Nová pravidla pro práci na dohodu. Radši ji zrušíme, hrozí firmy

Novela zákoníku práce přinesla od října zásadní změny u hojně využívaných pracovních dohod, tedy u dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Dohodáři nově získali nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích a v noci, včetně náhradního volna. Zaměstnavatel také musí tyto pracovníky informovat o průběhu práce a sdělovat jim harmonogram práce nejméně tři dny dopředu, nedohodnou-li se jinak.

Pokud dohodář pracoval pro zaměstnavatele v předchozích dvanácti měsících aspoň 180 dní, může ho písemně požádat o přechod na klasickou zaměstnaneckou smlouvu. Když to firma odmítne, musí mu písemně sdělit, proč žádosti nevyhoví.

Dohodáři mají nově nárok také na takzvané překážky na straně zaměstnance a z důvodů obecného zájmu: můžou si tedy dojít k lékaři, vzít si volno na svatbu nebo darovat krev či odjet na tábor. Zaměstnavatel jim musí poskytnout pracovní volno, i když bez nároku na peníze.

Velkou novinkou je dovolená pro dohodáře. Nárok na ni získají od 1. ledna 2024. Bude se vypočítávat tak, jako by dohodář pracoval na poloviční úvazek. Za odpracování každých 20 hodin mu vznikne právo na zhruba jednu a půl hodiny dovolené. Když dohodář dovolenou nevyčerpá, po skončení domluvené práce mu bude muset zaměstnavatel vyplatit náhradu – stejně jako při klasickém pracovním poměru.

„Samotná práce na dohodu je v rámci Evropy spíše anomálií, se kterou se setkáváme jen v Česku a na Slovensku. Aktualizací legislativy tak reagujeme na shodu v Evropské unii, která požaduje dovolenou pro všechny pracovníky jako součást standardních pracovních podmínek,“ vysvětluje Adam Hussein z advokátní kanceláře BDO Legal.

Je ale škoda, že u dohod implementujeme evropské předpisy přísněji, než musíme, myslí si expert na pracovní právo Tomáš Procházka z advokátní kanceláře AegisLaw.

„Některé změny ‚k horšímu‘ tak děláme čistě z rozhodnutí naší vlády. Reakcí bude logicky snaha firem udržet růst mzdových nákladů co nejnižší. To může mít podobu třeba jen racionalizačních opatření, ale nepochybně to povede i k optimalizacím hodně na hraně, například různé formy řetězení dohod nebo rovnou přechod z dohody k práci na živnostenský list,“ obává se Procházka.

Nové limity pro řetězení dohod

Změny vyplývající z novely zákoníku práce jsou především zátěží pro zaměstnavatele – budou mít více administrativy a vyšší náklady. Další změny u dohody o provedení práce, které zavede takzvaný konsolidační balíček, ale pocítí i samotní pracovníci. Nebudou si totiž už moc vydělat tolik, co doposud.

V současnosti se dohoda o provedení práce (DPP) využívá pro přivýdělky do 300 hodin za kalendářní rok s měsíční odměnou do 10 tisíc korun. Do této částky se totiž nemusí odvádět zálohy na zdravotní ani sociální pojištění. Jestliže navíc pracovník podepíše se zaměstnavatelem takzvaný růžový formulář, můžete uplatnit i slevu na dani nebo daňová zvýhodnění na děti.

Pokud má pracovník více dohod u více zaměstnavatelů a všechny s příjmy do 10 tisíc, neplatí pojištění – ani když si v součtu vydělá několik desítek tisíc korun měsíčně. A to je právě to, co ministerstvu práce a sociálních věcí vadí.

„Dohody o provedení práce mají poskytovat zaměstnancům doplňkový příjem, jejich počet a objem mzdových prostředků však rychle roste a již jsou využívány některými skupinami obyvatel jako hlavní zdroj příjmu. Státu tak uchází vysoké objemy pojistného a někteří pracovníci na dohody pak nezískávají potřebnou pojištěnou dobu pro nárok na důchod,“ uvádí úřad.

Nově se tak bude sociální (důchodové) pojištění pro DPP u jednoho zaměstnavatele muset odvádět od výdělku nad 25 procent průměrné mzdy. A pro více dohod u různých zaměstnavatelů bude pojištění hrazeno od výdělku ve výši 40 procent průměrné mzdy. Vládní balíček, který s touto změnou od července 2024 počítá, sice ještě musí potvrdit senátoři, komplikace se ale nečekají.

Průměrná mzda pro rok 2024 je pro tyto účely stanovena na 43 967 Kč, takže limit u jedné DPP u jednoho zaměstnavatele, kdy není potřeba ještě odvádět pojištění, bude 10 991 Kč. U dohod u více zaměstnavatelů si pak bude možné vydělat zhruba 17 500 Kč bez odvodů.

Kvůli kontrole zároveň vznikne evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod. Zaměstnavatelé budou o nich muset informovat Českou správu sociálního pojištění. Ta na základě poskytnutých údajů vyhodnotí, zda zaměstnanec v daném kalendářním měsíci dosáhl rozhodného příjmu a pokud ano, vyzve všechny dotčené zaměstnavatele, aby za zaměstnance zaplatili povinné odvody.

Poviností dohodáře zase bude, aby firmy, pro které pracuje, informoval o všech svých dohodách. Pokud některou zapře, hrozí mu pokuta – zaplatí veškeré pojistné ze všech svých DPP namísto zaměstnavatelů.

Přechod do černé ekonomiky je téměř jistý

„Očekávané změny značně zkomplikují dohody pro brigádníky, kteří mají více souběžných dohod,“ říká daňová expertka Jana Jáčová ze společnosti UOL Účetnictví. „Dohody v součtu nad 40 procent průměrné mzdy budou zatíženy odvodem pojistného. A také firmy budou všechny brigádníky hlásit a tím vzroste administrativní náročnost. Ministerstvo přislíbilo administrativu zjednodušit – uvidíme, jak legislativa k dohodám dopadne,“ dodává.

Mnoha firmám se změny u dohod nelíbí. „Firmám přináší novela mnohem vyšší administrativní zátěž. S ní se mohou vyrovnat tím, že rozšíří personální oddělení nebo budou více spolupracovat s agenturami, které za ně administrativu vyřídí. Je ovšem riziko, že část firem začne využívat práci na černo, beze smluv a s penězi na ruku bez zdanění, nebo se obrátí na podvodné zprostředkovatele, kteří zákony nejen obcházejí, ale i porušují,“ říká Petr Douda, mluvčí personální společnosti Randstad ČR.

K diskuzi DPP a DPČ další příklad, jak to bude v praxi reálně vypadat.

Navíc se obává, že část nákladů na dovolené a příplatky u dohodářů budou firmy kompenzovat nižšími základními odměnami. „Nabídka částečných úvazků se také sníží, protože některým zaměstnavatelům se kvůli administrativní a finanční náročnosti zkrátka nevyplatí. Doplatit na to mohou skupiny, které je vyhledávaly, jako studenti, důchodci nebo rodiče malých dětí,“ vysvětluje Douda.

Reálné dopady budou podle něj záviset především na vývoji ekonomiky a míry nezaměstnanosti. „Pokud ekonomika poroste, trh se dokáže vyrovnat i s omezením flexibility, kterou novela nepochybně přináší. Pokud bude stagnovat nebo klesat, menší flexibilita problémy ještě prohloubí,“ varuje.

Podle Petera Vavrdy z Alpha Czech dělá současná vláda všechny kroky ke zesložitění systému zaměstnávání. „Obávám se, že spousta firem bude takto svoje lidi vyplácet na ruku. My zatím situaci vyhodnocujeme a uvidíme jestli dohody budeme používat a zda se nám dohodáři v budoucnu vůbec vyplatí,“ říká šéf společnosti, která se zabývá výrobou tepelných izolací.

Podobně reagovala také i Jaroslava Šindelářová, HR manažerka logistické společnosti Geis CZ. Očekává, že se část lidí, kteří doposud primárně pracovali na dohody, přesune do černé ekonomiky.

„Přesto, že chápeme část důvodů změn v zákoníku práce, z našeho pohledu to není šťastné řešení. Dohody primárně využíváme z důvodu flexibility při nárazových výkyvech v objemech práce a při potřebě krátkodobého doplnění stávajících kmenových zaměstnanců. Změny pro naši společnost přinesou to, že práce na dohodu ztratí svou hlavní přidanou hodnotu dlouhodobé nezávaznosti a flexibility,“ říká Šindelářová.

Naopak změny u dohodářů neplánují v Home Creditu. „Náš přístup přístup k pracovníkům na DPP/DPČ se nezmění. Stále je plánujeme využívat a jen přizpůsobíme podmínky v souladu s novelou. Vybraným zaměstnancům, kteří s námi spolupracují dlouhodobě, nabízíme stálý pracovní poměr už dnes, takže ani tady neplánujeme změnu přístupu v důsledku novely,“ konstatuje Miloš Nejezchleb, ředitel divize Lidské zdroje v Home Creditu.

Podle Jiřího Halbrštáta, šéfa náboru personální společnosti ManpowerGroup, se situace za chvíli uklidní. „Firmy si logicky stěžují, že jim novela ztíží využívání dohod, zvýší administrativu a náklady. Možná část firem bude více hledat flexibilitu na černém trhu a zaměstnávat brigádníky bez smlouvy, některé práce budou outsourcovat nebo budou více využívat pro brigádníky agenturní zaměstnávání. Domnívám se, že po určité době remcání na sociálních sítích ale zjistí, že se vlastně nic neděje a využívání brigádníků se nezmění,“ říká.

Budoucnost pracovních dohod se hodně řeší i na sociálních sítích. Někteří zmiňují jejich nahrazení výplatou na ruku, jiní se domnívají, že dohodáři se nově stanou OSVČ a budou zaměstnavateli fakturovat za odvedenou práci, další zvažují větší využívání smluv o dílo.

Před tím ale varuje Jan Kašpar, daňový poradce společnosti Kodap. „Případné využívání smlouvy o dílo vnímám jako dvousečné. Vidina úspory na odvodech je pochopitelně lákavá, ale je nutné pamatovat na možná rizika,“ říká.

Podle něj by mohla finanční správa posoudit tento smluvní model jako simulaci, tedy zastření zaměstnaneckého vztahu, v podstatě švarcsystém, který byl dlouhá léta předmětem doměřování daně.

„A zadruhé je otázkou, zda by smlouva o dílo spočívala v jednorázové výpomoci, nebo v opakovaně poskytované činnosti stejně jako u dlouhotrvající DPP. V prvně jmenovaném případě by se mohlo teoreticky jednat o příjmy podle paragrafu 10 zákona o daních z příjmů bez pojistných odvodů, v druhém případě již o klasické příjmy ze samostatné činnosti, které odvodům podléhají, a navíc je zde obvykle povinnost podat daňové přiznání,“ upozorňuje daňový expert.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

