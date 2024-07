Změny v osobním bankrotu jsou tu. Oddlužení bude kratší

Nová pravidla pro oddlužení začnou fungovat s největší pravděpodobností už od srpna. Přináší je novela insolvenčního zákona, kterou včera podepsal prezident. Zbývá už jen zveřejnění ve Sbírce zákonů, hned od začátku následujícího kalendářního měsíce pak bude novela účinná.

Zatímco experti na pomoc dlužníkům schválené změny vesměs chválí, zástupci věřitelů nesouhlasí s kratším oddlužením pro nepodnikatele a prosazovali její zpřísnění. Výsledkem je kompromis.

„Zkrácení oddlužení z pěti na tři roky naštěstí v novele zůstalo, nicméně je to vyváženo mnoha zpřísněními,“ říká Radek Hábl, autor Mapy exekucí a zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení.

Česko mělo nejpozději od července 2021 zavést nová pravidla pro oddlužení podnikatelů. Povinnost přinesla směrnice, která ve všech zemích Evropské unie sjednocuje pravidla. České ministerstvo spravedlnosti však do návrhu novely přidalo i kratší oddlužení pro všechny dlužníky – tedy i pro ty, kteří nepodnikají. Právě to zásadně zdrželo její schválení: teprve letos v květnu novelu podpořili poslanci, senátoři ji potvrdili v červenci.

Jak se změní oddlužení?

Novela především zkracuje dobu oddlužení ze současných pěti let na tři roky. Ovšem za určitých podmínek.

Soud na začátku insolvenčního řízení určí, kolik má dlužník za tři roky splatit. Nemá žádný limit, cílem tedy může být i více procent z dlužné částky než je dosavadních alespoň třicet procent. Soud by měl vycházet z příjmů dlužníka a výše jeho dluhů. Podle schválené novely má vzít v úvahu také výši minimální nebo zaručené mzdy.

V průběhu oddlužení (osobního bankrotu) pak má soud sledovat, jak dlužník své závazky plní. Pokud plnění klesne o 25 procent stanovené splátky za tři po sobě jdoucí měsíce, bude muset dlužník vysvětlit, proč tomu tak je. Když to neobhájí, tak mu soud oddlužení zruší, nebo se mu prodlouží až o 12 měsíců – takže místo tří let bude splácet i čtyři roky.

Každý rok má dlužník dokládat přehled veškerých příjmů – například výplatní pásky, daňová přiznání, výpisy z účtů, dary i dědictví. „Dědictví přitom nesmí odmítnout. Tedy nesmí se třeba domluvit s bratrem, že se dědictví napíše pouze na něj – a ten mu pak část vyplatí bokem. Pokud něco zatají, opět se mu oddlužení zruší,“ zdůrazňuje expert na dluhovou problematiku Radek Hábl.

Další novinkou je povinnost zaměstnavatele poskytovat součinnost insolvenčnímu správci. Tedy doložit, kolik dlužník vydělává, ale i to, jaký je zaměstnanec a jak pracuje. „Tohle jsme hodně kritizovali, protože zaměstnavatel má poskytovat informace, které se vztahují k dluhu, ale ne k tomu, jaký je pracovník, jaký je člověk,“ říká Hábl.

Pro dlužníky ve starobním a invalidním důchodu druhého a třetího stupně je novela naopak přísnější. Možnost tříletého oddlužení totiž mají už teď. Od příštího roku na ně dopadnou nové zpřísňující podmínky. „Takže pokud je dlužník ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu druhého a třetího stupně, tak by měl asi vstoupit do oddlužení ještě za současných podmínek – je to pro něj výhodnější,“ doporučuje Hábl.

Zpřísní se také podmínka pro takzvané následné oddlužení. Podle dosavadních pravidel může dlužník, který už ukončil jedno oddlužení, vstoupit do dalšího oddlužení nejdříve po deseti letech. Nově to bude až po dvanácti letech. Navíc bude muset splácet alespoň pět let.

„Pokud by dlužník v době 20 let po osvobození opět přišel do úpadku a pokusil se do oddlužení vstoupit znovu, musel by plnit splátkový kalendář nikoliv tři roky, ale pět let,“ konstatuje ministerstvo v souvislosti s novelou.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů se nově budou provádět i v úvodní fázi oddlužení. Nyní se srážky mezi povolením a schválením oddlužení provádí pouze tehdy, když dlužník vstupuje do oddlužení s exekucemi.

Bude také možné zpeněžit majetek dlužníka a uspokojovat z výtěžku zpeněžení věřitele i po osvobození od dluhů. Dlužník také bude moct splácet věřitelům i z nezabavitelné částky nebo z jiných příjmů, pokud bude chtít. A ze seznamu dlužníků se člověk, který projde oddlužením, vyškrtne do tří let.

Nová podmínka: adekvátní příjem

Zákon nově počítá s takzvaným adekvátním příjmem. „Soudu nebude stačit jen zákonná srážka, ale bude se dívat i na to, jaké má člověk vzdělání, jaký je jeho věk, v jakém oboru pracuje a v jakém bydlí regionu. A podle toho stanoví, jaký by měl mít adekvátní příjem. Není možné, aby třeba vysokoškolák šel do oddlužení s minimální mzdou,“ vysvětluje Hábl.

Základní podmínky pro dlužníka, který chce vstoupit do oddlužení:

musí mít dluhy u minimálně dvou věřitelů,

v prodlení se splácením musí být po dobu delší než 30 dnů,

musí mít stálý a dostatečný příjem

Superpřednostní postavení má nadále výživné. Dlužník musí nejprve zaplatit dlužné výživné, až pak začíná splácet dluhy ostatním věřitelům.

„Veškeré splátky, které dotyčný platí, se tedy nejprve použijí současně na náklady řízení, což je tisíc korun měsíčně, a na výživné. Až poté na splátku ostatních dluhů. Zároveň se prostřednictvím správce platí běžné výživné. A to i v době schvalování oddlužení, což trvá půl roku. Dosud to tak nebylo. Ženy se tedy nově dostanou k penězům rychleji,“ vysvětluje Hábl.

Připomíná, že oddlužit se nedá od náhrady škody na zdraví. Poškození lidé se tedy nemusí bát, že se dlužník z těchto dluhů vyváže. Po skončení oddlužení dál musí tento dluh platit – vlastně se vrací zpět do exekuce, ale už jen s touto pohledávkou.

Více exekucí, vyšší splátka

Přísnější podmínky budou mít lidé s vícečetnými exekucemi. Pokud mají čtyři a více exekucí, mají nově povinně platit dvě třetiny čistého zbytku mzdy, aby měli motivaci podat na sebe insolvenční návrh a řešit své dluhy komplexně v oddlužení. Dosud je právě to, že lidem s exekucemi zůstává více peněz než lidem v oddlužení, důvodem, proč řada dlužníků nechce jít do insolvence.

„Dvě třetiny se budou srážet v případě, že jde o výkon rozhodnutí nařizovaný a prováděný soudem, exekuci vedenou soudním exekutorem, daňovou exekuci nařizovanou a prováděnou správcem daně a exekuci nařizovanou a prováděnou správním orgánem,“ upřesňuje ministerstvo.

Tato nová úprava se ale nevztahuje na zadlužené starobní důchodce nebo invalidní důchodce ve druhém nebo třetím stupni, pokud jedna třetina srážená ze mzdy nedosahuje 1089 korun. „Tato výjimka přispívá k ochraně zranitelných skupin povinných, kteří nemají takový příjem, aby svou situaci mohli řešit oddlužením,“ vysvětluje ministerstvo v návrhu.

Minimální srážka u exekucí neprošla

Senátoři neschválili návrh skupiny senátorů z ODS, kteří chtěli zavést povinnou minimální srážku u exekucí. Ta by měla činit 945 korun z příjmů dlužníků – pět procent minimální mzdy, u důchodců polovina (473 korun). S podobným návrhem fixní srážky přišla už před několika měsíci Exekutorská komora, která ji navrhla zavést ve výši 10 procent minimální mzdy, což by v letošním roce bylo 1890 korun.

Cílem mělo být to, aby věřitelé dostali alespoň nějaké peníze zpět. V současné době zůstává lidem v exekuci nezabavitelné minimum 12 705 korun. Pokud důchodce pobírá penzi právě v této výši, nestrhne se mu nic. Pokud by ale senátoři schválili zavedení navrhované minimální srážky, strhlo by se mu z nezabavitelného minima 473 korun, zůstalo by mu tak jen 12 232 korun.

Proti návrhu na povinnou minimální srážku se postavila celá řada nevládních organizací, které dlouhodobě pracují s dlužníky. Argumentují tím, že už teď je u nás nezabavitelné minimum v exekuci při přepočtu na paritu kupní síly poloviční než v okolních státech kromě Slovenska.

