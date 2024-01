Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Minimální a zaručená mzda

Státem stanovená minimální mzda se zvyšuje o 1600 korun měsíčně na 18 900 korun hrubého při pracovní době 40 hodin týdně. Hodinová mzda musí dosáhnout alespoň 112,50 Kč (loni 103,80 Kč).

V některých případech roste i takzvaná zaručená mzda – základ pro další profese v soukromém sektoru. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní.

Vedle nejnižší úrovně zaručené mzdy (odpovídající minimální mzdě) se zvyšují také druhá a třetí úroveň. Stoupla i nejvyšší osmá úroveň – ta musí odpovídat alespoň dvojnásobku minimální mzdy. Čtvrtá až sedmá úroveň se druhý rok po sobě nezvyšují.

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba daně z přidané hodnoty zůstává 21 %. Snížená sazba je nově jediná: 12 % (dosud máme dvě snížené: 10 a 15 %). Na knihy bude nově nulová daň.

Z 15 na 12 % klesla DPH u potravin (bez nápojů), zdravotnických prostředků, stavebních prací k bydlení, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb.

Naopak z 10 na 12 % se zvyšuje DPH na léky, vodné a stočné, teplo, veřejnou dopravu, časopisy a noviny, ubytovací služby, stravovací služby nebo vstupné na kulturní a sportovní akce a sportoviště.

Výrazněji – z 10 % na 21 % – roste DPH na točené pivo, úklidové práce v domácnostech, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, kadeřnické a holičské služby a sauny, půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a podobně. Z 15 % na 21 % roste DPH na nápoje, sběr, přepravu, skládkování komunálního odpadu, služby autorů a výkonných umělců, řezané květiny a palivové dřevo.

Změna DPH: Víte, kolik vám stát sebere na DPH? Kolik platíte dnes: Kč s DPH % Nová sazba DPH: %

Daňové úlevy pro spoření na stáří

Dosud si lidé mohli odečíst od základu daně maximálně 24 tisíc korun ročně za penzijní spoření a dalších až 24 tisíc za životní pojištění (pokud obsahuje spořicí složku, tedy s výjimkou čistě rizikového pojištění).

Oba limity se od roku 2024 slučují do jednoho. Nově je společná hranice 48 tisíc korun a záleží na každém člověku, jak ji v praxi využije. Lidem, kteří neuplatňují životní pojištění, se tak může odpočet příspěvků na penzijní spoření zdvojnásobit.

Společný limit 48 tisíc korun navíc lze – vedle „penzijka“ a „životka“ – nově využít obecně na „daňově podporované produkty spoření na stáří“. Mezi ně patří hlavně investice a další nástroje evidované jako dlouhodobý investiční produkt (DIP). Stejnou výhodou dostane i pojištění dlouhodobé péče.

Minimální délka daňově podporovaného spoření (investic) se – počínaje smlouvami uzavřenými od ledna 2024 – zdvojnásobí z 60 na 120 měsíců, tedy z pěti na deset let. Kdo si vybere úspory předčasně, bude muset doplatit daň.

Daň z nemovitých věcí

Sazby daně z nemovitosti se zvyšují přibližně o čtyři pětiny (80 procent), uvádí ministerstvo financí.

Pozor: Povinnost podat daňové přiznání, a to už do konce ledna 2024, se nově týká více vlastníků nemovitostí – především garáží nevyužívaných k parkování, rekreačních objektů a domů, které majitelé z části využívají i k pronájmu.

Nemocenské pojištění zaměstnanců

Zaměstnanci dostanou nižší čistou mzdu, protože začnou znovu odvádět nemocenské pojištění (ve výši 0,6 %). U zaměstnance s průměrnou mzdou půjde o zhruba 250 korun měsíčně. Konkrétní dopad přímo na vaši mzdu si snadno spočítáte v naší kalkulačce:

Vyšší daň pro vyšší výdělky

Zvýšená 23% sazba daně z příjmů fyzických osob se bude nově platit už od třínásobku průměrné mzdy místo dosavadního čtyřnásobku. Hranice se tedy sníží na 1 582 812 Kč pro rok 2024 (v předchozím roce to bylo 1 935 552 Kč). V měsíčním vyjádření – pro zálohu na daň – je to nově 131 901 Kč. Čistou mzdu spočítá naše kalkulačka.

Zaměstnanecké benefity

Nepeněžní benefity, které zaměstnanci poskytne zaměstnavatel a dosud byly osvobozené od daně, budou nově osvobozené od daně z příjmů fyzických osob na straně zaměstnance jen do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 21 984 Kč).

Minimální zálohy OSVČ

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ se zvyšují dohromady o 1154 Kč. Tentokrát totiž stoupají nejen kvůli každoročnímu růstu průměrné mzdy. Zvyšuje je také vládní konsolidační balíček, který mění výpočet minimálního vyměřovacího základu na důchodové pojištění OSVČ: pro rok 2024 se zvyšuje na 30 % průměrné mzdy (dříve 25 %), během dalších dvou let stoupne postupně až na 40 %.

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnost se pro rok 2024 zvyšuje na 3852 Kč. OSVČ zároveň musí nově platit pojistné nejméně z 55 % základu daně (dříve 50 %).

Pozor: Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se nově zvedá hned od lednové platby – stejně jako je to běžné u zdravotního pojištění.

Minimální záloha na zdravotní pojištění je 2968 korun. Minimum pro dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 216 korun.

Zálohy na sociální pojištění OSVČ rok 2024 rok 2023 Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 3852 Kč 2944 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost 1413 Kč 1178 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ rok 2024 rok 2023 Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 2968 Kč 2722 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost neplatí se neplatí se

Daňová sleva na manželku/manžela

Daňovou slevu na vyživovaného manžela (až 24 840 korun za rok), pokud jeho vlastní příjmy nepřesáhnou 68 tisíc za rok, bude možné odečíst jen v případě péče o dítě do tří let. Omezení se poprvé dotkne příjmů za rok 2024.

Daňová sleva na studenta

Daňová sleva na studenta (4020 korun ročně) skončí, naposledy ji lze uplatnit pro příjmy za rok 2023.

Studenti budou moct dál využít základní slevu na poplatníka 30 840 korun za rok (případně i další úlevy, pokud splňují podmínky).

Školkovné

Končí také daňová „sleva za umístění dítěte“ zvaná školkovné. Snížit si daň o výdaje, které prokazatelně vynaložil za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku, může jeden z rodičů naposledy z příjmů za rok 2023.

Práce na dohodu

Nově existují dvě hranice pro povinnost odvádět pojistné z dohod o provedení práce (DPP):

pro zaměstnance, který na DPP pracuje jen u jednoho zaměstnavatele, je limit 25 % úředně stanovené průměrné mzdy (10 500 Kč v roce 2024),

pro zaměstnance, který má souběžně více DPP u různých zaměstnavatelů, je limit 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024).

Když překročí jeden nebo druhý limit, musí se z dohody odvádět pojistné.

Lidé pracující na dohody (včetně dohody o pracovní činnosti) mají od roku 2024 nárok na dovolenou.

Stavební spoření

Státní podpora stavebního spoření se snižuje na polovinu: maximálně 1000 korun za rok, a to pro nové i stávající smlouvy. Zatímco dosud byla 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce (maximálně však z částky 20 000 Kč), od roku 2024 bude jen 5 %.

Příspěvek už zároveň nebude osvobozený od daně, což se ovšem v praxi dotkne minima lidí.

Loterie a sázky

Limit pro osvobození příjmů z hazardních her a tombol výrazně klesne. Dříve platil daň – například ze Sportky nebo kurzových sázek – jenom ten, kdo vyhraje víc než milion korun. Od roku 2024 se hranice snižuje na pouhých 50 tisíc. To mimo jiné povede i k tomu, že mnohem víc hráčů bude muset podávat daňové přiznání.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek pro děti narozené od 1. ledna 2024 dělá 350 tisíc korun. To je o 50 tisíc víc než pro děti narozené před 1. lednem 2024, pro které zůstává dřívější limit 300 tisíc korun. Při narození dvou a více dětí současně dostanou rodiny 1,5násobek základní částky.

U dětí narozených po 1. lednu 2024 lze rodičovský příspěvek čerpat maximálně tři roky. To je o rok méně než u narozených před 1. lednem 2024, pro které zůstává maximální délka čerpání čtyři roky.

Podpora v nezaměstnanosti

Vedle každoročního zvýšení limitů přináší nový rok i další změny:

Od roku 2024 nehraje roli, jestli jste při ukončení zaměstnání měli nárok na odstupné. Úřad práce začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti hned za první měsíc po ukončení pracovního poměru všem, kdo splní podmínky. Tedy i těm, kterým zaměstnavatel vyplatil odstupné – výplata podpory už se neodkládá.

Zpřísňují se podmínky pro opakované čerpání podpory:

Pokud uchazeč podporu dočerpal (dostával ji po celou takzvanou podpůrčí dobu – tedy pět, osm nebo jedenáct měsíců podle věku), může ji znovu dostávat až po odpracování nejméně devíti měsíců.

Pokud uchazeč podporu nedočerpal (přestal ji dostávat před uplynutím celé podpůrčí doby), může ji znovu dostávat celou od začátku až po odpracování nejméně šesti měsíců.

V obou případech zůstává základní podmínka: doba důchodového pojištění alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů.

Když uchazeč podporu nedočerpal a potom pracuje méně než šest měsíců, může dočerpat jen její zbytek – ne ji dostávat znovu celou od začátku.

Valorizace důchodů

Pravidelná valorizace zvyšuje od 1. ledna 2024 všechny druhy důchodů o 360 korun. Tentokrát roste jen základní výměra (na 4400 korun měsíčně), procentní výměra se nezmění.

Nově bude valorizační oznámení příjemcům, kteří pobírají jeden důchod a chodí jim na bankovní účet, zasláno elektronicky prostřednictvím „zprávy pro příjemce“. Uvidí ho tedy u příchozí platby ve svém elektronickém bankovnictví.

Dálniční známka

Cena dálniční známky od března stoupne na 2300 korun z dosavadních 1500 korun. Zároveň se bude pravidelně valorizovat podle inflace. Nově je možné koupit si známku maximálně měsíc před začátkem její platnosti místo dosavadních tří.

Na druhou stranu desetidenní i měsíční známky zlevní, a to nejen v poměru vůči roční variantě, ale dokonce i vůči dosavadní ceně. Novinkou bude jednodenní známka

Paušální daň

Vedle každoročního růstu průměrné mzdy (od které se odvíjejí minimální zálohy) tentokrát stoupne paušální daň i kvůli zvýšení vyměřovacího základu z 25 na 30 procent průměrné mzdy.

V prvním pásmu budou OSVČ nově platit celkem 7498 Kč měsíčně, tedy o 1290 Kč víc než v předchozím roce. Ve druhém pásmu zaplatí 16 745 Kč měsíčně (zvýšení o 745 Kč), ve třetím pásmu 27 139 Kč měsíčně (zvýšení o 1139 Kč).

Vstup do takzvaného paušálního režimu je dobrovolný. Kdo se chce nově k paušální dani přihlásit, musí to udělat do 10. ledna 2024. Kdo paušální daň využíval už v roce 2023 a chce v tom pokračovat, nemusí nic dělat, pokračuje automaticky (musí přitom stále splňovat podmínky) a jenom si zvýší od ledna platbu. Naopak kdo se chce od paušální daně odhlásit, musí to finančnímu úřadu dopředu nahlásit.

Měsíční výše paušální daně za rok 2024 Celková paušální platba Daň z příjmů Pojistné na důch. poj. Pojistné na zdrav. poj. I. pásmo 7 498 Kč (6208 Kč za rok 2023) 100 Kč (nemění se) 4 430 Kč (3 386 Kč za rok 2023) 2 968 Kč (2 722 Kč za rok 2023) II. pásmo 16 745 Kč (16 000 Kč za rok 2023) 4 963 Kč (nemění se) 8 191 Kč (7 446 Kč za rok 2023) 3 591 Kč (nemění se) III. pásmo 27 139 Kč (26 000 Kč za rok 2023) 9 320 Kč (nemění se) 12 527 Kč (11 388 Kč za rok 2023 ) 5 292 Kč (nemění se)

Pravidla pro takzvané výdajové paušály se nemění.

Státní příspěvek na penzijní spoření

Od července se změní státní příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření.

Minimální částka, kterou si lidé musí ukládat pro nárok na státní příspěvek, stoupne na 500 Kč měsíčně z dosavadních 300 Kč. Maximální částka, k níž lze příspěvek získat, stoupne na 1700 Kč měsíčně z dosavadních 1000 Kč.

Státní příspěvek bude nově dosahovat vždy 20 procent z ukládané částky. Dosud klesá z 30 procent u nejnižšího vkladu na 23 procent u nejvyšší. V praxi to znamená, že minimální příspěvek nově dosáhne 100 Kč, pokud si člověk ukládá aspoň 500 Kč měsíčně. Víc peněz od státu než dosud dostane až ten, kdo si ukládá přes 1150 Kč měsíčně. Maximální příspěvek bude nově 340 Kč (při ukládání 1700 Kč měsíčně) místo dosavadních 230 Kč (při ukládání 1000 Kč měsíčně).

Státní příspěvek na penzijní spoření od července 2024 kolik si uložíte měsíčně státní příspěvek nově státní příspěvek doteď 300 Kč 0 Kč 90 Kč 400 Kč 0 Kč 110 Kč 500 Kč 100 Kč 130 Kč 600 Kč 120 Kč 150 Kč 700 Kč 140 Kč 170 Kč 800 Kč 160 Kč 190 Kč 900 Kč 180 Kč 210 Kč 1000 Kč 200 Kč 230 Kč 1100 Kč 220 Kč 230 Kč 1200 Kč 240 Kč 230 Kč 1300 Kč 260 Kč 230 Kč 1400 Kč 280 Kč 230 Kč 1500 Kč 300 Kč 230 Kč 1600 Kč 320 Kč 230 Kč 1700 Kč 340 Kč 230 Kč zdroj: výpočty Peníze.cz

Státní příspěvky už podle schváleného zákona nebudou dostávat senioři, kteří jsou ve starobním důchodu.

Nově bude možné zůstat ve starém („transformovaném“) fondu penzijního připojištění a zároveň si spořit v novém („účastnickém“) fondu doplňkového penzijního spoření. Státní podporu ale půjde jenom na jeden z nich.

Členské příspěvky odborům

Členové odborů si už nebudou moct odečítat od základu daně zaplacené příspěvky. Naposledy lze tuto úlevu využít pro příjmy za rok 2023. Odpočet odpovídá zaplaceným příspěvkům, maximální limit je 3000 korun za rok a současně nesmí přesáhnout 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze zaměstnání.

Zvyšování kvalifikace

Z příjmů za rok 2024 už si nepůjde odečítat náklady za „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. V praxi jde hlavně o zvyšování profesní kvalifikace. Snížit daňový základ (až o 10 tisíc korun ročně) si lze naposledy z příjmů za rok 2023.

Zaměstnanecké akcie

Dosud se při poskytnutí akcií za zvýhodněných podmínek tato výhoda považovala za příjem ze závislé činnosti, takže podléhala jak dani z příjmů, tak i sociálnímu a zdravotnímu pojistnému v okamžiku poskytnutí nebo koupě akcií.

Nová úprava odkládá zdanění a odvody do okamžiku prodeje akcií zaměstnancem, jeho odchodu z firmy nebo po deseti letech od obdržení tohoto benefitu. Zohledňuje i situaci, kdy se projekt nepovede a firma ztratí svou hodnotu. (Od ledna se zatím odkládá jen daň, úprava týkající se sociálního a zdravotního pojištění má přijít v nejbližších novelách.)

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 na 21 procent (počínaje příjmy za rok 2024). Zároveň končí nebo se omezují některé daňové úlevy.

Například při nákupu auta „na firmu“ budou uznatelné jen náklady do dvou milionů korun na jeden vůz. Jde o částečný návrat před rok 2007, kdy byl limit 1,5 milionu.

Končí také daňová uznatelnost takzvaného tichého vína jako daru do 500 korun na reprezentaci.

Povinné ručení

Nový zákon o pojištění odpovědnosti začne platit zřejmě od března. Tady jsou hlavní změny:

Minimální limity pojistného plnění při újmě na zdraví, smrti nebo majetkové škodě se zvyšují na 50 milionů korun z dosavadních 35 milionů. U újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každou postiženou osobu, u majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Rozšíří se okruh vozidel, za které je povinné ručení nutné platit. Nově se může týkat i elektrických koloběžek, segwayů, zahradních traktůrků, motorových golfových vozítek, pracovních strojů nebo průmyslových zařízení schopných samostatného přemístění, sněžných skútrů nebo roleb – pokud překračují rychlostní nebo hmotnostní limit a nevztahuje se na ně výjimka.

Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přejde z vlastníka na skutečného provozovatele vozu.

Při cestách po Česku skončí povinnost mít u sebe takzvanou zelenou kartu, tedy doklad o sjednaném povinném ručení.

Bodový systém, řidičské průkazy, technické průkazy

Bodový systém má být jednodušší, zároveň se zpřísňují pokuty za vážné přestupky.

Řidičský průkaz bude možné využít už od 17. narozenin, ale jen pod dohledem mentora (do 18. narozenin).

Bez ohledu na věk začne fungovat „řidičák na zkoušku“ – preventivní opatření pro začínající řidiče po dobu dvou let od získání prvního řidičského oprávnění

Od ledna řidiči při cestách po Česku nemusejí mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz – samozřejmě ale oba doklady musí být platné. Případná kontrola proběhne elektronicky. Nově také stačí jediný technický průkaz místo dvou, výměna proběhne postupně.

Na vyznačených úsecích dálnic může nejvyšší dovolená rychlost za dobrých podmínek stoupnout na 150 km/h.

Doklady v mobilu

V lednu začne platit zákon, který umožní používat osobní doklady nahrané v mobilu. Jako první přijde na řadu občanský průkaz. Ani ten hned neuznají všechny instituce, přidají se postupně. Časem prý přijde i digitalizace dalších dokladů. Podmínkou je aplikace eDoklady společně s „digitální identitou občana“ (datovou schránkou, bankovní identitou a podobně).

Na cestu do zahraničí – včetně EU – bude zatím dál potřeba klasická plastová občanka nebo cestovní pas.



Elektřina, plyn, teplo

Tržní cena samotné elektřiny a plynu loni klesla, proto končí i státem stanovené stropy. Jenže v roce 2024 pro změnu výrazně stoupne státem regulovaná část ceny: pro domácnosti v průměru o 66 procent u elektřiny a 39 procent u plynu. Odběratelé navíc znovu začnou platit příspěvek na podporované zdroje energie, který za ně dočasně platil stát.

Podrobněji: Z čeho se skládá cena energií a kolik zaplatíte v roce 2024

Náklady na teplo a teplou vodu v centrálně vytápěných domech se začnou rozpočítávat podle jiných pravidel. Změna, o jejíž přípravě jsme psali už loni v létě, má zavést spravedlivější pravidla a víc motivovat k úsporám. Takhle nakonec vypadá vyhláška pro rok 2024.

Kalkulačka změny ceny elektřiny pro rok 2024 Distribuční území: ČEZ distribuce PRE distribuce EG.D Sazba: D 01d D 02d D 25d D 26d D 27d D 35d D 45d D 56d D 57d D 61d Jistič: do 3×10 A a do 1×25 A včetně nad 3×10 A do 3×16 A včetně nad 3×16 A do 3×20 A včetně nad 3×20 A do 3×25 A včetně nad 3×25 A do 3×32 A včetně nad 3×32 A do 3×40 A včetně nad 3×40 A do 3×50 A včetně nad 3×50 A do 3×63 A včetně nad 3×63 A za každou 1A nad 1×25 A za každou 1 A Hodnota jističe: 3 × A Cena silové elektřiny v nízkém tarifu: Kč/kWh Cena silové elektřiny ve vysokém tarifu : Kč/kWh Spotřeba elektřiny v nízkém tarifu: kWh Spotřeba elektřiny ve vysokém tarifu : kWh Další kalkulačky Kolik ušetříte s úspornou žárovkou

Srovnání ceny elektřiny

Kalkulačka poplatku na obnovitelné zdroje

Všechny kalkulačky

Banky, poplatky, inovace

Komerční banka od 1. ledna mění ceník a obchodní podmínky. Pro většinu klientů nejde o zásadní změny – dotknou se hlavně těch, kteří si ještě nechávají posílat výpisy poštou nebo chodí zadávat platby na pobočku. Přinesli jsme podrobný přehled změn.

Od Nového roku mění sazebník poplatků a podmínky také Raiffeisenbank. Týká se to hlavně účtů převedených z Equa bank, kterou předloni koupila. Některé změny se dotknou i účtů sjednaných přímo v Raiffce. Víc jsme napsali v samostatném článku.

Česká spořitelna od 26. ledna zdraží servisní služby na pobočkách, papírové výpisy a další služby, k nimž klienti mají bezplatnou alternativu v systému George. Zvýší také poplatek za jednorázové SMS kódy. Další změny se týkají platebních karet nebo starších typů účtů. Detailní přehled: Spořitelna mění ceník a dá odměnu za George

V březnu by se veřejnosti měla otevřít nová banka, za kterou stojí finanční skupina Partners.

Sdílená síť bankomatů, kterou společně provozují Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit, má klientům všech čtyř bank umožnit také vklady hotovosti. Dosud si lidé mohou vkládat hotovost na svůj účet jen u bankomatu banky, u níž mají účet a platební kartu. Novinka by mohla začít fungovat ještě do konce prvního čtvrtletí.

Velké ambice má nové řešení pro bezhotovostní placení v Česku, které přinese Air Bank pod značkou Cvak. Obchodníkům umožní přijímat platby i bez klasického platebního terminálu, a to nezávisle na tom, u které banky mají účet.

Limity pro hypotéky, předčasné splacení

Hypotéky budou – aspoň teoreticky – dostupnější. Banky už nemusí sledovat ukazatel DTI (Debt to Income), tedy počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů. Zůstává jediný limit: LTV (Loan to Value) ukazující poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě nemovitosti. Ten zůstává na 80 %. Znamená to, že na hypotéky dosáhne většinou jen ten, kdo má na pořízení nemovitosti aspoň 20 % z vlastních peněz, respektive z jiných zdrojů než z hypotéky. Pro žadatele mladší 36 let zůstává u LTV zvýšený 90% limit.

Od září 2024 se změní i pravidla pro předčasné splacení hypotéky během fixačního období. Za nedodržení smlouvy si banky budou moct účtovat řádově i desítky tisíc místo dosavadních stovek korun, maximálně však jedno procento ze splácené částky. Klienti už dosud mají ze zákona několik možností, jak úvěr na bydlení předčasně splatit zcela zdarma. Schválená novela okruh těchto situací ještě rozšiřuje.

Zvýšení spotřebních daní

Sazba spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos stoupne od roku 2024 o 10 procent, v letech 2025 až 2027 pak vždy o pět procent. Daň u zahřívaného tabáku stoupne o 15 procent v každém z let 2024 až 2027. Zavede se nová daň z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Sazba spotřební daně z lihu se v letech 2024 a 2025 navýší o 10 procent a v roce 2026 o pět procent. Nulová sazba zůstane na takzvané tiché víno. Skončí ale jeho daňová uznatelnost jako daru do 500 korun na reprezentaci.

Zrušení kolků

Od roku 2024 se přestanou prodávat kolkové známky, ještě rok ale bude možné využít ty dříve nakoupené.

Účetnictví v cizí měně

Od roku 2024 firmy mohou vést účetnictví (a platit daň) v eurech, dolarech nebo librách – když je pro ně takzvanou funkční měnou. Tato možnost se týká především firem, které mají většinu transakcí (nad 50 procent) v dané cizí měně, přípustná jsou však i jiná kritéria.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz.

