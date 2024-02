Stavební spoření v novém roce. První srovnání po snížení podpory

Při sjednání nové smlouvy o stavebním spoření teď nejlépe zhodnotí vklady Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Vyplývá to z aktuálního porovnání webu Stavebky.cz.

K základní úrokové sazbě 2,5 % přidává Buřinka kompenzaci ve výši státní podpory. Státní příspěvek od letošního roku klesl na polovinu, tedy z maximálně 2000 Kč na 1000 Kč ročně. Buřinka však rozdíl doplatí z vlastní kapsy formou bonusu. Pro smlouvy sjednané online připíše bonus ke státní podpoře za roky 2024 až 2029, pro smlouvy uzavřené jiným způsobem náleží bonus pouze k podpoře za roky 2024 až 2028. K tomu Buřinka přidává bonus 2500 Kč lidem, kteří na počátku smlouvy vloží na účet alespoň 75 000 Kč.

Při sjednání smlouvy online a měsíčním vkladu 1700 Kč si u Buřinky během šesti let naspoříme 141 448 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 4,77 %. To je čisté zhodnocení vkladů při zohlednění všech poplatků a daní. Kdybychom chtěli stejného výsledku dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,612 % po celých šest let.

Porovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba ČS (Buřinka) Standard online 141 448 Kč 4,770 % Moneta ProSpoření pro děti 141 284 Kč 4,733 % ČS (Buřinka) Standard 140 448 Kč 4,541 % Moneta ProSpoření Premium 140 017 Kč 4,442 % Modrá pyramida Prémie za vysoký vklad 136 610 Kč 3,643 % ČSOB (Liška) TrendPlus Spořicí 136 600 Kč 3,641 % Raiffeisen Spoření pro klienty RB 136 192 Kč 3,543 % Raiffeisen Spoření 134 569 Kč 3,151 % Raiffeisen Jistota 134 520 Kč 3,139 % Stav k 5. 2. 2024. Zdroj: Stavebky.cz

Buřinka je v novém roce jediná, která podobnou kompenzaci za nižší státní podporu dál nabízí. ČSOB a Raiffeisen stavební spořitelna už takovou akci ukončily. Další výraznou změnou je snížení úročení vkladů u Raiffeisen.

Za pozornost stojí také nová nabídka Monety pro mladé klienty. K základní úrokové sazbě 2 % navýšené o bonus 2 % dostanou děti mladší 18 let vstupní bonus ve výši 1000 Kč. Jedinou nevýhodou je riziko snížení úrokového bonusu. Moneta ho garantuje pouze do konce letošního roku, poté může klesnout. Kdyby však zůstal zachován po dobu celých šesti let, naspořili by si mladí klienti v podstatě stejnou částku jako u Buřinky.

Sazba na spořicím účtu se může kdykoliv změnit, zatímco na stavebním spoření je garantovaná po celých šest let. Na druhou stranu peníze ze spořicího účtu si lze kdykoliv vybrat bez sankce.

Stavební spořitelny se snaží motivovat klienty k intenzivnějšímu spoření a přidávají různé bonusy a prémie těm, kdo vloží víc než standardních 1700 korun měsíčně. Pokud si chcete na stavební spoření uložit víc, vyzkoušejte si ve srovnávači, kolik vám tento konkrétní způsob přinese.

Podrobnosti o jednotlivých nabídkách čtěte v nezkráceném článku na webu Stavebky.cz.

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

