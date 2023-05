Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Limit pro osvobození příjmů z hazardních her a tombol výrazně klesne. Počítá s tím vládou navržený balíček na ozdravení veřejných financí.

Podle dosavadních pravidel platí daň – například ze Sportky nebo kurzových sázek – jenom ten, kdo vyhraje víc než milion korun. Od roku 2024 se má hranice snížit na pouhých 50 tisíc korun. To mimo jiné povede i k tomu, že mnohem víc hráčů bude muset podávat daňové přiznání.

U loterií – jako jsou třeba Sportka nebo Eurojackpot – je to pro výherce jednodušší. Srážkovou daň ve výši 15 procent z výhry (dosud nad jeden milion) odvádí přímo provozovatel loterie, typicky společnost Sazka. Výherce dostane už částku po zdanění. Nemusí ji pak uvádět v daňovém přiznání nebo ho – jen kvůli tomu – podávat.

Zároveň se limit u loterií počítá pro každou výhru samostatně. Když má někdo štěstí a vyhraje během roku postupně třeba 500 tisíc, 800 tisíc a 300 tisíc korun, žádnou daň platit nemusí, protože každá z nich se vejde do současného milionového limitu. Pokud ale limit od roku 2024 klesne na pouhých 50 tisíc, vyplatil by provozovatel výherci pokaždé jen 85 procent, zbytek by odvedl jako srážkovou daň.

Jinak to funguje pro kurzové sázky, tedy především na sportovní výsledky u společností jako Tipsport nebo Fortuna. Daň je sice také 15 %, ale milionový limit se počítá z celkového součtu výher za kalendářní rok po odečtení všech (i neúspěšných) vkladů. Překonání limitu si musí hlídat sám výherce a případně uvést v daňovém přiznání.

Na druhou stranu se u kurzových sázek – na rozdíl od loterií – počítá do limitu jen „čistá výhra“. Limit pro osvobození u kurzových sázek tak překoná jen ten, jehož celková sázkařská bilance za kalendářní rok – rozdíl mezi všemi vsazenými penězi a součtem výher – přesáhne milion korun. Jinými slovy: museli byste za celý rok vyhrát aspoň o milion víc, než jste za stejnou dobu vsadili. Dodejme, že kurzové sázky u různých společností se hodnotí společně, ne odděleně.

Vládou chystané snížení limitu z milionu na 50 tisíc znamená, že mnohem víc lidí bude muset tyto „ostatní příjmy“ uvádět v daňovém přiznání nebo dokonce podávat přiznání jen kvůli tomu – typicky zaměstnanci. Ze zisku přesahujícího 50 tisíc pak odvedou patnáctiprocentní daň. Kurzové sázky se přitom posuzují samostatně od ostatních typů hazardních her podle zákona: především takzvaných technických her (hlavně automaty), živých her (kasino, ruleta…) nebo turnajů (například pokerové). Limity pro každou z těchto skupin her se tedy hodnotí odděleně a „náklady“ (neúspěšné vklady) v jedné z nich nelze započíst proti výhrám v jiné.

Výrazné snížení limitu pro osvobození od daně vysvětluje ministerstvo financí snahou o vyšší zdanění neřestí a boj se závislostmi. Zároveň dodává, že „úplné zrušení tohoto osvobození by již nebylo produktivní, neboť by znamenalo výraznou dodatečnou administrativní zátěž pro stát, kdy by každý hráč musel podávat daňové přiznání a v něm dokládat nejen své příjmy, ale i výdaje (tj. každé ‚zatočení‘ v automatu)“.

Až do konce roku 2019 byly výhry z loterií či sázek osvobozeny od daně bez limitu. Od roku 2020 chtěla tehdejší ministryně Alena Schillerová zavést limit původně 100 tisíc korun, poslanci nakonec schválili milion.

Vedle zdanění samotných výherců chce aktuální balíček vlády Petra Fialy výrazně zvýšit také speciální daň na straně provozovatelů. Základní sazba – 35 % – pro loterie a technické hry se sice nemění, snížená sazba by ale stoupla na 30 % z dosavadních 23 %. To zatíží provozovatele kurzových sázek, živých her (kostky, karty, ruleta a podobně), binga, totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker). Takzvaná hazardní daň přitom zdaňuje tržby, tedy příjem (legálních) provozovatelů. Kromě toho firmy platí ještě standardní daň ze zisku, kterou vláda také plánuje zvýšit z 19 na 21 %.

Někteří provozovatelé upozorňují, že další zvýšení daně už nemusí automaticky přinést vyšší příjmy pro stát. „Zdanění kurzových sázek je už dnes v České republice jedno z nejvyšších v Evropě. Jeho další, velmi razantní navýšení může vést k opětovnému rozvoji nelegálního trhu, protože legální provozovatelé nebudou moci nabízet dostatečně atraktivní kurzy oproti ilegální internetové konkurenci za zahraničí. Stát pak na této dani paradoxně vybere míň,“ říká například Václav Sochor, mluvčí společnosti Tipsport.

„Úplně zcestná je domněnka, že vyšší zdanění kurzových sázek odradí veřejnost od sázení. Na rozdíl od jiných daní z neřesti (alkohol, tabák) nelze v případě kurzových sázek promítnout zvýšení daně do ceny produktu – sázející bude sázet pořád za stejné částky, na které je zvyklý. Jen bude častěji zvažovat, zda si nevsadí u nelegálního provozovatele s atraktivnějšími kurzy. Podobný efekt bude mít i zcela nečekané snížení hranice pro zdanění výher z milionu na padesát tisíc korun,“ dodává Sochor.

„Rozumíme a vítáme snahu vlády konsolidovat veřejné finance a zmírnit rekordní tempo zadlužování státu. Nestabilita daňového prostředí v ČR a jeho naprostá nepředvídatelnost v našem segmentu – za posledních sedm let se nám daně měnily nejméně pětkrát – ale k této konsolidaci nijak nepřispívají,“ zdůrazňuje zástupce Tipsportu.

