Stát zdaní podporu stavebního spoření. Co přinese výjimka z výjimky

Od roku 2024 klesne státní podpora stavebního spoření na polovinu, tedy na maximálně 1000 korun za rok pro nové i stávající smlouvy. Dosud je strop 2000 korun ročně.

Vládní balíček, který schválili poslanci a v příštím týdnu ho s největší pravděpodobností podpoří i senátoři, ale nově počítá i se zdaněním státní podpory. Ruší její dosavadní osvobození od daně z příjmů fyzických osob.

Nově bude státní podpora zařazena mezi ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů. Ty jsou do několika druhů – a státní podpora bude spadat pod odstavec 1 písmeno q.

Ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q) tvoří samostatný druh příjmu, který se daní pouze tehdy, když úhrn těchto příjmů přesáhne hranici 50 000 Kč. To znamená, že pokud kromě státní podpory nemáme žádné další příjmy podle § 10 odst. q), nebo pokud součet všech těchto příjmů nepřekročí 50 000 Kč, nebudeme platit daň.

Ve většině případů tedy nebudeme muset ze státní podpory platit daň. Vyloučeno to však není. Proč? Hranice příjmu 50 000 Kč se vztahuje nejen na příjem ze státní podpory, ale na všechny příjmy podle § 10 odst. 1 písm. q).

Kromě příspěvku na stavební spoření tam patří ještě ocenění v oblasti kultury a kurzové zisky při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, a případně další příjmy, které zákon neřadí jinam.

Je pravděpodobné, že takových příjmů bude málo a do padesátitisícového limitu se většinou vejdeme. Státní podporu tak budeme danit jen výjimečně, například při získání ocenění v oblasti kultury v dostatečně vysoké hodnotě.

Nepříjemný je na tom moment překvapení. Běžného smrtelníka možná napadne, že když získal peníze jako ocenění v oblasti kultury, tak je musí nějak zdanit. Málokdo ale bude myslet na to, že díky tomuto ocenění musí zdanit také státní podporu stavebního spoření, kterou dosud nikdy nedanil.

Příjem státního rozpočtu ze zdanění příspěvku na stavební spoření se pravděpodobně bude blížit k nule. Potvrzuje to i ministerstvo financí, podle kterého se pro drtivou většinu lidí v oblasti daňového osvobození u stavebního spoření nic nezmění.

Zákon o daních z příjmů bývá kritizován pro svou složitost a množství výjimek. Každé zjednodušení proto vítané. Dobrým úmyslem bylo pravděpodobně i nové zdanění státní podpory stavebního spoření. Výsledek je však složitější než dnes.

Státní dávky a příspěvky jsou osvobozeny od daně podle § 4 odst. 1 písm. i). Tvoří tedy jednu z výjimek, kdy se příjmy nedaní. Dává to smysl, protože nenajdeme mnoho důvodů pro to, aby stát posílal občanům peníze a vzápětí požadoval formou daně část vyplacených peněz zpět. Proto je v zákoně uvedeno, že příspěvky z veřejného rozpočtu a státní dávky nebo příspěvky se nedaní.

Ozdravný balíček tento princip nemění. Příspěvky z veřejného rozpočtu a státní dávky nebo příspěvky budou i nadále osvobozeny od daně z příjmů – ovšem s výjimkou státní podpory stavebního spoření. Tím se vše komplikuje. Aby mohl stát zdanit státní podporu, musí učinit výjimku z výjimky. Konstrukce podle ozdravného balíčku bude následující:

příjmy podléhají zdanění

--- s výjimkou peněz od státu (stávající výjimka)

---- s výjimkou státní podpory stavebního spoření (nová výjimka z výjimky)

Obvykle jako státní podporu označujeme peníze od státu, které nám každý rok (většinou v dubnu) přistanou na účtu stavebního spoření. Podle zákona se však jedná o zálohy, které jsou na účtu pouze evidovány.

Do našeho majetku se státní podpora fakticky dostává až okamžikem výplaty. Proto se podle ministerstva státní podpora nedaní průběžně (každý rok během spoření), ale až poté, co nám ji stavební spořitelna vyplatí společně s celou naspořenou částkou.

Když tedy během spoření nashromáždíme několik státních podpor, zdaníme je až po ukončení fáze spoření. Státní podporou se tedy nebudeme zabývat každý rok. I tak se může objevit ve dvou daňových přiznáních. Vyplývá to ze způsobu výplaty státní podpory:

Když ukončíme smlouvu v listopadu 2024, vyplatí nám spořitelna státní podporu za dobu spoření až do roku 2023. V daňovém přiznání za rok 2024 se tedy budeme muset vypořádat s příjmem z podpory do roku 2023.

Státní podporu za poslední nedokončený rok spoření (2024) na účtu ještě nemáme, tu vyplatí ministerstvo financí až v dubnu 2025. Stavební spořitelna nám tuto poslední státní podporu pošle na účet a pak ji můžeme zahrnout do daňového přiznání za rok 2025.

Měřeno objemem peněz je zdanění státní podpory naprosto marginální záležitost. Do státní kasy pravděpodobně nepřinese téměř nic. Teoreticky by se však tři miliony občanů měly zamyslet nad svým daňovým přiznáním. I proto, že právě o tomto příjmu (státní podpoře) ministerstvo financí dobře ví – samo jej totiž vyplácí.

Realita bude spíše taková, že se zdaněním státní podpory nebude zaobírat téměř nikdo – prostě proto, že si na to ani nevzpomene. A většinou to bude v pořádku, protože se příjmy z podpory vejdou do limitu, který je od daně osvobozen.

Těm, u kterých to v pořádku nebude, to může připomenout stát, který má o vyplacené státní podpoře přehled. Je otázka, jakým způsobem bude toto připomenutí vypadat. Mohlo by se totiž stát, že pokuty za nezaplacenou daň budou vyšší, než příjem z vlastní daně.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

