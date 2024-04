Falešný Satoshi bez peněz. USA prodávají bitcoiny. Týden v kryptu

Americká vláda má bitcoinovou peněženku a v ní bitcoiny spojované s hackem darknetu Silk Road. V úterý z ní odešlo 30 175 bitcoinů, podle aktuálního kurzu něco lehce přes dvě miliardy dolarů (46,5 miliardy korun). Z toho asi dva tisíce bitcoinů se přesunulo na burzu Coinbase, zbytek pak do jiné peněženky patřící taky vládě USA.

Na pohyb bitcoinů upozornil jako první twitterový účet ZachXBT. Cena bitcoinu se po té zprávě lehce propadla pod 65 tisíc dolarů (1,514 milionu korun) za minci, v pátek už se ale bitcoin zase obchodoval na cenách okolo 67 000 dolarů (1,561 milionu korun).

Americká vláda koncem roku 2022 zabavila 50 tisíc bitcoinů související s tržištěm Silk Road, poslední potvrzený prodej nějaké jejich části je z loňského března. Tehdy úřady prodaly 9861 mincí za 216 milionů dolarů (přes pět miliard korun).

Vývoj ceny bitcoinu

Soud blokuje Faketoshiho

Soudce James Mellor vydal soudní příkaz a zmrazil majetek Craiga Wrighta, který se vydává za Satoshiho Nakamota. Soudce už dřív ve sporu, který s Wrightem vede Crypto Open Patent Alliance (COPA), rozhodl, že Wright tvůrce bitcoinu není, teď chce ještě zabránit tomu, aby Wright převedl svůj majetek v hodnotě 6 milionů liber do zahraničí.

Soudce zdůraznil silné obavy druhé strany sporu, že se Wright bude chtít vyhnout úhradě nákladů soudního řízení, vyčíslených na 6,7 milionu liber (necelých 198 milionů korun). Aliance upozorňuje na podivný převod akcií Wrightovy společnosti RCJBR Holding na společnost DeMorgan, která je registrovaná v Singapuru.

Argentina reguluje krypto, ale Milei za to nemůže

Když se v Argentině na konci roku 2023 ujímal vlády Javier Millei, snad první prezident na světě, který se dá označit za anarchokapitalistu nebo libertariána, dost lidí čekalo, že jeho plány na obnovu hospodářství a jeho dolarizaci pomůžou přijetí bitcoinu a kryptoměn v zemi. Po několika měsících jeho vlády přichází lehké vystřízlivění. Koncem března oznámila argentinská Comisión Nacional de Valores (Národní komise pro cenné papíry) nový povinný registr pro firmy i jednotlivce, kteří nabízejí transakce s kryptoaktivy.

Nutno ale dodat, že zákon, který vznik registru nařizuje, zanechala Mileimu předchozí vláda a byl odhlasován před jeho nástupem do funkce. „Registr, který umožňuje nákup a prodej bitcoinů, je otřesný nápad. Bitcoin jsou peníze, ne cenný papír. Je to stejně špatné, jako kdyby se u Comisión Nacional de Valores musely registrovat směnárny dolarů nebo eur nebo obchody, kde se kupuje a prodává zlato. Naprostý nesmysl,“ komentoval to manuel Ferrari z nevládní organizace Directive Manuel Ferrari. „Nepřinese to nikomu žádný prospěch, snad kromě několika státních byrokratů a armády právníků a zbytečných lidí z ‚compliance průmyslu‘.“

SEC a ETF na ETH

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (Sec) ústy svého předsedy Garyho Genslera vyzvala k podávání připomínek k některým žádostem na schválení burzovně obchodovaných etherových fondů. Jde o žádosti společností Grayscale, Fidelity a Bitwise, na podávání připomínek má veřejnost tři týdny.

Navzdory optimismu, který zavládl, když Komise v lednu schválila bitcoinová ETF, jsou teď analytici ohledně schválení etherových ETF spíš pesimističtí. Připomínají totiž, že komise byla ke schválení bitcoinových fondů v podstatě dotlačena po prohře v soudním sporu se společností Grayscale a že komisaři při tom hned dodávali, že schválení bitcoinových fondů není žádný precedens,který by cokoli znamenal pro jiné tokeny. Předseda Gary Gensler v lednu doslova řekl, že „schválení bitcoinových ETF by nemělo signalizovat nic o názorech komise na status ostatních kryptoaktiv podle federálních zákonů o cenných papírech“.

Etherovým fondům může zkomplikovat cestu ke schválení klasifikace etherea. Komise teď zkoumá, jestli by token ETH vlastně neměl být zařazený mezi cenné papíry, pak by jeho právní postavení bylo úplně jiné než postavení bitcoinu a na nějaké fondy bychom mohli všichni zapomenout.

Sam Bankman-Fried a čtvrt století v chládku

Příběh zakladatele zkrachovalé burzy FTX sledujeme v Týdnu v kryptu od začátku a málem jsme kvůli velikonočním svátkům přišli o vyvrcholení.

Sam Bankman-Fried, dříve oslavovaný jako kryptoměnový magnát a jeden z nejbohatších lidí světa do 30 let, byl těsně před Velikonocemi odsouzen k 25 letům vězení. Trest je výrazně nižší než původně navrhovaných 105 let. Hlavně kvůli tomu, že prý existuje naděje, že většina ze ztracených astronomických 111 miliard dolarů (2,5 bilionu korun) bude poškozeným vrácena. I když soudce Lewis Kaplan zdůrazňuje, že SBF na tom nemá žádnou zásluhu.

Rychlovka pod čarou: Několik ze spojených států údajně oslovilo nadaci Cardano Foundation, aby s ní projednalo vývoj volebního systému využívajícího technologii blockchain. Podle generálního ředitele nadace Cardano Frederika Gregaarda chtějí tyto státy transparentnější volby.

Tomáš Krause

