kód a pošle ho (nebo hned ukáže) odesílateli. Ten si ho načte mobilem a vyplní se mu všechny údaje k platbě.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem