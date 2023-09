Kolik bere ajťák, prodavač, bankéř? Nový přehled mezd

Co se děje

Mzdy v Česku stouply za posledních rok o zhruba osm procent. Jenže inflace, která na začátku roku překročila 15 procent a teď je na 8,4 procentech, z příjmů stále výrazně ukrajuje.

„Letošní rok je rokem růstu mezd, a to napříč obory i pozicemi. Zaměstnavatelé se snaží alespoň částečně kompenzovat vysokou míru inflace, i když je logické, že na sebe nemohou vzít plné břímě tohoto negativního ekonomického jevu,“ říká Martin Malo, šéf personální společnosti Grafton Recruitment, k výsledkům mzdového průzkumu.

Podle Martina Malo se dá očekávat, že tlak na růst mezd ke konci letošního roku ještě zesílí. „Mezi zaměstnanci je cítit už nyní stoupající nespokojenost. Lidé chtějí nejen více peněz, ale i více volna. Dochází pak k paradoxům, kdy lidé mají sice více volna, ale chybí jim finance, aby jeli na dovolenou,“ říká.

A vládní úsporný balíček to může ještě zhoršit, zvláště kvůli plánovanému omezení zaměstnaneckých benefitů. „Dá se očekávat řada komplikací, od vyššího tlaku na zvýšení mezd přes nespokojenost zaměstnanců až po vyšší fluktuaci. Z perspektivy zaměstnanců bude omezení benefitů znamenat snížení životního standardu, což může mít vliv i na jejich pracovní angažovanost, výkon a v neposlední řadě zdraví,“ míní Malo.

Více než třetina Čechů si podle průzkumu myslí, že se v Česku špatně žije. Sedmnáct procent z nich tvrdí, že teď mají problém zaplatit účty, natož něco víc. „I když se zaměstnavatelé snaží podmínky vylepšovat, tempo růstu cen je rychlejší a lidem se bohužel snižuje životní standard. Do konce roku se dá ovšem očekávat další mzdový progres, a to zejména tam, kde je největší boj o lidi a kde by kvůli nedostatku pracovníků mohly firmy přijít o zakázky,“ věří Malo.

Výjimkou podle něj bude zřejmě jen IT, kde se mzdy dostaly do tak vysokých čísel, že už nemají kam růst a narážejí na pomyslný mzdový strop.

Projděte si, jak to vypadá ve vybraných oborech a pozicích napříč republikou. Jde o hrubé mzdy včetně bonusů, ale bez 13. a 14 platů.

V oboru IT a telekomunikací se nabízí méně volných pozic než dřív, protože firmy více slučují pracovní pozice. I přesto zájemci uplatnění najdou. Nejvíc chybí lidé na seniorní vývojářské pozice, zejména s programovacími jazyky Java, Kotlin, .NET, Angular a Objective-C. Mzdy v IT rostly v průměru o 8 až 10 procent, kandidáti kromě vyšších mezd ale chtěli i víc peněžitých benefitů. Firmy více nabízejí zaměstnanecké smlouvy oproti dosud hojně využívané spolupráce s OSVČ. Zároveň však začaly vyžadovat častější docházku zaměstnanců na pracoviště. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Analytik IT bezpečenosti: minimálně 45 tisíc, maximálně 100 tisíc

Programátor junior: minimálně 45 tisíc, maximálně 65 tisíc

Java vývojář: minimálně 60 tisíc, maximálně 180 tisíc

Datový analytik: minimálně 55 tisíc, maximálně 90 tisíc

Manuální tester: minimálně 40 tisíc, maximálně 90 tisíc Inženýring a výroba Začátkem letošního roku poklesly v oboru zakázky, což pozastavilo nábory na určité pozice. Trh je pro mnoho firem nepředvídatelný a vzhledem ke zvýšeným nákladům kvůli energetické krizi a inflaci se uchylují k úsporným opatřením. „I přes tohle mírné ochlazení poptávka po uchazečích z řad talentovaných absolventů i kvalifikovaných a zkušených pracovníků stále roste. Může za to mimo jiné i znemožněný nábor z Ukrajiny, který dosud nebyl plně nahrazen jinými zdroji,“ říká Martin Malo. Firmy nejčastěji hledají technicky zaměřené uchazeče do výroby, pracovníky z oblasti elektra, CNC obráběče a svářeče. Chybí jim i konstruktéři, projektanti a pracovníci kvality. Firmy častěji nabízejí kvalifikační kurzy svým zaměstnancům, aby si je přeškolily na více potřebné pozice. Mzdy v uplynulém roce navyšovala většina firem a počítá se i s dalším navyšováním, zejména na výrobních pozicích. Kandidáti jsou ochotní měnit práci – rozhoduje především výše nabízené mzdy, pak také náplň práce, dojezdová vzdálenost a směnnost. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Vedoucí výroby: minimálně 80 tisíc, maximálně 130 tisíc v Praze

Specialista údržby: minimálně 40 tisíc, maximálně 55 tisíc

CNC programátor: minimálně 35 tisíc, maximálně 50 tisíc

Svářeč: minimálně 35 tisíc, maximálně 50 tisíc

Lakýrník: minimálně 26 tisíc, maximálně 40 tisíc Stavebnictví a reality Po relativním útlumu začaly stavební firmy letos konečně pociťovat nárůst zakázek, s čímž souvisí zvýšený zájem o nové pracovníky. Firmám chybí zejména řemeslnické a dělnické pozice, nejvíce pak zedníci a truhláři. Díky boomu fotovoltaiky a udržitelnosti se zvyšuje i poptávka po projektových manažerech FVE a znalcích dotčené legislativy. Velký nedostatek uchazečů je v oblasti projektování, konkrétně se nedaří obsazovat pozice projektantů železničních mostů, geotechnických konstrukcí a vodohospodářských staveb. Oproti loňskému roku se navíc ještě prohloubil nedostatek kandidátů z ciziny. „Shánět lidi do stavebnictví tak bude ještě komplikovanější než doposud,“ domnívá se Martin Malo. Mzdy se letos ve stavebnictví zvyšují napříč všemi pozicemi. Zároveň se ale zvyšují i nároky na zaměstnance, a to primárně v odvětví fotovoltaických elektráren a udržitelnosti. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Statik: minimálně 40 tisíc, maximálně 70 tisíc

Stavební technik: minimálně 45 tisíc, maximálně 75 tisíc

Stavbyvedoucí: minimálně 50 tisíc, maximálně 90 tisíc

Správce budov: minimálně 50 tisíc, maximálně 120 tisíc Obchod a marketing Obor se potýká s kolísáním objemů zakázek, což vede k poklesu nabídky marketingových i obchodních pozic. V oblasti obchodu je zájem především o vyšší ředitelské a seniorní pozice, na juniorní role se uchazeči příliš nehlásí. V marketingu se kvůli úsporám zvyšuje počet volných kandidátů na manažerské úrovni. I přesto dochází k mírnému nárůstu mezd, zejména u obchodních pozic. Firmy zvou na pohovory i zkušenější a dražší kandidáty. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Vedoucí prodejny: minimálně 38 tisíc, maximálně 60 tisíc

Prodavač: minimálně 25 tisíc, maximálně 35 tisíc

PR specialista: minimálně 35 tisíc, maximálně 65 tisíc

Tvůrce obsahu/copywriter: minimálně 35 tisíc, maximálně 65 tisíc Nákup a logistika Firmy v oboru dost šetří. I přes vyšší míru automatizace je však v logistice velká poptávka po pracovnících. Stejně jako v předchozích letech chybějí zejména skladníci, skladoví operátoři a řidiči vysokozdvižných vozíků. Situace se nezlepšila ani u pozic materiálových plánovačů a disponentů. Některé pozice sice zastoupily ženy z Ukrajiny, firmy pak ale čelily vyšší fluktuaci. V oblasti nákupu zůstává poptávka po zaměstnancích relativně nízká. Většina firem udržela trend každoročního navyšování mezd a dokázala svým lidem alespoň částečně kompenzovat rapidní nárůst inflace. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Skladník: minimálně 28 tisíc, maximálně 37 tisíc

Řidič nákladního automobilu: minimálně 40 tisíc, maximálně 65 tisíc

Referent logistiky: minimálně 32 tisíc, maximálně 55 tisíc

Operativní nákupčí: minimálně 38 tisíc, maximálně 55 tisíc Lidské zdroje, administrativa a právo Firmy v oboru méně obsazovaly nižší administrativní pozice, aby ušetřily. Na administrativní a kancelářské pozice se často hlásí nezaměstnaní nebo lidé s rekvalifikací, kteří se do oboru snaží dostat z jiných segmentů trhu. Nejvíce firmy poptávaly pozice z oblasti lidských zdrojů, jednoznačně nejvyhledávanější pozicí je náborář. V oblasti práva jsou aktuálně nejvíce poptávané pozice koncipientů. Zaměstnavatelé v uplynulém roce obvykle navyšovali mzdy, proto uchazeči nyní často více zohledňují nefinanční benefity, jako je například práce z domova, než samotnou mzdu. Mnoho uchazečů je dokonce ochotných vyměnit práci na home office za finančně lepší pracovní nabídku. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Náborář: minimálně 35 tisíc, maximálně 70 tisíc

Recepční junior: minimálně 25 tisíc, maximálně 40 tisíc

Osobní asistent: minimálně 30 tisíc, maximálně 50 tisíc

Podnikový právník (0-3 roky zkušeností): minimálně 40 tisíc, maximálně 70 tisíc

Koncipient: minimálně 35 tisíc, maximálně 60 tisíc Bankovnictví a finanční služby Počet volných pracovních pozic v oboru rostl. Dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly teď navíc umocňuje menší zájem uchazečů z ciziny i celkově větší opatrnost a menší ochota zaměstnanců měnit práci. Nejvíce nových pracovních příležitostí přichází z účetnictví a controllingu. Velký zájem je o lidi, kteří hovoří německy nebo francouzsky. Mzdy v odvětví stouply jen mírně. Možnosti práce z domova se po pandemii spíše omezují, nabídka benefitů se nemění. Zaměstnavatelé jsou flexibilnější a ustupují s požadavky na kvalitu kandidátů. Jsou také ochotnější přijmout absolventy či nezkušené kandidáty a zaškolit je. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Pracovník na přepážce v bance: minimálně 30 tisíc, maximálně 45 tisíc

Likvidátor pojištění: minimálně 40 tisíc, maximálně 60 tisíc

Hlavní účetní: minimálně 55 tisíc, maximálně 90 tisíc

Fakturant: minimálně 30 tisíc, maximálně 45 tisíc Farmacie a zdravotnictví Ve zdravotnictví je velká poptávka po lékařích – chybějí hlavně všeobecní lékaři, neurologové a chirurgové. „Bohužel, čeští lékaři v současné době nemají o změny zájem, preferují stabilitu a nechtějí měnit zaměstnání, a to ani kvůli nadstandardním finančním podmínkám, které v některých případech přesáhnou i 120 tisíc měsíčně. Setkáváme se i s nabídkami příspěvku na přestěhování ve výši několik set tisíc nebo placení dlouhodobého nájemného ze strany firem,“ říká Martin Malo. Na co ale lékaři podle něj slyší, jsou nabídky přivýdělku formou pracovních dohod jako externí pracovníci. Naopak zahraniční lékaři, kterých je v Česku dostatek, jsou novým pracovním příležitostem otevření. Problémem je však často jazyková bariéra nebo neochota zaměstnavatele zaměstnat cizince. O práci ve farmaceutickém odvětví panuje stále značný zájem. Uchazečů je dostatek a pravidelně reagují na nabízené pozice. Stále aktuálními tématy jsou pro ně možnost home office, firemní automobil a bonusy. Nejčastěji se v oboru objevují pozice medicínských reprezentant, jejichž mzda se pohybuje mezi 37 a 70 tisící korunami. „Dá se říci, že ve farmacii by chtěl pracovat každý, zvláště v České republice. Jde o velmi bohatý sektor, který nabízí nesrovnatelné podmínky s ostatními,“ dodává Malo. Příklady hrubých mezd u vybraných profesí: Lékárník: minimálně 38 tisíc, maximálně 65 tisíc

Laborant: minimálně 32 tisíc, maximálně 55 tisícf

Všeobecný lékař: minimálně 50 tisíc, maximálně 100 tisíc

Zdravotní sestra: minimálně 35 tisíc, maximálně 55 tisíc

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

Zaměstnanci mají znovu odvádět nemocenské pojištění. A kdo vydělává víc jak trojnásobek průměrné mzdy, zaplatí vyšší sazbu daně. Kalkulačka ukáže, jak se vládní balíček projeví na výdělku:

Předběžná kalkulačka čisté mzdy 2024 Poloviční úvazek: Ano Ne Hrubá měsíční mzda: Kč Čistá měsíční mzda: Kč Počet nezaopatřených dětí: + – Poplatník - student: Ano Ne Poplatník - postižení: žádné 1. a 2. stupeň 3. stupeň ZTP/P Aktuální čistá mzda: 24 770 Kč Předpokládaná čistá mzda po reformě: 24 590 Kč Rozdíl: 180 Kč Základ daně: 30 000 Kč Pojistné zaměstnavatel: -10 140 Kč - z toho sociální pojištění 7 440 Kč - z toho zdravotní pojištění 2 700 Kč Hrubá mzda: 30 000 Kč Pojistné: -3 480 Kč - z toho sociální pojištění 1 950 Kč - z toho zdravotní pojištění 1 350 Kč - z toho nemocenské pojištění 180 Kč Daň celkem: -4 500 Kč - daň: 4 500 Kč Daňová sleva: 2 570 Kč Daňové zvýhodnění na děti: 0 Kč Záloha na daň po zvýhodnění a slevách: -1 930 Kč Daňový bonus: 0 Kč Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace

