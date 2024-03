Kolik zaplatíte na dani z nemovitostí? Na žádost o e-mail zbývají dva dny

Už jen do 15. března můžete požádat o zaslání platebních údajů e-mailem místo složenky. Na samotné zaplacení daně z nemovitých věcí je pak čas do konce května.

Daň z nemovitých věcí letos pro všechny vlastníky stoupne o zhruba 80 procent. Průměrná částka v důsledku vládního balíčku stoupne o vyšší stovky korun. Daň zároveň zaplatí přibližně o sto tisíc lidí víc než předtím. Některé nemovitosti či jejich části se totiž posuzují jinak než v minulosti.

Novou výši daně za majitele vypočte finanční úřad a zašle mu platební údaje včetně QR kódu. A připomíná: kdo chce tyto údaje dostat nově e-mailem, musíte o to finanční úřad požádat nejpozději 15. března. Stačí vyplnit interaktivní oznámení na webu finanční správy a odeslat ho v portálu Moje daně, datovou schránkou, poštou nebo na e-mail podatelny finančního úřadu.

„Údaje pro placení daně v nové výši poté obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu v souhrnné informaci ve formátu PDF, která obsahuje všechny potřebné detaily k zaplacení včetně QR kódu k pohodlné úhradě,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. E-mailová komunikace může být pro mnohé majitele nejjednodušším řešením, věří.

„Majitelům datové schránky díky tomu odpadnou obavy, že si datové zprávy nevšimnou, pokud se s ní zatím dostatečně nesžili. Lidem zvyklým na papírové složenky zase e-mail ušetří dlouhé čekání, protože tištěná složenka může dorazit až na konci května,“ vysvětluje Hornochová.

Finanční správa posílá aktualizované platební údaje poplatníkům třemi komunikačními kanály. Prostřednictvím České pošty posílá zhruba dva miliony složenek, dalších 50 tisíc lidí platí přes SIPO. E-mailovou adresu v současnosti preferuje zhruba 900 tisíc osob. A do datových schránek odesílá správa přes jeden milion zpráv.

Zprávy do datové či e-mailové schránky zasílá finanční úřad zpravidla v první polovině května. Složenky pak v průběhu celého května. „Přednost při rozeslání dostávají starší ročníky, které zpravidla chtějí mít své daňové povinnosti vyřízené co nejdříve,“ upřesňuje Hornochová.

Kdo má zpřístupněnou datovou schránku nebo požádal finanční úřad o zasílání na e-mail, obdrží platební údaje tam. V opačném případě údaje zašle úřad poštovní složenkou. Všem jsou zároveň k dispozici v jejich daňové informační schránce DIS+ na portálu Moje daně.

„Počet poplatníků preferujících zasílání platebních údajů e-mailem každoročně narůstá tempem zhruba 150 až 200 tisíc ročně a letos předpokládáme, že pokoříme hranici jednoho milionu. Díky nahrazování složenek e-mailem stát uspoří ročně miliony korun za poštovné,“ doplňuje Simona Hornochová.

Zasílání údajů e-mailem je podle ní vhodnou službou i pro poplatníky, kteří žijí v zahraniční, nezdržují se v místě bydliště nebo se odstěhovali a mohou mít problém s doručením složenky. Od roku 2023 je tato služba nově zpřístupněna i pro právnické osoby, přestože mají datovou schránku.

Finanční správa upozorňuje, že pokud máte více nemovitých věcí v různých krajích, je třeba podat vyplněnou žádost na každý finanční úřad zvlášť.

Samotnou daň z nemovitých věcí je pak potřeba uhradit do pátku 31. května 2024. Kdo platí víc než pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

