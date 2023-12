Stavební spořitelny pomáhají klientům k energeticky úspornému bydlení

Na českém trhu působí stavební spořitelny už třicet let a patří mezi stabilní finanční instituce. Ani jim se ale nevyhýbají různé změny a výkyvy. O tom, jak se s nimi vypořádávají a jakým směrem se hodlají vydat do budoucna, jsme si povídali s Yvonou Tošnerovou z Raiffeisen stavební spořitelny.

V roce 2024 čekají stavební spoření změny. Čeho se týkají?

Stavební spoření jako produkt zůstane zachovaný, sníží se však státní podpora z původních deseti procent na pět procent z naspořené částky, a to jak pro nové, tak existující smlouvy. Nicméně pořád platí, že stavební spoření umožňuje stavebním spořitelnám poskytovat úvěry bez zajištění se splatností až 25 let pro klienty všech příjmových skupin. To je unikátní produkt, jaký jiné instituce nenabízejí.

Zůstane stavební spoření atraktivní i za nových podmínek?

Stavební spoření je produkt s garantovaným zhodnocením po dobu šesti let, a je tak velmi stabilní v porovnání s jinými typy spoření, kdy se sazby mění. V každé rodině má pro budování dlouhodobých rezerv své opodstatněné místo. Navíc umožňuje získat dostupné financování na vylepšení bydlení za zajímavých podmínek.

Yvona Tošnerová Zdroj: Raiffeisen stavební spořitelna Vystudovala mezinárodní vztahy a obchod na VŠE v Praze. Začínala jako daňová poradkyně a zastávala celou řadu pozic například v Komerční bance nebo Modré pyramidě. V roce 2021 se stala členkou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny, kde je zodpovědná za řízení rizik.

Jaké jsou výhody úvěrů ze stavebního spoření?

Výhodou je zákonem stanovený strop na úrok, za který klient úvěr dostane. Tento úrok je maximálně tři procenta nad úroveň úroku, který klient inkasoval na svém stavebním spoření. Když si někdo spoří za půl procenta, má úvěr za 3,5 procenta, pokud si někdo spoří třeba za tři procenta, tak má úvěr maximálně za šest. Tenhle princip se nemění. Pokud je mým cílem čerpat úvěr na rekonstrukci, nevadí mi nižší zhodnocení spoření, protože pak budu mít levnější úvěr. Naopak pro klienty, kteří chtějí primárně spořit, máme produkt s velmi solidním zhodnocením úspor.

Jak se vlastně stavebním spořitelnám v posledních letech daří?

Letošní rok ovlivnila nejistota ohledně budoucnosti stavebního spoření a počet nových smluv v celém sektoru stavebního spoření klesl asi o šestnáct procent. Jakmile se situace ohledně státní podpory v červnu vyjasnila, důvěra klientů se začala pomalu obnovovat a počet smluv se teď pohybuje okolo 3,2 milionu, takže v průměru každý třetí člověk má smlouvu o stavebním spoření. Meziroční pokles je jen asi 2,4 procenta, což je podle mého názoru po tom, co se dělo v první polovině roku, úspěch. S poklesem úrokových sazeb očekáváme opět zvýšený zájem o stavební spoření s garantovanou sazbou.

A co úvěry?

Zájem o úvěry na pořízení bydlení zajištěné nemovitostí v celém sektoru meziročně poklesl zhruba o 75 procent, což souvisí především s inflací, rychlým růstem úrokových sazeb a cen energií. Lidé si však mnohem víc vylepšují stávající bydlení a v rámci úsporných opatření investují do zateplování, výměny oken, tepelných čerpadel a podobně. Úvěry na rekonstrukci a modernizaci bez zajištění nemovitostí tak rostou dynamicky. Toto je a do budoucna bude pro naše klienty hlavní produkt, ve kterém chceme být jejich partnerem a usnadňovat jim cestu k lepšímu a energeticky úspornějšímu bydlení.

Stavební spořitelny jsou také, na rozdíl od bank, schopné lidem financovat pořízení družstevního bydlení bez nutnosti zástavy nemovitosti. Pro nás je družstevní bydlení zajímavý segment, který v našem portfoliu opravdu roste. Zároveň klientům můžeme financovat i následnou opravu nebo modernizaci družstevního bytu.

Jak je to s poplatky a sankcemi při ukončení smlouvy o stavebním spoření? Lze se jim vyhnout?

Je výhodné, aby klient splnil šestiletou vázací lhůtu, pak může stavební spoření ukončit se všemi výhodami včetně připsané státní podpory. Předčasné ukončení je spojeno podle platného zákona se ztrátou státního příspěvku a s poplatky. Každoročně ale pro klienty máme různé benefity v podobě možnosti předčasného ukončení smlouvy bez poplatků.

Stavební spořitelny jsou nově partnerskými institucemi pro vládní balíček nazvaný Oprav dům po babičce. Proč?

Stavební spořitelny se stávají partnerem státu v oblasti celého spektra dotačního poradenství Nové zelené úsporám, nikoliv jen Oprav dům po babičce. Mají vybudovaný systém a procesy pro distribuci státního příspěvku, umí kontrolovat účelovost použití těchto prostředků a jsou zvyklé komunikovat se státem. Je tedy efektivní, že stát využije této vybudované infastruktury stavebních spořitelen k tomu, aby zrychlil a usnadnil dostupnost státních dotací široké veřejnosti. Administrativní proces získání státní dotace na zateplení nebo energetické úspory je náročný. Energetická tranzice směrem k udržitelnějším energetickým postupům, k níž jsme se jako stát zavázali, je tak pomalejší. Bylo by třeba investovat do energeticky úsporných řešení a obnovy bytového fondu až 60 miliard ročně, z čehož se nyní realizuje pouze zlomek.

Jakou roli v této věci stavební spořitelny sehrají vůči klientům?

Stavební spořitelny by měly klientům cestu ke státním dotacím usnadnit. Zpočátku se bude jednat o poradenství a nasměrování klientů. Postupně se spořitelny začnou zapojovat do procesu víc a nakonec klientovi pomohou státní dotace zajistit. V případě, že klient bude potřebovat úvěr, mohou mu ho stavební spořitelny poskytnout.

Povedou tyto aktivity do budoucna k proměně činnosti stavebních spořitelen?

V každé krizi je ukryta také příležitost k rozvoji a pozitivním změnám. Kvůli nejistotám z počátku roku vznikla nová příležitost, kdy se stavební spořitelny stanou aktivním hráčem na cestě k energetickým úsporám pro široké spektrum klientů. S očekávaným dalším růstem cen energií je to oblast, kterou řeší snad každá domácnost, a nejen Raiffeisen stavební spořitelna tu bude, aby klientům cestu usnadnila. Spolupráce v oblasti distribuce dotací na další úpravu domovů a snížení jejich energetické náročnosti je přirozeným rozšířením našeho podnikání.

To ovšem není jediná aktivita v oblasti udržitelného financování, na niž se chceme zaměřit. Velký potenciál vnímáme také ve spolupráci se společenstvími vlastníků a družstvy, kterým financujeme především zateplení, solární panely a nově i projekty pro komunitní energetiku. Pro představu: v Česku je asi 40 tisíc SVJ a družstev a jen zhruba třetina z nich má zateplené domy, takže i tady vidím příležitost. V následujících letech opět očekáváme postupnou stabilizaci počtu klientů a jejich úspor, což celému sektoru umožní poskytovat 40 až 50 miliard korun na bydlení ročně.

