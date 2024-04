Už víte, kolik zaplatíte na dani z nemovitostí? Termín se blíží

Finanční správa začala rozesílat informace o dani z nemovitých věcí. Lhůta pro zaplacení daně nebo první splátky končí 31. května.

Zhruba milion lidí dostane údaje k zaplacení daně do datových schránek. Další skoro milion lidí obdrží informace e-mailem.

Ostatním majitelům nemovitostí pak finanční správa rozešle poštou celkem 1,8 milionu složenek, a to nejpozději 24. května.

„Vzhledem k letošnímu navýšení daně průměrně o 80 procent dostanou z opatrnosti složenku do schránky i ti, kteří jsou přihlášení do daňové informační schránky na portálu Moje daně, kde mají platební údaje dostupné,“ informuje finanční správa.

„Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Rozesílané platební údaje obsahují bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky.

Nejčastějšími způsoby placení daně jsou bezhotovostní převod z účtu poplatníka na účet finančního úřadu nebo složenkou na pobočce České pošty, upřesňuje finanční správa. Zhruba 50 tisíc lidí platí daň prostřednictvím SIPO.

Variabilním symbolem pro zaplacení je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.

Přiznání na dosah ruky Zdroj: Shutterstock Využijte chytré formuláře přiznání k dani z nemovitosti. Nebo si rovnou nechejte poradit, jestli se vás letos daň z nemovitých věcí týká. Chci se přiznat

Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci, které se nacházejí na území jednoho kraje. Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a daň není vyšší než 5000 Kč, najde v dopise jen jednu složenku s vyčíslením konečné výše daně za všechny nemovité věci.

V případě, že vlastník má nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5000 Kč, obdrží v dopise více složenek nebo informací k platbě.

Když částka daně nepřesáhne 5000 Kč, je splatná do 31. května. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, může ji vlastník nemovitosti zaplatit ve dvou termínech: do 31. května a do 30. listopadu.

Daň z nemovitých věcí letos pro všechny vlastníky stoupne o zhruba 80 procent. Průměrná částka v důsledku vládního balíčku stoupne o vyšší stovky korun. Daň zároveň zaplatí přibližně o sto tisíc lidí víc než loni. Některé nemovitosti či jejich části se totiž posuzují jinak než v minulosti. Novou výši daně za majitele vypočte finanční úřad.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů. Založte si DIP

Sdílejte článek, než ho smažem