Převrat v zákoníku práce: Kratší výpovědi, delší zkušebka a dětská práce

Český zákoník práce je podle expertů v mnoha ohledech zastaralý. Částečně totiž vychází z pravidel z roku 1965, kdy u nás fungovaly převážně velké státní podniky a neexistovaly malé a střední firmy. Nesplňuje proto požadavky současného trhu práce.

„Chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná a nehrála v Evropě druhé housle. K dosažení tohoto cíle je nezbytný moderní a pružný pracovní trh. Tento požadavek na větší variabilitu pracovně-právních vztahů dlouhodobě rezonuje jak mezi zaměstnavateli, tak mezi zaměstnanci. Proto nyní představujeme takzvanou flexibilní novelu zákoníku práce, která vychází z praktických podnětů z praxe,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Při přípravě novely se ministerstvo inspirovalo u zemí jako jsou Německo, Rakousko a Dánsko, kde podobné systémy fungují. K vyjádření si také přizvalo sociální partnery, což jsou zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců a odborníci na pracovní právo a personalistiku.

Ti měli navrhnout konkrétní změny, které by mohly uvedený záměr podpořit. „Takto jsme obdrželi zhruba 120 podnětů, přičemž řada z nich se opakovala. Nakonec jsme vybrali ty, které byly stěžejní,“ upřesňuje Dana Roučková, vrchní ředitelka sekce legislativy ministerstva práce a sociálních věcí.

Návrh novely teď zamíří do připomínkového řízení. Poté ji bude schvalovat vláda a Parlament. Nová pravidla by měla začít platit od ledna 2025.

Hned několik změn má podpořit rodiče malých dětí a slaďování rodinného a pracovního života.

Dvouletá jistota místa

Novela umožní zaměstnancům na rodičovské dovolené vykonávat u téhož zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou. To teď nejde, můžou si u svého zaměstnavatele přivydělávat pouze jinou činností.

Rodiče se budou také moci vrátit z rodičovské na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště až před dosažením druhého roku věku dítěte. To je zásadní novinka. „Jedná se o výrazné posílení práv na straně zaměstnanců oproti dnešnímu nastavení. Dosud totiž platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené, tedy po 28 týdnech,“ říká Jurečka.

Nic se nezmění na zásadě, že do tří let věku dítěte sice zaměstnavatel drží rodiči místo ve firmě, ale už to nemusí být stejná pozice.

Novela nabídne větší volnost při opakování pracovního poměru na dobu určitou pro zaměstnance, kteří zastupují jiného zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené. Dnes platí limit třikrát tři roky, kdy může zaměstnavatel smlouvu se zastupujícím pracovníkem uzavřít. Nově bude možné uzavřít více pracovních smluv na různě dlouhou dobu, ovšem limit devět let zůstane zachován.

Najděte práci Inzeráty ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě! Nabídky práce Nevíte, na jakou práci se hodíte? Udělejte si unikátní test pracovních předpokladů. Otestujte mě

Kratší výpovědi

Pokud bude novela schválena, zkrátí se výpovědní doba. Ta sice dál zůstane dvouměsíční, začne ale běžet hned ode dne doručení výpovědi.

Podle současné právní úpravy až na výjimky začíná výpovědní doba běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že pokud je například zaměstnanci doručena výpověď 1. dubna, pracovní poměr skončí až po téměř třech měsících, tedy 30. června.

Nově tak bude pracovní poměr vždy končit po dvou měsících. Změna by se měla týkat všech výpovědí – tedy jak výpovědí ze strany zaměstnance, tak i výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Odstupné při ztrátě zdravotní způsobilosti zaplatí pojišťovny

Sloučí se také výpovědní důvody související s dlouhodobou ztrátou zdravotní způsobilosti. V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tak bude mít zaměstnanec nově místo odstupného nárok na náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele ve stejné výši.

Náklady na odstupné, které činí minimálně 12násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance (zjednodušeně tedy minimálně 12 mezd či platů), ponese pojišťovna, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. V současnosti to může být buď Kooperativa, nebo Generali Česká pojištovna.

Dnes toto odstupné není kryto uvedeným pojištěním odpovědnosti a zaměstnavatel jej hradí ze svého rozpočtu, přičemž se jedná o velmi vysoké částky. Přitom na účtu pojišťoven každý rok zůstává podle ministerstva práce a sociálních věcí vysoká částka z odvedeného pojištění zaměstnavatelů, která není vypotřebována a končí ve státním rozpočtu.

Problémový zaměstnanec bude za měsíc pryč

Výpovědní doba u výpovědí spojených s pochybením zaměstnance se má zkrátit na jeden měsíc. Dosud zákoník stanovuje minimálně dvouměsíční výpovědní dobu. Jde například o výpovědi z důvodu nedostatků v práci na straně zaměstnance nebo z důvodů porušení povinností ze strany zaměstnance, tedy například kvůli neuspokojivým pracovním výsledkům nebo z kázeňských důvodů.

Prodlouží se také období pro propuštění z kázeňských důvodů. Toto období je vlastně dobou, ve které si zaměstnavatel opatřuje důkazy pro to, aby mohl dát zaměstnanci výpověď a v případě soudního sporu pak obstál s oprávněnou výpovědí. Nyní má na toto shromažďování důkazů dva měsíce od okamžiku, kdy se o pochybení dozvěděl, nově to budou měsíce tři. A prodlouží se také doba, kdy je možné přestupek zaměstnance řešit z 12 měsíců od pochybení na 15 měsíců.

Platíte hodně za plyn?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za plyn

Zpřesní se i nároky zaměstnance při neplatném rozvázání pracovního poměru. To znamená, že pokud zaměstnanec uspěje s žalobou na neplatnost výpovědi u soudu, tak mu bude zpětně náležet za dobu sporu právo na dovolenou. Dosud je výklad zákona v tomto ohledu nejasný.

Zkušební doba se prodlouží

Podle novely se dále prodlouží zkušební doba z maximálně tří na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků z šesti na osm měsíců. I nadále půjde o možnost, nikoli o povinnost. Bude tak stále možné sjednat zkušební dobu i kratší, například na dva měsíce, případně žádnou. Ale zatímco teď zákoník práce nedovoluje dohodnout se na jejím prodloužení, nově to bude možné právě až na čtyři, respektive osm měsíců.

To se v praxi může hodit. Třeba v případě, kdy si zaměstnavatel před ukončením zkušební doby stále není jistý, zda je pro něj zaměstnanec vhodný. Je třeba připomenout, že ve zkušební době může být pracovní poměr ukončen okamžitě bez udání důvodů, a to zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Nově si také budou moci zaměstnanci rozvrhnout po dohodě se zaměstnavatelem pracovní dobu i na pracovišti. V současnosti je to možné jen při práci na dálku.

Kratší odpočinek při havárii

Změny se chystají také u pracovní doby a doby odpočinku.

Firma bude moci zaměstnanci výrazněji zkrátit denní odpočinek v případě havarijních stavů. Teď je standardní doba odpočinku 11 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, nově bude zkrácena na šest hodin.

„Může jít o různé havárie na elektrických vedení a vodovodních řadech. Ale zaměstnanec o odpočinek nepřijde. Další pracovní den mu bude muset zaměstnavatel poskytnou tu dobu zkráceného odpočinku, aby na tom nebyl zaměstnanec bitý,“ upřesňuje Roučková.

Dětská práce

Novela má umožnit pracovat mladistvým od 14 let i bez ukončeného základního vzdělání, i když jen v době hlavních prázdnin.

„To jsou velké změny, připravujeme je ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, protože pracovněprávní způsobilost nezletilých zakládá primárně občanský zákoník, který se také musí upravit,“ dodává Roučková.

Co ještě chystají Zdroj: Shutterstock Posune se věk odchodu do důchodu. Zpomalí růst penzí, ale zvýší se minimální důchod. Manželé budou moci sdílet odvody na sociální pojištění. Co dalšího přináší dlouho očekávaná reforma důchodového systému? Jurečka představil důchodovou reformu. Co všechno se změní?

Maximální možná pracovní délka pro mladistvé bude 35 hodin týdně, respektive sedm hodin denně. V současnosti mohou pracovat pouze mladí lidé, kteří dokončí povinnou školní docházku, nejdříve však od 15 let.

Mzda nebude jen v korunách

Novela zákoníku umožní firmám vyplácet zaměstnance nejenom v korunách. Pokud se spolu dohodnou, můžou dostávat zaměstnaci peníze v měně, ke které je vyhlašován kurz devizového trhu. Týkat se to bude mzdy i platu, ale i odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Momentálně je možné v jiné než české měně vyplácet pouze zaměstnance, který má místo výkonu práce v zahraničí. „Nově by to šlo i u zaměstnaců v s místem výkonu v Česku, pokud by ale u něj byl přítomný nějaké cizí prvek - sám je cizinec nebo má rodinu v zahraničí nebo je to takzvaný pendler,“ vysvětluje Roušková. V takovém případě bude nutná dvojí dohoda, že se bude mzda vyplácet v určité cizí měně.

Partneři budou mít nárok na volno

Registrovaní partneři mají mít nově nárok na poskytnutí volna v případě překážek v práci na straně zaměstnance. Takže pokud budou chtít například doprovodit nemocného partnera na vyšetření k lékaři nebo požádají o volno na svatbu či pohřeb, zaměstnavatelé jim budou muset vyhovět. V současnosti tyto páry nemají zákonnou podporu. „Bude tam i přechod mzdových práv v případě úmrtí jednoho z partnerů,“ říká Roučková.

Nová pravidla by měla také podpořit zaměstnávání odborníků ve veřejné správě, kdy u vybraných zaměstnanců veřejné sféry bude možný souběh výkonu práce s členstvím v orgánech podnikajících právnických osob.

A zpřísní se také prokazování působnosti odborové organizace. Dnes zaměstnavatel podle ministerstva práce a sociálních věcí nemá možnost ověřit si některé náležitosti u odborové organizace, nově bude mít k dispozci více informací.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů. Založte si DIP

Sdílejte článek, než ho smažem