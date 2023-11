Čerpání rodičovského příspěvku se zkrátí, školky nejsou. Pomoct má dotace

„Dceři byly v září tři roky. V naší školce zatím místo není, čekáme, jestli se neuvolní od nového roku. Návrat do práce jsem zatím odložila, protože hlídání nemáme,“ říká paní Barbora z Neratovic. Podobnou situaci řeší tisíce rodičů. V mateřských školách a dětských skupinách chybí v současnosti přes 70 tisíc míst pro děti ve věku od tří do pěti let, vyplývá z dat ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Situace se může ještě zhoršit. Od ledna 2024 se totiž mění pravidla pro rodičovský příspěvek: celková částka se sice zvyšuje o 50 tisíc korun, ale zároveň se zkracuje možnost jeho čerpání z maximálně čtyř na tři roky. Cílem je právě motivovat rodiče k dřívějšímu návratu do zaměstnání. Jak to mají ale udělat, když zájem rodičů výrazně převyšuje nabídku míst pro děti?

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka včera novinářům představil dotační program z Národního plánu obnovy. Má podpořit právě budování nových dětských skupin – ať už zcela novou výstavbou, nákupem nebo rekonstrukcí stávajících budov. Města a obce mohou čerpat až 250 milionů korun na jeden projekt, dotace jim zaplatí sto procent výdajů. Nedoplácejí tedy už nic ze svých rozpočtů.

Dotace může využít i „občanský sektor“. U něj jsou podmínky trochu přísnější: maximální výše dotace je 12 milionů korun a může pokrýt 90 procent výdajů na projekt.

Podle informací ministerstva je zájem o dotace zatím malý, dosud bylo podáno 28 žádostí. Může to ale souviset s časově náročnější přípravou projektů. Ta zabere zhruba rok. Žádosti je možné podávat od letošního března.

„My jsme začali s přípravou výstavby moderního objektu pro dvě dětské skupiny na jaře letošního roku a blížíme se teprve ke stavebnímu povolení. A to je pro nás navýšení míst pro předškolní děti prioritou, takže na projektu intenzivně pracujeme a stejně nám to zabere minimálně devět měsíců,“ vysvětluje Jan Papajanovský, starosta České Kamenice, pětitisícového města v Ústeckém kraji.

Město má podle něj dvě mateřské školky s kapacitou 140 míst, jednu dětskou skupinu, kterou provozuje nezisková organizace, a nově by mělo přibýt dalších 40 míst v dětských skupinách. Starosta odhaduje, že moderní dřevostavba by měla být dokončena do konce příštího roku.

„Mít dostatečný počet míst v předškolních zařízení bereme jako konkurenční výhodu. U nás na severu Čech je trochu boj o hlavy, tedy o to, kde si lidé koupí pozemky a budou žít. Právě toto je jednou z klíčových věcí pro rozvoj města, aby k nám přišli mladí lidé, mladé rodiny,“ podotýká starosta Papajanovský.

Zajistit místo pro tříleté děti bude povinností

V dotačním programu je celkem sedm miliard korun a podle Jurečky by byla škoda, kdyby je obce nevyužily. „Proto vyzývám všechny starosty – pojďte s námi budovat nové dětské skupiny,“ říká.

Ministr vyzývá také rodiče, aby i oni sami komunikovali se zastupiteli a apelovali na ně, aby se počty míst ve školkách a skupinách zvýšily. „Pokud za pár let řeknou starostové, že nemohli předškolní zařízení rozšířit, tak to nebude fér,“ vysvětluje.

Už v září Jurečka kritizoval některé starosty, že nedokážou zajistit dostatečný počet míst v předškolních zařízení, když vědí, kolik dětí se jim v určitý rok narodilo. Mohou tak odhadnout, kolik jich za dva tři roky půjde do školky.

Proto do chystané novely zákona o dětských skupinách prosadil povinnost obcí garantovat místa ve školkách dětem od tří let. Původně pod hrozbou sankce, v konečném návrhu ale penalizace chybí. Proti povinnosti s hrozbou sankce se vymezil Svaz měst a obcí. Upozornil, že obce mají omezené finanční prostředky.

„Pokud nejsou prostředky na rozšíření kapacity školky, pak má obec sama o sobě svázané ruce a je potřeba využít meziobecní spolupráce. I obce, které si zpracovaly dlouhodobé výhledy porodnosti na svém území, nemusí mít dostatečnou kapacitu pro přijetí všech tříletých dětí vzhledem ke svým finančním možnostem,“ reagovala už dříve na Jurečkova slova mluvčí svazu Alexandra Kocková.

Doplnila, že demografický vývoj je v některých obcích značně dynamický, navíc současné vedení obce často působí v podmínkách, které vychází z rozhodnutí předchozích zastupitelů. „Penalizace obcí, které nemají v současnosti dostatečné kapacity pro zajištění vlastní školky, tedy zřejmě nebude ideálním způsobem, jak tento stav změnit,“ uvedla Kocková.

Podle aktuálního vyjádření výkonné ředitelka svazu Radky Vladykové tato výtka stále trvá. „Když stát dává obcím nějakou povinnost, tak zároveň má slíbit pomoc v případě, že ta místa nebudou využitá. Rodiče nemají povinnost dát děti do školky, zatímco obce by měly povinnost jim místo zajistit. Takže stát by měl jít do toho s námi a zaplatit za to, že budeme držet určitou kapacitu,“ podotýká.

Vladyková zároveň chválí dotační program na dětské skupiny. Mohl by pomoct s nedostatkem míst v předškolních zařízení. „Ministerstvo udělalo velký kus práce ku prospěchu této podpory, například to, že se bude krýt 100 procent výdajů a že i DPH bude uznatelných výdajem,“ říká Vladyková.

Připomíná, že Národní plán obnovy už z minulosti obsahuje podmínky na energeticky úsporná řešení, které musí žadatelé o peníze na výstavbu a rekonstrukce splnit. „Není jednoduché splnit velmi přísné zelené podmínky Evropské unie. Na druhou stranu se to ale v budoucnu vrátí, protože jedním z klíčových faktorů pro rodiče je, kolik bude stát pro jejich dítě dětská skupina. A v nízkoenergeticky náročných objektech budou náklady na provoz nižší a tím budou i nižší ceny za dětské skupiny,“ říká Vladyková.

V současnosti platí rodiče za umístění dítěte do tří let věku v dětské skupině maximálně 4740 korun měsíčně, v příštím roce to bude 5046 korun měsíčně. U dětí starších tří let už limity nejsou, takže měsíční školné může být vyšší.

Vedle investiční dotace bude program nabízet i tu neinvestiční. Opět o ní můžou požádat jak města a obce, tak občanský sektor, ale i zaměstnavatelé, kteří už mají vhodné prostory pro vybudování dětských skupin. Žadatelé budou moci získat až 56 tisíc korun na místo ve skupině na první rok provozu. Výzva bude vyhlášená v březnu 2024.

Sousedské skupiny pro čtyři děti

Novelu zákona o dětských skupinách poslalo ministerstvo do takzvaného připomínkového řízení letos v červnu. Sešlo se mu ale tolik výhrad, že je dosud nezpracovalo. Plánované změny tak nezačnou platit od původně plánovaného ledna 2024 společně se zkrácením čerpání rodičovského příspěvku, ale nejdříve od července 2024. Návrh teprve zamíří na vládu.

Součástí novely je i vznik sousedských dětských skupin. Jde o novinku, která se inspiruje modelem takzvaných Tagesmutter, které fungují například v Rakousku. Je to alternativa ke klasickým dětským skupinám s mírnějšími podmínkami pro fungování. Rodiče se mezi sebou domluví, že jeden z nich bude pečovat o děti u sebe doma – a stát i rodiče mu za to budou platit.

V sousedské dětské skupině budou moci být jen čtyři děti ve věku od půl roku do zahájení povinné školní docházky – včetně dítěte rodiče, který skupinu povede. Ten bude muset mít určitou kvalifikaci, ideálně jako chůva v dětské skupině. Také bude muset prokázat bezúhonnost a dobrý zdravotní stav. To budou muset prokázat i případně další dospělí členové domácnosti.

Sousedskou dětskou skupinu má kontrolovat úřad práce. Především zhodnotí, zda je skupina ve vyhovujících prostorách. Stravu zajistí každý rodič pro své dítě sám, nápoje budou v režii provozovatele.

Za každé dítě dostane provozovatel sousedské dětské skupiny odměnu, která platí pro klasické dětské skupiny. Měsíční příspěvek na celodenní docházku od pondělí do pátku pro dítě do tří let je skoro 11 tisíc korun, pro děti starší tří let pak téměř 6500 korun. K tomu mohou rodiče platit poplatek, který stanovuje vládní nařízení – pro děti do tří let je měsíční limit 4720 korun, příští rok stoupne na 5046 korun.

