První zbraň proti volání z falešného čísla. Úřad od června zpřísní pravidla

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v červnu a červenci spustí nová opatření v boji proti takzvanému spoofingu – kvůli zneužití telefonního čísla má spotřebitel dojem, že mu podvodník volá ze skutečného čísla banky, úřadu a podobně.

Regulátor stanovil dvě nové podmínky pro využívaní veřejných telekomunikačních sítí.

Tou první, která bude platit od července, je vyhodnocování toho, jak je volající označen v signalizační zprávě volání přicházející ze zahraničí. „Analýza bude vyhodnocovat, zda účastník není označen určitým typem tzv. českého čísla (s předvolbou +420), a v případě, že ano, nedojde ke spojení volání. Podmínka se aktuálně nevztahuje na mobilní čísla, která se mohou nacházet v roamingu a volání ze zahraničí označená takovým číslem mohou být zcela legitimní,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Meravá.

Už od června pak bude platit druhá podmínka, která míří na volání iniciovaná přímo v Česku. „Doplnění zakotvuje pravidla pro to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka. Splnění podmínky by mělo zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou elektronických komunikací a bylo zpětně dovolatelné,“ dodává Meravá. Podle úřadu se tak zamezí situacím, kdy je uveden nesmyslný údaj.

Spoofing je označení pro podvodnou praktiku, kdy je určitým způsobem (prostřednictvím manipulace s parametrem CLI) zneužito telefonní číslo – typicky například instituce, jako je banka. Volání směrem k potenciálnímu podvedenému se pak tváří jako z čísla této instituce a podvodník může z oběti vytáhnout citlivé informace.

Tento typ podvodu může poškodit i člověka, který jinak jen tak na něco neskočí: když má někdo uložené číslo do banky mezi kontakty v mobilu, vypadá to, jako když mu volá opravdu banka. Kdo číslo uložené nemá, může si – když bude hodně pozorný – všimnout, že se ukazuje s mezinárodní předvolbou +420. Kdyby opravdu volala banka z Česka, zobrazilo by se číslo bez předvolby.

