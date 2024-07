Externí vedení účetnictví se finančně vyplatí

Stojíte před otázkou, zda mít vlastní účetní oddělení nebo se spolehnout na externí firmu? Účetnictví stojípřed výzvou neustálých legislativních změn a je mnohdy obtížné držet krok. Díky technologickému pokroku se možnost spolupracovat s externí firmou víc než nabízí. A často je to řešení finančně výhodnější než vlastní účetní oddělení.

Proč si najmout profesionální účetní firmu?

Účetní firma má s vedením účetnictví mnoho zkušeností. Pokud si vyberete větší firmu s dlouholetou tradicí, můžete se spolehnout, že vám bude schopna poradit ve všech oblastech: od vedení účetnictví, přes vedení mzdové agendy až po optimalizaci financí, audity nebo právní služby. V dnešní době je v účetnictví velký trend digitální transformace, která pomáhá udržet krok s dobou, automatizovat procesy a dále optimalizovat náklady.

Ať už hledáte vedení účetnictví v Praze, v Brně nebo v jiném městě, zaměřte se na větší firmy. Najdete v nich víc odborníků. Každý z nich se specializuje na trochu jinou oblast – nikdo nemůže umět všechno – a společně dohromady pokrývají celou problematiku.

Dobrá účetní firma ušetří peníze i čas

Firma, která vám povede účetnictví, často vyjde levněji než vlastní účetní. V nabídce jsou nejrůznější cenové balíčky služeb vhodné pro zákazníky všech velikostí. Díky širokému pokrytí služeb jsou navíc firmy schopné zajistit dobré daňové optimalizace a vše vám vymyslet tak, abyste ušetřili. Rovněž za vás mohou obsloužit komunikaci s úřady.

Pokud hledáte specialisty na vedení účetnictví v Praze, Brně nebo Blansku, můžete oslovit Poradenskou skupinu MxB. Portfolio jejich služeb je opravdu bohaté a služby v oblasti účetnictví poskytují již od roku 1994.

Poradenská skupina MxB má pro zájemce přichystané cenové balíčky služeb už od 2500 Kč. Záleží, o co všechno budete mít zájem. Chcete řešit i mzdovou agendu či účtování e-shopu? To všechno s MxB zvládnete na jednom místě. Poradí si i s vaším působením v zahraničí, například s reporty do statistického systému INTRASTAT.

