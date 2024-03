Bitcoinu se nenajíte. Trezor a jiné peněženky EU nezakáže. Týden v kryptu

Nové evropské nařízení proti praní špinavých peněz (AMLR) způsobilo paniku. Tedy: špatná interpretace nového nařízení způsobila paniku. Lidé si ho vykládali jako zákaz nehostovaných (self-custody) kryptopeněženek, ve skutečnosti se ale dotkne hlavně poskytovatelů služeb v oblasti kryptoaktiv (CASP). A navíc jde zatím o návrh, který teprve musí projít Evropským parlamentem.

AMLR bude od poskytovatelů kryptoslužeb vyžadovat dodržování jinde standardních procedur pro ověření identity klientů (KYC) a proti praní peněz (AML), to ale není nic nového. Self-custody řešení, kde mají plnou kontrolu nad svými kryptoaktivy sami uživatelé, tedy například hardwarové peněženky, nezakazuje.

Nařízení tedy neomezuje individuální správu krypta ani neomezuje peer-to-peer převody. Při transakcích v hodnotě nad tisíc eur mezi poskytovateli služeb a nehostovanými peněženkami ale bude vyžadováno identifikování protistrany. Pro většinu uživatelů se tak nic nemění, pokud provádějí transakce v takové hodnotě, poskytovatelem kryptoslužby je většinou burza, která beztak už většinou ověření identity vyžaduje.

Burzy v potížích

Co znamená AML čili anti-money-laundering v praxi: Newyorský státní zástupce a ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Homeland Security Investigations, HSI) žalují burzu KuCoin a dva její zakladatele. Chun Gan alias Michael a Ke Tang alias Eric i jejich firma jsou obviněni z toho, že bez licence podnikali v oboru peněžních převodů a obcházeli zákon o bankovním tajemství. Vědomě nezavedli program proti praní špinavých peněz (AML), neověřovali přiměřeně totožnost zákazníků a nepodávali žádná hlášení o podezřelých činnostech.

O moc lépe se nevedlo ani burze Coinbase. Federální soudce ve středu neakceptoval její návrh na zamítnutí žaloby Komise pro cenné papíry, která tvrdí, že burza porušuje zákony na ochranu investorů.

A do třetice má problémy i Binance, konkrétně v Nigérii. Obvinění vznesená tamní vládou tvrdí, že burza „neplatila daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob, neodevzdávala daňová přiznání a prostřednictvím své platformy napomáhala i svým zákazníkům vyhýbat se placení daní“.

Dvě miliardy dolarů v pokutách pro Ripple

Dobrý týden neměla firma stojící za tokenem XRP, šestkou na trhu podle kapitalizace. Americká Komise pro cenné papíry, která s ní vede spor kvůli prodeji Ripple, požádala soud, aby Ripplu nařídil zaplatit pokuty a penále v celkové výši skoro dvě miliardy dolarů (46,6 miliard korun). „Místo toho, aby komise věrně naplňovala zákon, snaží se potrestat a zastrašit společnost Ripple a celé odvětví," komentoval na síti X nynější požadavek komise vedoucí právního oddělení Ripplu Stuart Alderoty.

Ve sporu jde zkráceně o to, že americký regulátor tokeny Ripple považuje za cenné papíry (tedy za svou kompetenci). A viní společnost Ripple, jejího generálního ředitele Brada Garlinghouse a spoluzakladatele Chrise Larsena, z toho, že prodejem XRP v neregistrované nabídce cenných papírů získali nezákonně přes 1,3 miliardy dolarů (30,3 miliardy korun). Případ patří k největším sporům, které SEC v oblasti kryptoměn vede.

Komise ve sporu slavila částečný úspěch, zároveň ale soud loni v létě rozhodl, že tokeny XRP prodávané na veřejných kryptoměnových burzách právní definici cenného papíru nesledují.

Vývoj ceny XRP (Ripple) Zdroj: peníze.cz

Islandská premiérka: bitcoinů se nenajíte

Island byl vůči těžařům bitcoinů zatím vstřícný, možná se to ale brzy změní. Tamní premiérka Katrín Jakobsdóttir kritizovala využívání tamní levné zelené energie při těžbě bitcoinů a slíbila, že část jí přesměruje na posílení potravinové nezávislosti země. Odhaduje se, že těžaři bitcoinů a datová centra spotřebují na Islandu přes 120 MW energie, což je údajně víc, než kolik spotřebují všechny islandské domácnosti dohromady.

Listu Financial Times Jakobsdóttir vysvětlila, že země má za cíl dosáhnout uhlíkové neutrality a že obnovitelná energie by měla raději směrována do bydlení a jiných oborů než do těžby kryptoměn; její prioritou je prý energie pro 375 tisíc obyvatel Islandu.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Letos v zimě měly vodní elektrárny na Islandu výpadky a místní zpracovatelé ryb (tedy největší průmyslové odvětví v zemi) se museli spoléhat na dieselové agregáty. Guðlaugur Þór Þórðarson, islandský ministr životního prostředí, to označil za nepřijatelné.

Bitcoin a americké volby

Kandidát na prezidenta USA Robert F. Kennedy Jr. označil kryptoměny za „nejlepší zajištění proti inflaci“. „Krypto rovná se svoboda,“ řekl Kennedy a naznačil tím, že toto téma bude nadále stěžejním bodem jeho prezidentské kampaně.

Dále také poznamenal, že vláda a bankovní systém „používají tisknutí peněz k přesunu bohatství směrem nahoru k oligarchii miliardářů, zatímco obyčejné Američany ožebračují“. Kromě toho zdůraznil i to, jak důležitou roli hraje kryptografie při vytváření finanční svobody.

RFK Jr. sám nějaké bitcoiny vlastní a slíbil, že pokud ve volbách zvítězí, bude advokátem bitcoinu. Jeho cíl prý je, aby skončily útoky Bílého domu na bitcoin.

Proti bitcoinu nepůjde v kampani pravděpodobně ani favorit voleb Donald Trump. Nedávno se nechal slyšet, jak se stále častěji setkává s tím, že lidi chtějí bitcoinem platit, a že s tím dokáže žít. Stávající prezident Joe Biden naopak kryptoměnám příliš nakloněn není.

Rychlovka pod čarou: Čeští Braiins se vydali na nákupy a svoje služby pro těžaře bitcoinu rozšířili o nový systém pro řízení těžby: “Jsme hrdí na to, že jsme získali technologii a tým stojící za systémem řízení těžby Krater. Tento nástroj pomůže našim těžařům vzdáleně řídit těžební operace.”

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Držíte se udržitelnosti? Generali Česká pořádá soutěž SME EnterPRIZE, která oceňuje udržitelné podnikání. Přihlásit se můžete do 5. dubna. Přihlásit se.

Sdílejte článek, než ho smažem