Předčasný výběr z termínovaného vkladu. Kolik si nechá banka?

Zavázali jste se, že na peníze po určitou dobu nesáhnete. Jenže je nečekaně potřebujete dřív. Aspoň část. Jde to? A jakou sankci vám banka naúčtuje? Podmínky v jednotlivých bankách se liší. Prošli jsme je.

Zájem o termínované vklady letos roste. V době klesajících úrokových sazeb je to způsob, jak si vyšší sazby zachovat na delší dobu než u spořicích účtů.

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si z nich můžete kdykoliv vybrat. Banka však může prakticky okamžitě úrok snížit (nebo i zvýšit, což je ale při letošním vývoji na trhu nereálné).

U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. To se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda – letos je to určitě výhoda.

Při výběru termínovaného vkladu je dobré podívat se i na podmínky předčasného výběru. Mezi bankami najdeme velké rozdíly.

Česká spořitelna

Předčasně si lze vybrat až čtvrtinu vkladu – pouze jednorázově, ne jako součet postupných výběrů. Když se vejdete do tohoto limitu, nebude to mít dopad na úročení vkladu a nehrozí ani další sankce.

Každý další výběr hotovosti nebo první výběr hotovosti přesahující 25 % z jistiny znamená, že přijdete o úroky od založení vkladu nebo o úroky od data posledního přípisu úroků do data výběru. (Úroky v ČS se připisují v době sjednané splatnosti – u vkladů do jednoho roku je to vždy na konci dohodnutého období. U vkladů se splatností delší než dvanáct měsíců připisuje banka úroky také vždy k 31. prosinci.)

Tato pravidla se týkají nových typů vkladů. Pro vklady sjednané do 19. dubna 2013 byl výpočet sankce odlišný.

ČSOB

Do letošního července je za předčasný výběr poplatek 1 % z vybírané částky, minimálně však 50 korun. O už načtené úroky předčasným výběrem nepřijdete. (Úrok je zaúčtován v den splatnosti vkladu, u vkladu delšího než 12 měsíců ještě každý běžný rok od data připsání vkladu na účet.)

Od letošního července stoupne poplatek na 2 % z vybírané částky, nejméně však na 200 Kč. Zpřísnění se dotkne nejen nových, ale i stávajících smluv.

Komerční banka

Za předčasný výběr z termínovaného účtu si banka strhne pevný poplatek 250 korun a k tomu ještě sankci stanovenou podle vzorečku.

Výše sankce je stanovena zlomkem, tedy podílem čitatele a jmenovatele. Slovy banky:

Čitatel je součinem počtu dní zbývajících do konce doby splatnosti, předčasně vybírané částky a stanoveného koeficientu. Stanovený koeficient činí u krátkodobých účtů (do jednoho roku) 50 %, u střednědobých účtů 60 % z roční úrokové sazby, kterou je účet úročen, zaokrouhleno na jedno desetinné místo směrem dolů.

Jmenovatel je u krátkodobých účtů součinem počtu dní v roce a čísla 100 a u střednědobých účtů součinem počtu dní v roce, počtu let trvání vkladu a čísla 100.

Příklad pro roční vklad ve výši jednoho milionu korun s úrokovou sazbou 3 %, když si ho klient předčasně vybere přesně v polovině doby vkladu (po šesti měsících):

Poplatek podle sazebníku: 250 Kč

Sankce podle vzorečku: 1000000*1,5*180 / 100*360 = 7500 Kč

Úrok: 1000000*3*180 / 100*360 = 15 000 Kč

Při předčasném výběru si banka nechá 7750 korun. Klient – kromě počátečního vkladu – obdrží vyplacený úrok ponížený o poplatek podle sazebníku a vypočtenou sankci, tedy 7250 Kč před zdaněním.

Příklad pro půlroční vklad ve výši 50 tisíc korun s úrokovou sazbou 4 % ročně, když si ho klient předčasně vybere přesně v polovině doby vkladu (po třech měsících):

Poplatek podle sazebníku: 250 Kč

Sankce podle vzorečku: 50000*2*90 / 100*360 = 250 Kč

Úrok: 50000*4*90 / 100*360 = 500 Kč

Při předčasném výběru si banka nechá 500 korun, takže klient obdrží zpátky jen počáteční vklad.

Raiffeisenbank

Bez poplatku a bez vlivu na úročení si lze předčasně vybrat až pětinu vkladu – pouze jednorázově, ne jako součet postupných výběrů.

Poplatek za předčasný výběr nad tento limit nebo za zrušení termínovaného vkladu je 2 % z předčasně vybrané částky, minimálně však 1000 korun.

Creditas

Peníze uložené na termínovaném vkladu si v průběhu sjednaného období nelze vybrat, a to ani se sankcí. Zákaz jakéhokoliv výběru se týká smluv sjednaných v období od 1. dubna 2022.

U smluv uzavřených od 1. června 2020 do 31. března 2022 si peníze lze vybrat předčasně, sankce je 2 % z vybírané částky, minimálně vždy 1000 Kč.

U smluv uzavřených do 31. května 2020 si lze předčasně vybrat až 20 % vkladu bez sankce.

Max banka

Při předčasném výběru nemá klient nárok na úrok z dotčené částky. Kromě ztráty úroku neúčtuje banka žádné poplatky.

Fio banka

Za zrušení či předčasný výběr si banka strhne sankční úrokovou sazbu. Výše sankce je stanovena z předčasně vybírané částky jako platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365), nejméně však 1000 Kč.

Příklad pro roční vklad ve výši jednoho milionu korun s úrokovou sazbou 3 %, když si ho klient předčasně vybere přesně v polovině doby vkladu (po šesti měsících): Sankční úroková sazba je 1,5 %, klient tedy přijde o polovinu připsaného úroku. Místo 15 000 Kč dostane na úrocích jen 7500 Kč.

Příklad pro půlroční vklad ve výši 50 tisíc korun s úrokovou sazbou 4 % ročně, když si ho klient předčasně vybere přesně v polovině doby vkladu (po třech měsících): Sankční úroková sazba je 1 %, což je 125 Kč. Minimální sankce je však 1000 Kč – klient tedy přijde nejen o úroky (500 Kč), ale také o část původního vkladu.

Moneta Money Bank

Za předčasné ukončení vkladu si banka účtuje poplatek ve výši 2 % z vybírané částky. Výpočet poplatku závisí na počtu dní zbývajících do sjednané splatnosti (čím později termínovaný vklad vypovíte, tím je poplatek nižší). Zároveň ale platí, že výše poplatku nesmí být nižší než 0,5 % a vyšší než 6 % z jistiny termínovaného vkladu.

Příklad pro roční vklad ve výši jednoho milionu korun, když si ho klient předčasně vybere přesně v polovině doby vkladu: (1 000 000 x 2 %) : 365 = 54,8 vynásobíme počtem zbývajících dnů (180) = výše poplatku bude přibližně 9864 Kč.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Příklad pro půlroční vklad ve výši 50 000 Kč při zrušení v polovině sjednané doby: (50 000 x 2 %) : 365 = 2,74 vynásobíme počtem zbývajících dnů (90) = 246,57 Kč. Protože je výsledná částka nižší než 0,5 % z jistiny vkladu (250 Kč), výše poplatku bude právě 250 Kč.

UniCredit Bank

Při předčasném výběru přijde klient o připsaný úrok (100 % z poměrné části úroku).

Do listopadu 2023 byla pravidla mírnější: Při výběru provedeném po uplynutí minimálně poloviny ze sjednané doby trvání vkladu účtovala banka sankci 50 % z poměrné části úroku, při výběru provedeném před uplynutím méně než poloviny ze sjednané doby 100 % z poměrné části úroku.

J&T Banka

Na předčasné ukončení vkladu není automatický nárok. Banka to umožní jen „v naléhavých a výjimečných situacích“. Případy posuzuje vždy individuálně.

Zájemce musí bance poslat e-mail, kde uvede důvod pro předčasné ukončení vkladu a výši předčasně vybírané částky. Odpověď dostane nejpozději do 14 pracovních dnů.

Oberbank

Sankcí za předčasné ukončení vkladu nebo jeho části je polovina úroků z předčasně vypovězené části vkladu.

Trinity Bank

Smluvní pokuta za výběr hotovosti či odchozí úhradu realizovanou mimo dispoziční lhůtu je maximálně 5 % z vybírané částky. Smluvní pokuta za změnu délky výpovědní doby vkladu realizovanou mimo dispoziční lhůtu je maximálně 5 % ze zůstatku účtu.

mBank

Při předčasném ukončení mVkladu přijde klient o 50 % z vypočítaného úroku.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem