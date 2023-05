Sleva na studenta skončí. Chudým nepomáhá, říká Stanjura

Pracující studenti přijdou o speciální daňovou úlevu. Počínaje příjmem za rok 2024 si nebudou moct odečítat slevu na studenta, která dosahuje 4020 korun ročně. Počítá s tím konsolidační balíček vlády na ozdravení veřejných financí.

Podle ministerstva financí využívají tuto slevu jen ti studenti, kteří si vydělávají víc než 205 600 korun ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu přivýdělku přibližně 17 100 korun. Kromě nich ji využívají lidé, které mají status studenta jen formálně – tedy jsou ke studiu zapsaní, ale vzdělávací zařízení nenavštěvují.

„Naopak slabě finančně saturovaní studenti tuto slevu nevyužijí vůbec,“ vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura návrh na zrušení daňové slevy na studenta.

Studenti si mohou – stejně jako ostatní pracující – odečíst z daní základní slevu na poplatníka. Ta dělá 30 840 korun za rok a lze ji využít v plné výši bez ohledu na to, jestli práce trvala celý rok, nebo třeba jen malou část roku. Základní sleva na poplatníka může plně vynulovat daň až do příjmu 205 600 korun ročně.

Pokud vládní návrh podle očekávání projde, bude možné využít daňovou slevu na studenta naposledy pro příjmy za rok 2023. Jak funguje? Až 4020 korun ročně si může ze svých daní odečíst člověk, který se „soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem“. Šanci má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

Slevu na studenta lze uplatnit jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku student tyto podmínky – studium a věk – splňoval. Za každý takový měsíc využije jednu dvanáctinu, tedy 335 korun. Kdo splňoval podmínky po celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jenom v některých měsících, může čerpat slevu v plné výši. Podobně jako u základní slevy na poplatníka se tedy vyplatí říct si o ni i zpětně.

Na možnosti využít základní daňovou slevu na poplatníka se pro studenty ani od roku 2024 nic nezmění.

Kromě toho si jejich rodiče mohou odečítat „slevu na dítě“, pokud splňují podmínky. Tou hlavní je, že jde o takzvané vyživované dítě ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost – například cestování po světě – ale rodiče o slevu nepřipraví, stejně jako přivýdělek k penězům od rodičů.

