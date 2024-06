Levnější než hypotéka. Porovnali jsme úvěry ze stavebního spoření

Nejlevnější úvěr ze stavebního spoření teď nabízí Raiffeisen stavební spořitelna – v tarifu Hypo má sazbu 2,99 %. Nejkratší čekací dobu na úvěr ze stavebního spoření mají Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) a Modrá pyramida. Obě stavební spořitelny dnes pro přidělení úvěru nepožadují dosažení hodnotícího čísla.

V následující tabulce je přehled nejdůležitějších parametrů úvěrů ze stavebního spoření.

Hlavní parametry tarifů stavebního spoření k 1. červnu 2024 Stavební spořitelna – Tarif Úročení vkladů Úročení úvěru MPN * (% cílové částky) Čekací doba ** (roky) Splátka úvěru (% cílové částky) Raiffeisen – Hypo 0,10 % 2,99 % 20 % 7,2 0,58 % Raiffeisen – Reko 0,10 % 3,10 % 40 % 3,8 0,85 % Modrá pyramida – Alfa 0,50 % 3,49 % 25 % 2 0,90 % Moneta – ProSpoření 0,50 % 3,50 % 40 % 4,2 0,70 % Raiffeisen – Spoření 0,50 % 3,50 % 40 % 2,1 0,65 % Buřinka – Standard 2,50 % 4,50 % 0 % 2 0,57 % *** ČSOB Trend Plus Spořicí 1,50 % 4,50 % 15 % 2,3 2,50 % Raiffeisen – Jistota 2,50 % 5,50 % 10 % 3,8 0,65 % * Minimální procento naspoření – částka kterou je třeba naspořit pro získání úvěru ze stavebního spoření. Uvádí se v procentech z cílové částky. ** Čekací doba je uvedena pro tzv. rychlého střadatele. Tedy pro klienta, který na samotném počátku vloží minimální částku potřebnou pro přidělení (MPN) a dále již nespoří. Délka čekací doby uvedená v tabulce je počítána při cílové částce 1 mil. Kč. *** Přibližná hodnota, která vychází z maximální doby splatnosti 13 let. Aktuální údaje najdete ve srovnání úvěrů ze stavebního spoření, kde si lze zvolit i vlastní kritéria a modelové výpočty.

Výhodou úvěrů ze stavebního spoření je pevná a předem známá úroková sazba. Podle zákona musí být úroková sazba úvěru uvedena přímo ve smlouvě o stavebním spoření a stavební spořitelna ji nemůže měnit.

Zákon také stanoví její maximální limit: úroková sazba úvěru ze stavebního spoření smí převýšit úrokovou sazbu z vkladů nejvýše o tři procentní body.

U úvěrů ze stavebního spoření tedy nenarazíme na „úrokové sazby od“, jejichž skutečná výše závisí na bonitě dlužníka. Na úrokové sazby uvedené ve smlouvě se můžeme skutečně spolehnout. Úroková sazba je navíc shodná pro úvěry zajištěné nemovitostí i pro úvěry nezajištěné.

Kdo nabízí nejlevnější úvěr ze stavebního spoření?

Nejlevnější úvěr ze stavebního spoření má v současnosti Raiffeisen stavební spořitelna v tarifu Hypo. Jeho úroková sazba je 2,99 %. Druhý nejlevnější má opět Raiffeisen: tarif Reko se sazbou 3,1 %. Třetí nejlevnější je úvěr od Modré pyramidy: tarif Alfa se sazbou 3,49 %.

Pouze nepatrně dražší jsou úvěry od Raiffeisen v tarifu Spoření a úvěr od Monety s názvem ProSpoření – oba jsou úročeny 3,5 %.

Raiffeisen stavební spořitelna jako jediná nabízí výběr z více tarifů. Jiné stavební spořitelny sice také mívají více tarifů, ty jsou ale dostupné pouze pro zájemce o překlenovací úvěry. Samotnou smlouvu o stavebním spoření v těchto tarifech sjednat nelze.

Pojmenování Reko a Hypo souvisí s tím, že oba tarify byly konstruovány především pro kombinaci s překlenovacími úvěry. Hypo pro překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (tedy hypotéky), Reko pro překlenovací úvěry nezajištěné.

Raiffeisenka však (jako jediná) umožňuje v těchto tarifech sjednat smlouvu o stavebním spoření i bez překlenovacího úvěru. Přitom nezáleží na způsobu zajištění úvěru. Tedy: můžeme využít tarif Hypo, i když budeme chtít menší úvěr, u kterého není zapotřebí zástava nemovitosti.

Kde stačí nejméně naspořit k získání úvěru ze stavebka?

Pro získání úvěru ze stavebního spoření je třeba naspořit určitou částku. Tato podmínka se často označuje jako minimální procento naspoření (MPN), protože se uvádí v procentech z cílové částky.

Výše MPN také nepřímo ovlivňuje výši úvěru ze stavebního spoření, kterou můžeme získat. Úvěr je totiž omezen cílovou částkou sníženou o naspořené vklady. Když naspoříme 300 tisíc korun a cílovou částku máme jeden milion korun, může nám spořitelna poskytnout úvěr v objemu nejvýše 700 tisíc.

Nejnižší povinnou částku má Raiffeisen stavební spořitelna v tarifu Jistota: deset procent cílové částky. Následuje ČSOB stavební spořitelna s tarifem TrendPlus Spořicí (15 %) a na třetím místě je opět Raiffeisen, tentokrát s tarifem Hypo (20 %)

Když ale nahlédneme do srovnávací tabulky, najdeme tam u Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) nulu. Je to nejnižší požadavek na naspořenou částku, nebo ne?

Je to složitější. Buřinka má totiž specifické podmínky pro přidělení úvěru.

Po dvou letech spoření je možno čerpat úvěr ze stavebního spoření kdykoli. Bez ohledu na naspořenou částku. Je zde ale omezení: maximální výše úvěru je omezena dvojnásobkem naspořené částky. A současně platí, že součet naspořené částky a úvěru ze stavebního spoření nesmí překročit cílovou částku.

Takže když to vezmeme kolem a kolem, je to hodně podobné podmínce, kdy je vyžadováno naspořit třetinu (33,33 %) cílové částky. Je to podobné, ale není to totéž: když máme naspořeno méně, než je třetina cílové částky a na úvěr spěcháme, nemusíme na nic čekat a vzít si prostě menší úvěr.

Kdo poskytne úvěr ze stavebního spoření nejrychleji?

Nejrychleji nám úvěr přidělí Modrá pyramida a Buřinka, ukazuje porovnání webu Stavebky.cz.

Úvěr ze stavebního spoření nelze čerpat hned po uzavření smlouvy o stavebním spoření, ale až po uplynutí čekací doby. Čekací doba je u každé stavební spořitelny jiná, podle zákona však nesmí být kratší než dva roky.

Stavební spořitelny poskytují úvěr ze stavebního spoření po splnění podmínek pro přidělení, které jsou obvykle tři:

alespoň dva roky spoření,

naspoření předepsané částky (MPN),

dosažení hodnotícího čísla.

První podmínka plyne ze zákona. Poslední podmínku (dosažení hodnotícího čísla) dvě stavební spořitelny neuplatňují. A není náhodou, že právě tyto dvě stavební spořitelny mají čekací dobu na úvěr nejkratší.

U Modré pyramidy stačí naspořit 25 % z cílové částky a splnit zákonem požadovanou dvouletou dobu spoření. U Buřinky je to ještě jednodušší: po dvou letech můžeme čerpat úvěr kdykoli s tím, že získáme úvěr do výše dvojnásobku naspořené částky. U obou těchto stavebních spořitelen je tedy získání úvěru nejrychlejší.

Ostatní stavební spořitelny uplatňují podmínku hodnotícího čísla, kvůli které je nutno spořit o něco déle. Nejdéle si počkáme na úvěr v tarifu Hypo u Raiffeisen stavební spořitelny (více než sedm let). To je cena za jinak velmi výhodné podmínky jako je nízká úroková sazba a především povinnost naspořit pouze 20 % cílové částky.

Vzhledem ke způsobu výpočtu hodnotícího čísla není jednoduché čekací dobu různých tarifů porovnávat. Ve srovnání stavebního spoření proto používám čekací dobu rychlého střadatele. Jde o nejkratší dobu, za kterou je možno získat úvěr ze stavebního spoření při jednorázovém počátečním vkladu. Čekací doba rychlého střadatele se počítá za předpokladu, že střadatel na samotném počátku spoření vloží minimální částku potřebnou pro přidělení (MPN) a dále již nespoří.

Obvyklejší je však pravidelné měsíční spoření, při kterém je čekací doba obvykle delší. Proto je vhodné vybrat si kliknutím ve srovnávači úvěrů tarif, který nás zajímá, a na záložce Výpočet si namodelovat konkrétní způsob spoření, který nám vyhovuje. Tak zjistíme pravděpodobnou čekací dobu na úvěr ze stavebního spoření.

Jak vysoká je splátka úvěru ze stavebního spoření?

Důležitým parametrem je výše měsíční splátky. V případě úvěrů ostatních bank je běžné, že si klient zvolí dobu splatnosti úvěru (například 30 let) a podle té se dopočítá výše měsíční splátky. U úvěrů ze stavebního spoření je tomu naopak:

Součástí podmínek tarifu stavebního spoření je minimální splátka úvěru ze stavebního spoření, která následně určí dobu splatnosti. Výše splátky se zpravidla stanovuje v procentech z cílové částky.

Nejnižší splátku úvěru má Buřinka, a to přibližně 0,57 % cílové částky. Buřinka je totiž výjimkou z pravidla popsaného výše. Jako jediná má naopak stanovenou maximální dobu splatnosti, která je 13 let. Z té se pak dopočítá výše splátky. Velmi příznivou a jen nepatrně vyšší splátku má tarif Hypo od Raiffeisen, která je 0,58 % cílové částky.

Zcela vyčnívá ČSOB, která v tarifu TrendPlus Spořicí požaduje splátku nejméně 2,5 % cílové částky. To je extrémně mnoho a činí tento tarif pro čerpání úvěru prakticky nepoužitelný. Při cílové částce jeden milion korun můžeme získat úvěr až 850 tisíc, ale se splátkou 25 tisíc měsíčně. Při takto vysoké splátce je úvěr splacen během tří let.

Výhoda tarifů s dělenou sazbou

Pro zájemce o úvěr získávají na atraktivitě tarify s „dělenou úrokovou sazbou“. To jsou produkty ČSOB stavební spořitelny, především ale Raiffeisen stavební spořitelny a Modré pyramidy.

Tyto stavební spořitelny úročí vklady relativně nízkou sazbou, ke které dají bonus těm, kdo nečerpají úvěr. Například Modrá pyramida má základní úrokovou sazbu 0,5 %, která se může navýšit o úrokový bonus 2,5 % až 3 %.

Proč je to zajímavé, když při čerpání úvěru ze stavebního spoření nemáme na toto zvýhodnění nárok?

Podle zákona musí být ve smlouvě o stavebním spoření úroková sazba z vkladů i úroková sazba úvěru ze stavebního spoření. A rozdíl mezi nimi nesmí překročit tři procentní body.

Důsledek? Když má Modrá pyramida úrokovou sazbu 0,5 %, nesmí sazba úvěru ze stavebního spoření překročit 3,5 %. V případě Modré pyramidy je tedy úvěr úročen 3,49 %. Naše výhoda spočívá v tom, že nám nízká základní sazba (0,5 %) zajistí levný úvěr (3,49 %). A když si rozmyslíme čerpání úvěru a dodržíme šestiletou dobu spoření (plus další podmínky), vyplatí nám Modrá pyramida za prvních šest let spoření úrokový bonus odpovídající celkovému úročení sazbou 3 % až 3,5 %. Podobná logika platí i pro ČSOB a Raiffeisen.

Výhoda pro starší smlouvy – ale s malým úvěrem

Při výběru vhodného tarifu je nezbytné podrobně projít všechny parametry. Pro někoho bude rozhodující nízká úroková sazba, jiný bude vybírat podle výše měsíční splátky. Tarif, který pro někoho vůbec nepřichází do úvahy, může být pro jiného naopak nejzajímavější.

Úvěry ze stavebního spoření mají řadu specifik. Mezi ty kladné patří nízká a pevná úroková sazba. To je něco, co dnes zaujme asi každého. Ale nic není zadarmo. Tyto úvěry mají omezenou dobu splatnosti a především: lze je poskytnout nejdříve po dvou letech spoření.

Výhodu mají proto ti, kdo si uzavřeli smlouvu o stavebním spoření v minulosti a dnes již splnili předepsané podmínky, takže mohou okamžitě čerpat úvěr ze stavebního spoření.

Nevýhodou může být nízká cílová částka, která znamená také malý úvěr. To lze (alespoň někdy) řešit zvýšením cílové částky.

V každém případě se vyplatí prohledat šuplíky, jestli tam nemáme smlouvu o stavebním spoření. A pokud ji najdeme, můžeme se finančního poradce nebo stavební spořitelny dotázat na možnosti, jak ji co nejlépe využít.

