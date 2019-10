Omezte slevu na manželku, říká Maláčová. Kdo nepracuje, nezaslouží si kapesné

Zrušením daňové výhody by stát ušetřil dvě miliardy ročně. Ty by mohl využít i na proplácení alimentů rodičům, jejichž bývalý partner neplní svou povinnost přispívat na dítě.

Na daňovou slevu na manželku či manžela bez vlastních příjmů by nově měli mít nárok jenom lidé, kteří pečují o děti, starší příbuzné či postižené. Navrhuje to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Zatím jde o nápad, který nemá konkrétnější podobu.

„Nechci slevu na nepracující manželku či manžela zrušit obecně. Měla by zůstat pro lidi na rodičovské, pro osoby, které pečují o seniora nebo zdravotně postiženého. Těch, kdo nemohou pracovat, protože pečují, by se tedy změna netýkala,“ cituje ministryni agentura ČTK.

O slevu by podle ní přišlo asi 76 tisíc lidí. „Pravděpodobně nepracují, protože si to mohou dovolit. Myslím si, že bychom je neměli dotovat těmi 25 tisíci korunami ročně na daňových slevách," říká Maláčová. To, že stát nechá lidem část jejich příjmu, pak na Twitteru označila za kapesné.

Nevím, proč by stát měl dávat kapesné 25 tisíc korun ročně někomu, kdo nepracuje, protože ho partner v pohodě uživí. Daňovou slevu na nepracující manželku rušit nechci, ale má sloužit jen těm, kteří nemohou pracovat, protože musí o někoho pečovat! @TomZdechovsky — Jana Maláčová (@JMalacova) October 1, 2019

V současnosti lze zmíněnou daňovou slevu využít, když si jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun. Mezi takový příjem se nezahrnuje třeba rodičovský příspěvek, takže slevu hodně uplatňují právě rodiny s nejmenšími dětmi. Do limitu příjmů se naopak počítají dávky z nemocenského pojištění (včetně peněžité pomoci v mateřství), podpora v nezaměstnanosti nebo třeba invalidní důchod.

Jestliže má tedy manžel roční příjem do 68 tisíc, může si druhý z páru odečíst ze svých daní 24 840 korun – tedy ještě jednou stejnou částku, kterou si odečítá sám za sebe (formou základní slevy na poplatníka).

Ať máme na proplácení alimentů

Omezením slevy by stát podle Maláčové ušetřil dvě miliardy korun ročně. Ty by pak mohl využít i na takzvané zálohované výživné – tedy proplácení alimentů rodičům, jejichž bývalý partner neplní svou povinnost přispívat na dítě.

Anketa Omezit daňovou slevu na manželku/manžela. Je to dobrý nápad, nebo špatný nápad, nebo jaký je to nápad? Souhlasím s Janou Maláčovou. Klidně ji zrušte, ale nechte všem víc peněz. Žádné slevy. Rád přispěji na všechny vládní nápady. I ten, kdo nevydělává stovky tisíc ročně, může být společnosti prospěšný. Netrestejte ho. Nechte to být. Aspoň do doby, než vyřešíte důležitější věci.

Zálohované výživné, které dlouhodobě prosazují sociální demokraté, chce Maláčová zavést od roku 2021. Roční náklady odhaduje kolem 880 milionů korun.

Na dávku od státu by měly nárok děti z domácností s příjmem pod úrovní průměrné mzdy, pokud nedostaly výživné aspoň za dva měsíce. Stát by jim posílal alimenty v soudem nařízené výši, maximálně ale do 15 až 25 průměrné mzdy podle jejich věku.

Kritici „proplácení alimentů státem“ namítají, že stát by se měl především soustředit na lepší vymahatelnost práva – tedy aby to neplatiči neměli tak snadné. Maláčová s tím souhlasí, ale zdůrazňuje, že to není v kompetenci jejího ministerstva, a že se za posledních šest let v této oblasti nic neudělalo.

Nejsme proti, ale...

„Záměrům na revizi daňových výjimek se nebráním. Nicméně takový návrh musí být promyšlený, a to včetně konkrétních parametrů,“ řekla webu Peníze.cz ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Paní ministryni Maláčovou jsem již vyzvala, aby jako gestor rodinné a sociální politiky definovala, na koho přesně by se toto vyšší zdanění vztahovalo. Pokud navrhuje, aby se sleva nevztahovala na „bohaté lidi“, musí také dodat, kde je hranice onoho bohatství. V opačném případě nejde o návrh, ale jen rétorickou figuru, o které se při nejlepší vůli není možné seriózně bavit,“ zdůrazňuje Schillerová.

Daňové zákony má na starosti právě ministerstvo financí. Schillerová už dřív avizovala „revizi daňových výjimek“, zatím ale konkrétněji zmínila jedinou: zvýhodnění stravenek. Příspěvek na jídlo od zaměstnavatelů přitom nechce rušit, ale naopak ho plošně rozšířit prakticky na všechny zaměstnance.

Předem úplně proti nejsou ani Piráti. Poslanec Mikuláš Ferjenčík, člen rozpočtového výboru sněmovny, ale upozorňuje, že bude hodně záležet na konkrétních detailech.

Podělte se Nejlepší zvýšení daní je takové, kterého si lidé ani nevšimnou. Ministryni financí se teď docela hodí, že její předchůdci nemysleli na systémové řešení do budoucna. Daň z příjmů potichu roste. Proč to Schillerová nechce zastavit? Daně už vyřídíte stejně snadno jako v internetovém bankovnictví. Na přiznání dostanete víc času, vrácení přeplatku se můžete dočkat i dřív než doteď. Slibuje to návrh, který dokončilo ministerstvo financí. Detailně jsme prozkoumali, co přináší. Revoluce v daňovém přiznání: Po internetu a s novými termíny Za pizzu v restauraci zaplatíte od příštího jara nižší DPH než při objednání domů. Změn, které definitivně schválili poslanci, je mnohem víc. Projděte si podrobnosti. Co zlevní díky nižší DPH? Přichází dárek za tři a půl miliardy

„Pokud by ministerstvo navrhovalo o ušetřenou částku zvýšit slevu na poplatníka, jsme ochotní se o tom návrhu bavit, byť už nyní vnímáme řadu rizik, které obsahuje. Například dopad na lidi, co se bez podpory státu starají o své rodiče, dopad na rodiče, co pečují o děti starší čtyř let, případně, kteří je doma vzdělávají a řadu dalších hraničních případů,“ reaguje Ferjenčík.

„Tento aspekt bychom rádi analyzovali a dost možná se ukáže, že to nestojí za nárůst byrokracie. Pokud půjde čistě o zvýšení zdanění práce bez jakékoli kompenzace u jiných daňových slev, budeme určitě proti,“ dodává pirátský poslanec.

Zmíněnou slevu dlouhodobě kritizují analytici z think-tanku IDEA při CERGE-EI. „Zrušme či snižme daňovou slevu na manželku bez příjmu. Je to nástroj, který odsouvá ženy z trhu práce,“ řekla ekonomka Klára Kalíšková v předloňské debatě týdeníku Ekonom. „Tuto slevu je možné transformovat do jiné dávky. V případě péče o malé dítě do rodičovského příspěvku. V případě péče o seniora třeba do příspěvku na péči,“ dodal Robert Jahoda z Masarykovy univerzity.

„Ta sleva je fakt nesmysl. Je nejvyšší čas ji zrušit a místo toho třeba snížit celkové zdanění práce,“ napsal sociolog Daniel Prokop z Univerzity Karlovy. Sleva podle něj demotivuje k návratu do práce a je selektivní – jednak na ni dosáhnou jenom manželé, jednak záleží na příjmu vydělávajícího manžela. Prokop by zrušil i daňové odpočty na úroky z hypoték.

Hodně tedy bude záležet na přesnější podobě návrhu. Jestliže Maláčová zatím obecně hovoří o rodičovské, znamená to, že na slevu by měly nárok jenom rodiny do čtyř let věku dítěte. Ale co když o ně jeden z nich chce dál pečovat na úkor vlastního výdělku? A jak by třeba úřady kontrolovaly, že se někdo v domácnosti stará o staršího člena rodiny, pokud by přímo nebral státní příspěvek na péči?

Hodně kriticky reagoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL. „Kolegové z ČSSD se definitivně zbláznili. Nápad ministryně Maláčové, která chce vzít slevy na dani na manželky či manžele, kteří nepracují, je naprostý nesmysl a ubohost poškozující ženy v domácnostech. Možná kdyby tolik nevyhazovala za nesmysly, nemusela by šetřit na rodinách,“ říká.

Paní ministryně, můj kamarad, ma doma uz 3 roky ženu, protoze jim zemrelo detatko. Nic od statu nechteji. Neberou socialni davky a manzelka se stara o dum, zahradu a dela charitu. Myslite si, že je dobre jim sebrat slevu na dani? Ja ne. To mě na @CSSD mrzí. — Tomáš Zdechovský 🇨🇿🇪🇺 (@TomZdechovsky) October 1, 2019

Maláčová si hned na začátku obrátila proti sobě část veřejnosti, když daňovou slevu označila za kapesné. Na Twitteru jí lidé upozorňují, že nejde o žádnou dávku od státu, ale o to, že stát lidem „sebere“ méně z jejich výdělků. „A proč by měl stát dávat někomu kapesné na jízdné, když si to je schopný v pohodě zaplatit sám?“ připomínají i čtyři miliardy ročně, které stát dává na levnější cestování dětí a seniorů.

Důvody, proč jeden z manželů nemá vlastní příjmy nad 68 tisíc korun ročně, můžou být různé, namítají kritici návrhu. Nejde přece vždycky o to, že by člověk nechtěl pracovat. Prací může být i starost o domácnost, o děti (nad rámec rodičovské) nebo dobrovolnictví.

A někdy i díky tomu, že se jeden z manželů vzdá vyšších příjmů a stará se o rodinné zázemí, může ten druhý vydělávat podstatně víc, než kolik by zvládali při zaměstnání obou. To se nakonec vyplatí i státu, protože zaplatí víc na daních a odvodech.

Podívejte se: Já třeba opravdu hodně pracuju a také dost odvádím na daních. Ale bez nasazení mojí ženy ( v péči NEJEN o děti, ale také třeba chod domácnosti, staré rodiče, různou administrativu, spojenou třeba s mou tvorbou..) bych tolik pracovat (a taky odvádět na daních) nemohl — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) October 1, 2019

Přestože v praxi jde častěji o „slevu na manželku“, využít ji samozřejmě můžou obě strany za stejných podmínek – funguje i tedy jako „sleva na manžela“. Ostudu si udělala dlouholetá senátorka a současná poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD), která si myslela, že jde o jakousi formu diskriminace.

Proč má být sleva na manželku ( pokud nepečuje o malé děti nebo zdravotně postiženého člena rodiny)? A proč neni tedy sleva na manžela ? Zavedete to ? Určitě by to přivítali v rodinách, kde zaměstnané ženy léta táhnou rodinný rozpočet. — Gajdůšková Alena (@GajduskovaAlena) October 1, 2019