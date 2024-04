Hračičkové rozbili bitcoin. Jeho cenu halving nechal v klidu. Týden v kryptu

Halving cenu bitcoinu nezvedl, ale jak zdražily transakce! Autoři peněženky Samourai Wallet byli zatčeni, MMF chválí bitcoin, Švýcaři (někteří) ho chtějí zapsat do ústavy a zakladatel Binance může skončit ve vězení Je tu už osmdesátý Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 27. 4. 2024

Minulý víkend došlo k dlouho očekávané události – halvingu bitcoinu. Odměna pro těžaře se snížila z 6,25 na 3,125 bitcoinu za vytěžený blok. S cenou mince halving podle očekávání zatím nic neudělal. Bitcoin se celý tento týden obchoduje v rozmezí 63 až 66 tisíc dolarů za jednu minci. Co ale vyletělo raketově, byly poplatky v bitcoinové sítí.

Zatímco z bloku těsně před halvingem (tedy toho s číslem 839 999) získal těžař na poplatcích za transakce odměnu 1,045 bitcoinu, v tom halvingovém číslo 840 000 to bylo neuvěřitelných 37,626 bitcoinu (asi 2,4 milionu dolarů). Stal se vůbec nejdražším blokem v historii.

Jenže pokud si snad někdo myslel, že je to jen proto, že všichni chtěli svoji transakci zvěčnit v „památečním“ bloku a nabízeli vyšší provizi, další bloky ho rychle vyvedly z omylu. Odměny za ně byly sice menší, ale pořád obrovské odměny – 24 nebo 29 bitcoinů je pořád slušný výdělek. Běžné transakce najednou stály desítky a někdy i stovky dolarů a síť se stala prakticky nepoužitelnou.

Naštěstí se situace po týdnu zklidnila, poplatky se pomalu vrátily k normálu a transakce stojí už zase jednotky dolarů.

Ve skutečnosti za poplatkové šílenství mohl nový protokol Runes, který byl spuštěn právě s halvingem. Tato novinka umožňuje vydávat na bitcoinové síti vlastní tokeny podobně, jako to funguje na ethereu a jeho standardu ERC-20. Je to zjednodušeně řečeno další ptákovina po ordinals – nejdřív bitcoin zahlcovaly obrázky (NFT) a teď to jsou různé nesmyslné memecoiny. Většina komunity doufá, že runesmánie zmizí stejně rychle, jako se s halvingem objevila, a skončí v propadlišti dějin.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Zakladatelé Samourai Wallet zatčeni

Keonne Rodriguez a William Lonergan Hill, zakladatelé peněženky Samourai Wallet, která obsahuje i takzvaný mixér bitcoinů, byli zatčeni a obviněni z praní špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti USA to oznámilo ve středu.

Prostřednictvím své společnosti údajně zprostředkovali nezákonné transakce o objemu větším než dvě miliardy dolarů (46,5 miliardy korun) a údajně vyprali víc než 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun) z trestné činnosti. Mělo jít především o transakce z nelegálních darknetových tržišť a také z podvodů s decentralizovanými finančními protokoly.

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s islandskými úřady zabavilo servery a doménu společnosti a byl vydán příkaz ke stažení mobilní aplikace Samourai Wallet z Google Play. Peněženku si tak už v USA nestáhnete. V Evropě zatím ano.

Autoři Samourai Wallet tak dopadli podobně jako autor etherového mixéru Tornado Cash. Jsou stíháni za vývoj aplikace, která uživatelům bránila soukromí a kterou možná někdeo zneužíval. Teď bude zajímavé sledovat konkurenční peněženku Wasabi, která také nabízí funkci mixéru a kterou používá ke zvýšení soukromí transakcí i český Trezor.

Co přesně dělá mixér a jak funguje, si můžete přečíst v článku Co je to CoinJoin.

MMF: bitcoin je nezbytný finanční nástroj

Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) se obyvatelé zemí s restriktivními finančními předpisy stále víc spoléhají na bitcoin, aby mohli volněji přesouvat kapitál přes hranice. MMF doslova říká, že bitcoin se stal nezbytným finančním nástrojem pro zachování bohatství v podmínkách finanční nestability.

Zpráva nazvaná A Primer on Bitcoin Cross-Border Flows popisuje, jak je decentralizovaná povaha bitcoinu využívána k obcházení tradičních bankovních systémů, zejména v regionech, které zažívají hospodářské potíže nebo přísné kapitálové kontroly. Zpráva upozorňuje na významné objemy transakcí pocházejících ze zemí, jako je Argentina nebo Venezuela, jejichž občané čelí hyperinflaci a přísným finančním kontrolám.

V těchto regionech se podle MMF stal bitcoin spíš nezbytným finančním nástrojem pro uchování bohatství a přístup na globální trhy než jen spekulativní investicí.

Bitcoin do ústavy, pěkně vedle zlata

Skupina kolem švýcarského kryptoevangelisty Yvese Bennaïma odstartovala iniciativu, jejímž cílem je doplnit jeden článek ústavy o dvě malá, ale významná slova. Dnes se v ní píše: „Švýcarská národní banka vytváří ze svých příjmů dostatečné devizové rezervy; část těchto rezerv je držena ve zlatě.“ V budoucnu by podle iniciativy měla věta končit „… ve zlatě a bitcoinech“.

Výhodou takové maximálně jednoduché formulace je, že umožňuje Švýcarské národní bance, aby si rozsah takové investice určila sama. Mohla by tak držet v bitcoinu třebas i jenom ekvivalent jednoho franku, říká Bennaïm.

Primárním cílem iniciativy je podle organizátorů vyvolat debatu. „V současné době dokončujeme organizační přípravy výboru a připravujeme dokumenty, které je třeba předložit státnímu kancléřství, aby mohl být proces zahájen,“ říká Bennaïm, který je členem představenstva Asociace Bitcoin Suisse.

Luzius Meisser, další člen představenstva Bitcoin Suisse, doplňuje: „Zařazením bitcoinu do svých rezerv by Švýcarsko zdůraznilo svoji nezávislost na Evropské centrální bance.“

Tři roky pro zakladatele Binance?

Blíží se soud se zakladatelem burzy Binance Čhang-pengem Čaoem (Changpeng Zhao), zvaným CZ. Prokurátoři pro něj, jak se ukazuje, kromě pokuty požadují i tři roky vězení.

CZ se už loni přiznal k porušování amerických zákonů o praní špinavých peněz a on i Binance přistoupili na dohodu, že zaplatí 4,3 miliardy dolarů (přes sto miliard korun) a na oplátku bude soudní řízení ukončeno a burza bude moct pokračovat v činnosti, dokud bude dodržovat americké zákony.

Čao také v rámci urovnání v listopadu 2023 odstoupil z pozice generálního ředitele Binance, což ale nemělo vliv na jeho osobní stíhání ani na pokutu 50 milionů dolarů, kterou by měl také zaplatit.

Žalobci mají jasno: „Vzhledem k tomu, v jakém rozsahu Čao úmyslně porušoval americké zákony a jaké důsledky jeho jednání mělo, je přiměřený trest nad rámec základní sazby ve výši 36 měsíců. Tento trest spolu s dohodnutou pokutou ve výši 50 milionů dolarů je dostatečný,“ píše žalobce soudu.

Rychlovka pod čarou: V úterý uplynulo přesně 13 let od chvíle, kdy se navždy odmlčel otec bitcoinu Satoshi Nakamoto. „Přesunul jsem se k jiným věcem. Je to v dobrých rukou Gavina a všech ostatních,“ napsal tajemný Satoshi – a zmizel.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

