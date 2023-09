Nová pravidla pro home office, dohody i výpovědi. Změny v zákoníku práce jsou tu

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Novela od února zvýhodnila kratší úvazky u mladých lidí, rodičů či osob starších 55 let. Cílem bylo zvýšit nabídku práce pro tyto dlouhodobě odstrkované skupiny na trhu práce. Náročné... celý článek

Pravidla pro předčasný odchod do důchodu budou výrazně přísnější než dosud, potvrdili senátoři. Nová kalkulačka ukáže, kolik dostanete.

17. 8. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Zaměstnavatelé na lidech po padesátce oceňují hlavně znalosti, lepší pracovní návyky a nižší fluktuaci. To je to pozitivní, co vzešlo z průzkumu Hospodářské komory mezi více než 400... celý článek