Změny v rodičovském příspěvku. Kolik dostanete a na jak dlouho

Jak vysoký je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek pro děti narozené od 1. ledna 2024 dělá 350 tisíc korun. Pro děti narozené před 1. lednem 2024 zůstává dřívější limit 300 tisíc korun, nezvyšuje se.

Při narození dvou a více dětí současně – takzvaných vícerčat – dostanou rodiny 1,5násobek základní částky. Pro děti narozené od 1. ledna 2024 je rodičovský příspěvek pro vícerčata 525 tisíc korun, pro děti narozené před 1. lednem 2024 zůstává 450 tisíc.

Lidé, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky či nezaměstnané), mohou čerpat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Je tu ale strop: maximálně lze čerpat 13 000 korun měsíčně. U vícerčat je měsíční maximum 19 500 korun.

Jak dlouho lze čerpat rodičovský příspěvek?

U dětí narozených po 1. lednu 2024 lze rodičovský příspěvek čerpat maximálně tři roky. U dětí narozených před 1. lednem 2024 zůstává maximální délka čerpání čtyři roky.

Obecně můžou rodiče vyčerpat rodičovský příspěvek nejdříve za sedm měsíců. Maximální měsíční příspěvek na jedno dítě v roce 2024 dělá 53 910 korun. U vícerčat to je 80 865 korun. Obě částky platí pro děti narozené po začátku roku 2024.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2024?

Rodičovský příspěvek vyplatí stát všem, neohlíží se přitom na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Podmínkou je trvalý pobyt rodiče i dítěte v Česku.

Čerpání dávky obvykle navazuje na výplatu peněžité pomoci v mateřství – pokud rodič splnil podmínky. Přehled pravidel pro mateřskou najdete v samostatném článku: Peněžitá pomoc v mateřství 2024.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství rozhoduje také o rychlosti čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou sumu 350 tisíc korun (525 tisíc korun pro vícerčata) si nemůžete vybrat najednou. Úřad práce ji vyplácí postupně, v pravidelných měsíčních dávkách.

Výši měsíčního příspěvku (a tedy i rychlost čerpání) je sice možné si zvolit a vždy po třech měsících měnit – ne ale úplně libovolně. Jsou stanovené mantinely. Jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíční mateřské.

Jednoduše řečeno: když matce dítěte vznikne nárok na mateřskou 27 630 korun měsíčně (odpovídá hrubé mzdě čtyřicet tisíc korun), bude stejný maximální strop platit i pro rodičovský příspěvek. Nejrychleji tak tato maminka rodičovský příspěvek vyčerpá za 13 měsíců. U vícerčat se nárok z mateřské násobí koeficientem 1,5.

Jaký je limit rodičovského příspěvku, když nemám nárok na mateřskou?

Výjimka platí pro rodiče, kteří pobírali mateřskou nižší než 13 000 korun nebo mateřskou nepobírali vůbec a ani jejich partner nemá příjmy tak vysoké, aby mohli získat vyšší rodičovskou.

V jejich případě je měsíční příspěvek zastropován 13 000 korunami u jednoho dítěte a 19 500 korunami u vícerčat. Rodičovskou tak budou pobírat nejméně 27 měsíců.

Komu nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne, začne rodičovský příspěvek čerpat hned po narození dítěte. Když matka nepobírala mateřskou, může rodina o vyšší rodičovskou žádat ještě na základě příjmů otce, pokud je má v dostatečné výši.

Dostanu zbytek rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte?

Rodiče, kterým se v průběhu čerpání rodičovského příspěvku narodí další dítě, nepřijdou o nevyčerpané peníze na předchozí dítě a stát jim nevyčerpané peníze vyplatí. Částku odpovídající nevyčerpanému příspěvku na předchozí dítě dostanou v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se narodilo další dítě.

Na nové dítě zároveň začnou čerpat nový rodičovský příspěvek v celém rozsahu, tedy opět 350 tisíc u jednoho narozeného dítěte nebo 525 tisíc u vícerčat.

Rodičovskému příspěvku na další dítě může znovu předcházet peněžitá pomoc v mateřství. Záleží, zda na ni matka měla nárok se starším dítětem a splňuje následující podmínky: na mateřskou nastoupí nejdéle do čtyř let věku staršího dítěte a pracovní poměr, na jehož základě jí dříve nárok na mateřskou vznikl, stále trvá.

Na zbytek rodičovského příspěvku nedosáhnou domácnosti, kde ani jeden z rodičů nevydělává (nesplňuje podmínku denního vyměřovacího základu) a nemá tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Jaký je limit pro jesle při čerpání rodičovského příspěvku?

Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat a využívat při tom i služeb jeslí nebo školek. Případně vám dítě po dobu, kdy vyděláváte, může pohlídat jiná zletilá osoba.

Děti do dvou let mohou při pobírání rodičovského příspěvku být v jeslích, školce nebo v obdobném školském zařízení 92 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. Pro starší děti žádný limit není.

Rodičovský příspěvek se započítává do příjmů pro nárok na dávky státní sociální podpory, které na výši příjmů závisí. Konkrétně se to týká porodného a přídavku na dítě.

Zmiňme také pravidlo, které bude zajímat lidi, kteří se s malým dítětem vrací do Česka ze zahraničí. Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové částky rodičovského příspěvku částka vyplacená na totéž dítě jiným státem.

Jak žádat o rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek vyplácí Úřad práce ČR. Tam se o příspěvek i žádá, a to buď osobně, nebo pohodlněji přes internetové stránky Jenda (Jednoduše na dávky). Stačí se ověřit například bankovní identitou a jednoduše vyplnit formulář, který navíc už některé informace předvyplní. Psali jsme o tom podrobněji: Jak žádat o rodičovský příspěvek snadno a rychle. Pomůže Jenda

Aby rodičovský příspěvek plynule navázal na mateřskou, která obvykle končí v šestém měsíci po porodu (u vícerčat v osmém), vyplatí se o něj požádat včas. Nejlépe tak tři nebo čtyři měsíce po porodu.

Můžete to ale udělat i později. O dávku lze žádat až tři měsíce zpětně. Kdo nárok na mateřskou neměl, může žádat o rodičovský příspěvek hned, jak se dítě narodí.

