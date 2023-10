OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

Vládní balíček zvýší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění více, než by stouply „standardně“ jen podle růstu průměrné mzdy. Připlatí si také ti, co využívají paušální daň.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které platí zhruba 60 procent osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), se v roce 2024 zvýší dohromady o 1154 koruny. Je to výrazně víc než v letošním roce, kdy se zálohy oproti roku 2022 zvýšily jen o 198 korun měsíčně.

Tentokrát se totiž zálohy zvednou nejen kvůli každoročnímu růstu průměrné mzdy pro příští rok. Zvýší je také vládní konsolidační balíček, který změní výpočet vyměřovacího základu. Balíček v říjnu schválili poslanci, v listopadu ho s největší pravděpodobností potvrdí senátoři. I kdyby ho pak vetoval prezident, vládní koalice má ve sněmovně většinu potřebnou k definitivnímu schválení tak, aby změny byly účinné od 1. ledna 2024.

„Od roku 2024 by minimální vyměřovací základ na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ měl vzrůst z 25 procent průměrné mzdy na 30 procent a pro vedlejší činnost z 10 na 11 procent,“ říká Gabriela Krušinová z ministerstva financí. Konsolidační balíček zvyšuje také odvody na sociální pojištění u paušální daně.

Jak se zvýší minimální zálohy OSVČ pro rok 2024?

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se pro rok 2024 (pokud balíček do konce roku vyjde ve Sbírce zákonů) zvyší na 3852 Kč měsíčně oproti současným 2944 Kč. To znamená navýšení o 908 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění (i bez balíčku) stoupne na 2968 korun, bude tedy o 246 korun vyšší než letos.

U sociálního pojištění se minimální záloha mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2023, tedy nejčastěji v dubnu nebo květnu. U zdravotního pojištění se minimální záloha mění hned od platby za leden.

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, stoupne v roce 2024 minimální záloha na sociální pojištění na 1413 Kč ze současných 1178 Kč. Neplatí se pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. U zdravotního pojištění se při vedlejší činnosti minimální zálohy neplatí. Vedlejší činnost se týká například těch, kteří si přivydělávají vedle svého zaměstnání, nebo jako důchodci, studenti do 26 let či rodiče na rodičovské nebo na mateřské dovolené.

Zálohy na sociální pojištění OSVČ rok 2024 rok 2023 Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 3852 Kč 2944 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost 1413 Kč 1178 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ rok 2024 rok 2023 Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 2968 Kč 2722 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost neplatí se neplatí se

Jak se zvýší paušální daň pro rok 2024?

Proměnou projde po přelomu roku i paušální daň. Ta umožňuje od roku 2021 dobrovolně odvádět jednotnou měsíční částku, která obsahuje jak daň z příjmu, tak odvod na sociální a zdravotní pojištění.

Připomeňme si, že původně mohli paušální daň využívat pouze podnikatelé s ročními příjmy do milionu korun, od roku 2023 je dostupná i pro OSVČ s ročními příjmy od jednoho do dvou milionů – někteří z podnikatelé s příjmy od jednoho do dvou milionů však spadají do druhého nebo třetího pásma paušální daně. Podrobně jsme o rozdělení do tří pásem psali na začátku roku.

Pravidla pro zařazení do pásem se nemění. Stejná zůstává také dosavadní logika výpočtu: V prvním pásmu je daň z příjmů určená pevnou částkou 100 Kč měsíčně, k ní se připočte minimální záloha na sociální pojištění navýšená o 15 procent a minimální záloha na zdravotní pojištění. Ve druhém a třetím pásmu je pevnou částkou v zákoně určena jak daň, tak i výše odvodů.

Kromě každoročního růstu průměrné mzdy (od které se odvíjejí minimální zálohy) tentokrát stoupne paušální daň i kvůli zvýšení vyměřovacího základu ve vládním balíčku z 25 na 30 procent průměrné mzdy. „V důsledku těchto dvou zvýšení si OSVČ v paušální dani od roku 2024 ve všech třech pásmech připlatí, ale nejvíce se to projeví v prvním pásmu, které je u OSVČ s ohledem na celkovou výši ročního příjmu nejrozšířenější,“ říká daňová expertka Jana Jáčová ze společnosti UOL Účetnictví.

V prvním pásmu budou OSVČ nově platit celkem 7498 korun měsíčně, tedy o 1290 korun více než letos. Ve druhém pásmu zaplatí 16 745 korun měsíčně, tedy o 745 korun více než dosud. Ve třetím pásmu stoupne paušální daň na 27 139 Kč měsíčně, což je o 1139 Kč více než dnes.

Měsíční výše paušální daně za rok 2024 Celková paušální platba Daň z příjmů Pojistné na důch. poj. Pojistné na zdrav. poj. I. pásmo 7 498 Kč (6208 Kč za rok 2023) 100 Kč (nemění se) 4 430 Kč (3 386 Kč za rok 2023) 2 968 Kč (2 722 Kč za rok 2023) II. pásmo 16 745 Kč (16 000 Kč za rok 2023) 4 963 Kč (nemění se) 8 191 Kč (7 446 Kč za rok 2023) 3 591 Kč (nemění se) III. pásmo 27 139 Kč (26 000 Kč za rok 2023) 9 320 Kč (nemění se) 12 527 Kč (11 388 Kč za rok 2023 ) 5 292 Kč (nemění se) Roční výše paušální daně za rok 2024 Celková paušální platba Daň z příjmů Pojistné na důch. poj. Pojistné na zdrav. poj. I. pásmo 89 976 Kč (74 496 Kč za rok 2023) 1 200 Kč (nemění se) 53 160 Kč (40 632 Kč za rok 2023) 35 616 Kč (32 664 Kč za rok 2023 ) II. pásmo 200 940 Kč (192 000 Kč za rok 2023) 59 556 Kč (nemění se) 98 292 Kč (89 352 Kč za rok 2023) 43 092 Kč (nemění se) III. pásmo 325 668 Kč (312 000 Kč za rok 2023) 111 840 Kč (nemění se) 150 324 Kč (136 656 Kč za rok 2023) 63 504 Kč (nemění se) Zdroj: Generální finanční ředitelství, Peníze.cz

Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo se chce nově k paušální dani pro příští rok přihlásit, má čas do 10. ledna 2024. Buď podá písemného oznámení na podatelně finančního úřadu, poštou, nebo elektronicky přes datovou schránku či na webu Moje daně.

Kdo paušální daň využíval už v roce 2023 a chce v tom pokračovat, nemusí nic dělat, pokračuje automaticky (musí přitom stále splňovat podmínky pro paušální daň) a jenom si zvýší od ledna platbu. Naopak kdo se chtěl od paušální daně odhlásit, musí to finančnímu úřadu dopředu nahlásit.

Ke konci letošního srpna využívalo režim paušální daně 102 757 lidí. Z toho naprostá většina z nich (101 518) je v prvním pásmu, 1092 lidí je ve druhém pásmu a jen 147 lidí ve třetím pásmu.

„Oproti letošnímu roku budou vyšší pásma paušální daně relativně výhodnější. Nicméně je potřeba dodat, že v letošním roce jsou ty dvě vyšší pásma relativně velmi nevýhodná oproti prvnímu pásmu. Zvýšením částky paušální daně v první pásmu pro rok 2024 tedy dojde spíše k narovnání současné disproporce mezi prvním a dvěma dalšími pásmy této daně,” míní Michal Jelínek, partner V4 Group.

Vládní balíček počítá i s tím, že se 23% sazba daně z příjmu fyzických osob bude od ledna 2024 uplatňovat už od třínásobku průměrné mzdy (dosud od čtyřnásobku). Díky tomu se třetí pásmo paušální daně stane výrazně výhodnějším než dnes, dodává Jelínek.

