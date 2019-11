Výpovědní doba nemusí být vždycky dva měsíce. Kdy je kratší nebo delší?

Představte si, že váš pracovní poměr měl skončit uplynutím výpovědní doby dne 31. května 2019. Výpověď jste dostali v půlce března, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet k prvnímu následujícího měsíce, tedy k 1. dubnu. Jenže 23. května vám doktor vystavil neschopenku a vaše dočasná pracovní neschopnost trvala do 30. června. Ve všelijakých poradnách, ba dokonce v článcích od lidí z ministerstva práce a sociálních věcí, vám budou tvrdit, že když pracovní neschopnost vznikla 23. května, je rozhodující, že do uplynutí výpovědní doby 31. května zbývalo sedm pracovních dní. A že tedy, když pracovní neschopnost trvala do 30. června, bude váš pracovní poměr končit 10. července – prodloužený o sedm pracovních dnů po 30. červnu. Není to pravda. Prodloužení se počítá na kalendářní dny, v dané situaci tedy o devět kalendářních dnů, a proto skončil už dnem 9. července.