Manažerské platy stouply. Kolik si vydělá váš šéf?

Průměrná mzda českých manažerů a manažerek letos dosahuje 135 500 korun hrubého. Je to o devět procent víc než loni. Manažeři týmů, což jsou nejnižší sledované manažerské pozice, berou průměrně 103 400 měsíčně, zatímco ředitelé společností (top pozice) vydělávají 173 500 korun.

Ukázal to průzkum společností Executivejob.cz a Vissto, v němž výši své mzdy prozradilo přes 1200 respondentů – od šéfů týmů až po ředitele firem ze všech oborů podnikání.

Celkové příjmy šéfů výrazně zvyšují roční bonusy. Ty se letos vyšplhaly na průměrnou částku 399 400 korun – oproti loňsku jde o nárůst o 14 procent. Manažeři týmů mají průměrně bonus ve výši 184 tisíc korun, ředitelé si přijdou na roční bonusy ve výši 726 tisíc korun.

„Nejběžnější je navázání výkonových bonusů na výsledky firmy, a to ve 44 procentech případů. Většina manažerů má kromě výkonových bonusů i další, mezi ty nejčastější patří bonus za doporučení zaměstnance a jednorázový bonus za individuální výkon. Kromě finančních odměn jsou součástí mzdového balíčku i zaměstnanecké benefity. Mezi ty nejpopulárnější patří dovolená navíc, vůz pro soukromé účely a příspěvek na penzijní či životní pojištění,“ říká Tomáš Drážný, zakladatel portálu s nabídkami manažerské práce Executivejob.cz.

Celkový roční příjem manažerů a manažerek v Česku je tak v průměru 2 010 100 korun. Oproti loňsku je to celkový nárůst o 10 procent. Nejnižší manažeřské pozice si vydělají ročně 1 418 000 korun, nejvyšší šéfové pak 2 793 150 korun.

Průzkum sledoval příjem i podle toho, v jak velké firmě lidé pracují. Mzdy rostou s velikostí firmy: základní mzda u firmy s obratem do 10 milionů korun byla 91 300 korun měsíčně, u střední firmy s obratem od 100 do 500 milionů ročně si vedoucí vydělají 120 600 korun, největší firmy s ročním obratem pět a více miliard zaplatí členovi managementu v průměru 165 300 korun měsíčně.

Muži mají výrazně vyšší bonusy

Ženy si na vedoucích pozicích průměrně vydělají 114 800 měsíčně, muži 134 500 měsíčně. „Významný rozdíl v hodnocení žen a mužů je ale v bonusech. Ty mají ženy o 42 procent nižší. Ukazuje to stále na to, jak pomalá je cesta k férovému odměňování mužů a žen v managementu českých firem,“ podotýká Drážný.

Mezi respondenty průzkumu bylo jen 18 procent žen. Nerovnoměrné je i rozložení trhu: žen je v managementu firem méně a jsou většinou na nižších manažerských pozicích.

Co se týká regionálního rozložení, nejlépe platí firmy v Praze a ve středních Čechách. Oproti celkovému průměru připlácí 12,5 procenta. Naopak nejhůře platí firmy ve východních Čechách – jsou šest procent pod průměrem. Tam je také celá Morava a jižní Čechy s Vysočinou. Lehce na průměrem je pak západ země.

Výše mzdy se výrazně liší i v závislosti na odvětví, ve kterém firma podniká. Mezi nejlépe placená odvětví patří zdravotnictví a farmacie. „Do tohoto odvětví patří i řada soukromých institucí, které hodně přeplácejí vedoucí lékaře,“ míní Drážný.

Dále jsou v první pětce nejlépe platících oborů finanční služby, IT a telekomunikace, poradentství a ještě retail a spotřební průmysl. Naopak nejhůř platí elektrotechnický průmysl, velkoobchod a nejnižší mzdy jsou v dopravě a cestovním ruchu.

Průzkum potvrdil také rozdíly ve mzdách podle věku. Nejhůř placení jsou mladí manažeři do 30 let, kteří ještě nemají dostatek zkušeností a většinou obsazují nižší vedoucí pozice. A pak také lidé starší 50 let, kteří se se svým příjmem dostali na 97 procent celkového průměru. Nejvyšší mzdy vykazuje věková skupina 40 až 44 let, která je 6 procent nad průměrem.

Chcete mě? Připlaťte

Pokud si top manažeři a manažerky sami aktivně hledají novou pracovní pozici, říkají si podle průzkumu v průměru o 19 procent víc, než je jejich stávající mzda. U nejnižších manažerských pozic je to dokonce o 27 procent víc. Nejvyšší pozice očekávají 13% nárůst.

Pokud si zaměstnanec managementu nehledá aktivně nové místo, ale projeví o něj zájem konkurence, očekává v průměru až o 38 procent vyšší mzdu. U nejnižších pozic je to 52procentní nárůst, nejvyšší manažeři si většinou řeknou o navýšení kolem 30 procent.

„Firmy se často nesoustředí dostatečně na udržení svých zaměstnanců, nevědí, jak je motivovat, a neinvestují do vytvoření vhodného prostředí. Přitom hledat nový management je i na základě průzkumu dražší než si udržet ten stávající,“ upozorňuje Tomáš Drážný. Odkazuje tím na problém českého trhu práce, na kterém chybí dostatek volných kandidátů i na manažerské posty.

