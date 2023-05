Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

Vládní koalice se shodla na zrušení takzvaného školkovného – daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení. Návrh je součástí balíčku změn, který v létě zamíří do Poslanecké sněmovny.

Školkovné má skončit od roku 2024. Naposledy ho tak bude možné využít pro příjmy za letošní rok. Z daní si díky němu lze odečíst skutečné náklady (poplatky za mateřskou školu nebo podobné zařízení), roční strop odpovídá minimální mzdě – za rok 2023 si tedy lze snížit daň až o 17 300 korun.

„Hlavním důvodem zrušení je, že tento benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví – například samoživitelé pracující na částečné úvazky – po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí,“ vysvětluje ministerstvo financí.

Zrušení školkovného doporučili na vládě ekonomové z poradního sdružení NERV. „Tuto slevu si dnes mohou odečítat pouze ti rodiče, kteří vydělávají dostatečně na to, že i po uplatnění slev na poplatníka, děti a nepracující manželku mají dostatečně vysokou daňovou povinnost, ze které mohou slevu na dani za školkovné uplatnit,“ napsali loni na podzim.

„Pokud dosud nebyl sociální důvod platby školkovného promíjet nízkovýdělečným rodinám, není sociální důvod je promíjet rodinám s vyššími příjmy,“ poznamenali ekonomové z NERV.

Daňová sleva za umístění dítěte – zkráceně zvaná školkovné – umožňuje lidem snížit si daň o výdaje, které prokazatelně vynaložili za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku. Konkrétní výši potvrdí provozovatel školky. Roční strop odpovídá (měsíční) minimální mzdě. Limit se posuzuje pro každé dítě zvlášť. Rodina s dvěma dětmi ve školce si tedy může z daně z příjmů za rok 2023 odečíst až 34 600 Kč (dvakrát 17 300 Kč). Když někdo má tři děti ve školce, může využít v součtu až trojnásobný limit.

Školkovné si ve vztahu ke konkrétnímu dítěti může odečíst vždy jenom jeden z rodičů. Nic však nebrání tomu, aby si jeden z rodičů odečetl školkovné na jedno dítě, zatímco druhý rodič si ho odečte na druhé dítě – toto řešení je i výhodnější, pokud by si jeden rodič neměl další slevu z čeho odečíst.

„Výdaj vynaložený za umístění dítěte“ můžeme přirovnat ke školnému. Nelze do něj zahrnout třeba stravování, zvlášť placené kroužky nebo dopravu do školky. Nelze si odečíst ani jednorázové hlídání dítěte – ať už doma, nebo třeba v placeném koutku obchodního centra.

Tuto daňovou slevu schválila tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL v roce 2014, hned za tento rok si ji pak rodiče mohli poprvé odečíst z daní.

Nová sleva měla rodičům předškolních dětí pomoct, aby se rychleji vrátili do práce – z vlastního (vyššího) výdělku by pak nakonec státu odvedli vyšší daně i pojistné než na rodičovské dovolené. Měla také podpořit rozvoj služeb péče o děti, tedy výraznější vstup soukromníků do oboru. Pro mnohé děti totiž není v běžné mateřské škole místo, řešením pro pracující rodiče mohou být o dost dražší soukromá zařízení.

Daňová sleva nicméně od začátku nebyla podmíněna tím, že se rodič musí vrátit do zaměstnání nebo obnovit podnikání. Dosáhne na ni i ten, kdo práci kvůli malému dítěti ani neomezil.

Současná vláda vedená Petrem Fialou ujišťuje, že v souvislosti se zrušením slevy „počítá s tím, že současně dojde ke zvýšení kapacity předškolních zařízení“. Jak ale takové plánování funguje v praxi, ukázal i letošní nedostatek míst při přijímačkách na střední školy. K přípravě na množství studentů v tomto věku přitom veřejná správa má mnohem víc času než u nejmladších dětí.

