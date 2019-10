Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Podnikatelé s ročním obratem do jednoho milionu korun by mohli v roce 2021 posílat státu jedinou platbu ve výši kolem 5400 korun měsíčně. Na hrubých obrysech takzvané paušální daně se shodla vládní koalice ANO a ČSSD, informovala agentura ČTK. Přechod na nový systém má být dobrovolný.

O záměru hovoří ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) od začátku letošního roku. Původně plánovala daň ve výši 500 korun měsíčně. Zbytek do necelých 5500 korun by byly minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění, které podnikatelé platí i dosud. Odvést šest tisíc ročně na dani by pro většinu podnikatelů zřejmě nebylo výhodné, protože v současnosti díky slevám neplatí prakticky žádnou daň.

Ministerstvo nakonec pro koaliční jednání připravilo dvě varianty. Ta původní počítá s daní 500 korun měsíčně a minimálními odvody na sociální a zdravotní pojištění. Druhá (nová) varianta počítá s daní jenom 100 korun měsíčně, s minimálním odvodem na zdravotní pojištění a minimálním odvodem na sociálním pojištěním zvýšeným o 15 procent.

Koalice se přiklání k druhé variantě. Schillerová po úterním jednání upřesnila, že z celkové částky kolem 5400 korun by v roce 2021 měla jít na daň jenom stokoruna měsíčně, dalších přibližně 2500 korun na zdravotní pojištění a zbytek – největší část – na sociální pojištění.

Celková výše odvodu by se postupně zvyšovala podle růstu minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, které se odvíjejí od růstu průměrné mzdy.

O finální podobě paušální daně bude rozhodovat koaliční rada vlády v příštím týdnu. Druhou variantu – s vyšším odvodem na důchodové pojištění na úkor daně - ale prosazuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Je tedy pravděpodobné, že pokud se má koalice shodnout, dostane přednost.

„Ministerstvo financí touto druhou variantou definitivně eliminovalo jakékoliv obavy z negativního vlivu institutu paušální daně na systém sociálního zabezpečení na výši důchodů pro podnikatele z řad osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří by se pro paušální daň rozhodli. Je patrné, že druhá varianta povede k posílení průběžného pilíře a bude mít příznivý dopad na důchodový systém,“ říká mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

„Ani v případě první varianty se však není, dle údajů, které má ministerstvo k dispozici, třeba obávat relevantního výpadku na straně příjmů do systému sociálního zabezpečení. Již nyní jen minimum živnostníků odvádí na sociálním pojistném více, než musí. Zároveň platí, že takzvaný první pilíř (povinný státní systém důchodů – pozn. red.) není jedinou možností, jak se fyzická osoba může zajistit na stáří; existuje celá řada jiných nástrojů spoření, zejména ve třetím pilíři (dřívější penzijní připojištění – pozn. red.),“ dodává mluvčí.

Paušální daň má podle ministerstva zůstat nepovinná. Platit jenom stokorunu měsíčně na daních by ji mohlo pro podnikatele udělat atraktivnější. Platili by sice víc než doteď, ale roční daň kolem 1200 korun by se jim už mohla vyplatit výměnou za to, že jim odpadnou starosti se samostatným a podrobným vyplňováním daňového přiznání plus dvou přehledů k povinnému pojištění. Odpadla by také hrozba kontroly z finančního úřadu. Zjednodušeně řečeno by podnikatelé odvedli předem určenou částku a už by nikdo nezkoumal, zda odpovídá jejich skutečným příjmům. Celkový měsíční odvod je sice v obou variantách stejný, druhá z nich by jim ale mírně zvedla základ pro budoucí důchod.

Na druhou stranu by si už nemohli odečítat dosavadní daňové slevy, protože by vůbec nepodávali přiznání. Většina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) přitom doteď – po odečtení slevy na poplatníka, případně i slev na děti a dalších zvýhodnění – neplatí vůbec žádnou daň. Díky daňovému bonusu tak můžou od státu naopak peníze dostat. O tuhle možnost by při využití paušální daně přišli.

Paušální daň podporují i ODS, TOP 09 nebo Piráti. Musí ale zůstat dobrovolná. Pravicové strany i Piráti by však chtěli, aby podnikatelům s paušální daní zůstaly slevy na děti. „Nevidím důvod, proč by živnostníci, kteří využívají paušál, měli o bonusy na děti přijít,“ řekl České televizi místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti). S tím Schillerová nesouhlasí. „Pokud mají paušální odvod, tak už nemůžou uplatnit vůbec nic. Paušálním odvodem všechno končí,“ uvedla.