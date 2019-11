Výpočet dovolené se změní. Má být spravedlivější

Spravedlivější pro zaměstnance a jednodušší pro zaměstnavatele – takový má být výpočet nároku na dovolenou od roku 2021. Změna je součástí novely zákoníku práce, na jejíž podobě se dohodlo ministerstvo práce a sociálních věcí se zástupci firem a odboráři. Návrh teď zamíří do vlády a pak k poslancům.

Samotná délka dovolené ze zákona – tedy v zásadě přinejmenším čtyři týdny pro každého – se měnit nemá. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by sice ráda podpořila komunistický návrh přidat pátý týden všem, ale nesouhlasí s tím ani všichni ministři, natož zaměstnavatelské svazy.

Od roku 2021 by se měl zjednodušit také převod nevyčerpaného zbytku dovolené do následujícího roku. Naopak změna, která mohla přinést spravedlivější proplácení dovolené, nakonec neprošla.

Není den jako den

Dovolená se teď v praxi dává na dny (přestože zákoník práce uvádí její délku v týdnech). Problém je v tom, že pracovní den není pokaždé stejně dlouhý.

Rozdíl oproti standardním osmi hodinám je vidět hlavně tam, kde se pracuje na směny, typicky v továrně nebo v dopravě. Některé směny trvají dvanáct hodin, jiné jenom šest. Podobně jsou na tom i úředníci: V úřední dny, nejčastěji v pondělí a středu, bývají v kanceláři déle než třeba v pátek.

Ukážeme si to na příkladu Karla a Leoše. Oba pracují celý rok na plný úvazek, oba mají „nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu“ a střídají se v různě dlouhých směnách. Oběma firma dává dobrovolně týden navíc k těm čtyřem ze zákona. Celkem tak můžou vyčerpat 25 pracovních dnů dovolené za rok.

Jenže Karel si vybírá dovolenou zásadně v dny, kdy by na něj vycházela dvanáctihodinová směna. Zřejmě mu k tomu pomáhá i šéf, který rozpisy schvaluje. Naopak Leoš má dovolenou v dny, kdy na něj vycházela osmihodinová směna. Přestože si oba vezmou jeden den dovolené, Karel se tak pokaždé „vyhne“ dvanácti hodinám práce, zatímco Leoš jenom osmi. Kdyby to tak dělali skutečně celý rok, získá Karel o sto hodin dovolené víc než Leoš.

Druhý příklad nám ukáže dva zaměstnance, kteří nastoupili teprve nedávno – nemají ještě odpracováno ani šedesát dnů. Petr a Pavel zatím nemají nárok na 25 dnů dovolené na celý rok, ale jenom na takzvanou dovolenou za odpracované dny. Za každých 21 odpracovaných dnů získají nárok na jednu dvanáctinu dovolené, kterou ostatní mají pro kalendářní rok.

Zatímco Petr má klasickou pracovní dobu, tedy pět dnů v týdnu po osmi hodinách, Pavel pracuje tři dny v týdnu po dvanácti hodinách (a jednou za čas přidá i další dvanáctku). Petr díky tomu rychleji splní podmínku pro nárok na dovolenou, protože odpracovat 21 dnů zvládne zřejmě během jednoho kalendářního měsíce. Pavel – přestože má za sebou stejný počet hodin jako Petr – bude muset na případnou dovolenou čekat déle.

Hodiny místo dnů

Nárok na dovolenou by se proto nově měl odvíjet od počtu odpracovaných hodin, nikoliv dní jako doteď. Víc by se tak zohlednilo, kolik hodin zaměstnanec skutečně odpracoval: Jakmile by za sebou měl určitý počet hodin (ne různě dlouhých dnů), vznikl by mu nárok na určitý počet hodin dovolené (ne různě dlouhých dnů).

Délka dovolené by se tak měla přepočítávat na (průměrnou) týdenní pracovní dobu konkrétního zaměstnance. „Díky tomu bude počet hodin dovolené u zaměstnanců se stejnou týdenní pracovní dobou absolutně stejný bez ohledu na režim jejího rozvržení do směn,“ uvádí ministerstvo práce.

Dosavadní systém je podle ministerstva nespravedlivý, komplikovaný a odporuje zásadě rovného zacházení se zaměstnanci. Změna se snaží reagovat i na rostoucí počet zkrácených úvazků nebo na oblibu práce z domova, během níž si často lidé sami můžou rozvrhnout pracovní dobu. Nebo na „sdílené pracovní místo“, s nímž návrh také nově počítá: Zaměstnanci se dělí o stejné místo, přičemž pracovní dobu (vzájemné střídání) si průběžně rozdělují mezi sebou.

Posun od dnů k hodinám neovlivní to, kolik za konkrétní dovolenou dostanete peněz. V proplácení totiž hodiny hrají roli už teď.

Spravedlivější proplácení neprošlo

Ministerstvo práce původně chtělo, aby i samotné proplácení dovolené bylo spravedlivější a jednodušší. Pro tuhle změnu ale nenašlo potřebnou podporu.

V současnosti se vychází z průměrného výdělku zaměstnance za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jestliže jste třeba v březnu obdrželi vysoké prémie, dostanete za dovolenou vybranou v červnu vyšší náhradu mzdy, než kdybyste ji čerpali až v červenci.

Dosavadní systém přináší nelogické situace: Tomáš i Martina mají v pracovní smlouvě shodně vysokou mzdu. Oba v lednu až květnu odpracovali stejný počet hodin. Martina ale v březnu dostala vysokou odměnu. V první polovině června si Martina vzala dovolenou. A od zaměstnavatele za ní dostane víc peněz, než vydělá Tomáš, který zůstal v práci. Náhrada za dovolenou v dubnu až červnu se totiž počítá podle průměrného výdělku z ledna až března – ten na jednu stranu můžou zvýšit třeba zmíněné odměny, na druhou stranu ho výrazně sníží třeba nemocenská.

Ministerstvo zvažovalo, že by se místo dosavadního průměrného výdělku za předchozí čtvrtletí nově vycházelo z běžné mzdy – tedy zjednodušeně z částky uvedené v pracovní smlouvě. V novele to ale nakonec nenavrhuje.

Zbytek dovolené převedete snadněji

Díky novele by se od roku 2021 měla uvolnit i možnost převodu nevyčerpané dovolené do následujícího roku.

V současnosti totiž zákoník říká, že zaměstnanec si má vybrat celou dovolenou (včetně té, kterou firma dobrovolně přidala nad rámec čtyřtýdenního minima stanoveného zákonem) do konce kalendářního roku, v němž mu na ni vznikl nárok. Zjednodušeně: Celých pět týdnů dovolené, které jste dostali pro rok 2019, si máte vybrat skutečně do konce roku 2019.

Nově by taková povinnost platila jenom pro zákonem určené minimum, tedy v zásadě čtyři týdny. To, co vám poskytne zaměstnavatel navíc, tedy typicky pátý týden dovolené, by šlo jednoduše převést do následujícího roku – jestliže o to požádáte.

Pátý týden? Jenom dobrovolně

Novela nepočítá s navýšením minimální dovolené ze čtyř na pět týdnů. Ministryně Jana Maláčová by to sice ráda prosadila, ale zaměstnavatelské svazy se podle očekávání postavily proti. Přidání pátého a případně dalších týdnů nad rámec zákona tak dál zůstane dobrovolným rozhodnutím firem, tedy benefitem pro zaměstnance.

Nezávisle na vládní novele čeká ve sněmovně komunistický návrh, počítající právě s pátým týdnem dovolené. Jeho podporou by ale ministerstvo porušilo čerstvou „gentlemanskou dohodu“, v níž slíbilo, že nebude prosazovat další zásadní úpravy.

Změnit se nemají ani základní pravidla pro čerpání dovolené. Třeba to, že poslední slovo má zaměstnavatel. Nebo že by měl dovolenou určit tak, aby aspoň jedna část činila nejméně dva týdny v celku. Samozřejmě je dál možná vzájemná dohoda na jiném způsobu čerpání. Každopádně nehrozí, že by firma mohla nově jednostranně určit dovolenou třeba jenom na čtyři hodiny z osmi během jediného pracovního dne.