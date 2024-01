Bitcoinové fondy schváleny, ale komisaři jsou za klauny. Týden v kryptu

Na obrátkách to nabralo loni v červnu. To žádost o schválení burzovně obchodovaného fondu (ETF) založeného na bitcoinu podala investiční společnost BlackRock. Nebyla první, nebyla jediná, ale zato těžkotonážní: přece jen jde o největšího světového správce aktiv.

A teď je hotovo.

Že ETF – aspoň to od BlackRocku, nebo i od víc žadatelů – bude schválené tenhle týden, se čekalo. Ale regulátor, který se žádostmi zabíral, tedy americká Komise pro cenné papíry (SEC), z toho dokázal udělat neuvěřitelnou grotesku.

Na twitterovém účtu komise se v úterý objevila informace, že fond je schválen, a kdekdo začal slavit. Jenže o pár minut později přišla nová zpráva, že ten účet někdo hacknul a nic schváleného není. Kompromitaci účtu potvrdila i přímo síť X (Twitter).

Mezitím ovšem trh vypumpoval cenu bitcoinu nahoru a po oznámení hacku ji zas nechal spadnout. Takže twitterový účet komise, která má bojovat proti manipulování trhem, předvedl ukázkovou manipulaci trhem, která zlikvidovala longy i shorty za 129 milionů dolarů (skoro tři miliardy korun). A mohlo zatím být obyčejné lajdáctví. Komise podle sítě X neměla na svém účtu ani zapnutou dvoufaktorovou autentizaci přihlášení.

Na údajném hacku ale je něco zvláštního. Jak upozorňují komentátoři, snad nikdy nikomu se nepovedlo ukradený účet získat zpátky pod kontrolu za pouhých 26 minut

Věc bude mít pro komisi ještě dohru. Její předseda Gary Gensler půjde na kobereček a celé to vyšetřuje FBI.

Středeční déjà vu

O den později už ale všechno klaplo a ETFka byla opravdu schválena. Ne jedno. Povolení nabízet bitcoinový ETF získalo všech jedenáct společností, které měly zažádáno. Jmenovitě: VanEck, Bitwise, Fidelity, Franklin, Valkyrie, Hashdex, Ark Invest, Grayscale, Blackrock, WisdomTree a Invesco Galaxy.

A co na to cena bitcoinu? Po schválení fondu se ní nestalo vůbec nic. Zřejmě už se všichni vystříleli o den dřív při falešném poplachu a na ten skutečný nezbyly síly.

Nicméně po čtvrtečním otevření trhů v USA a startu obchodování s ETF přece jen bitcoin stanovil nové dvouleté maximum na ceně 49 tisíc dolarů (1,1 milionu korun). Cena pak ale rychle spadla zpět k 45 tisícům dolarů (milion korun) a nějakou dobu to teď může houpat.

Jak si vedl bitcoin minulý týden Zdroj: peníze.cz

Celkový objem obchodů s bitcoinovými ETF za první den přesáhl 4,6 miliardy dolarů (103 miliard korun). A rekordních čísel dosáhla i burza Coinbase, na jejímž mimoburzovním trhu se zobchodovaly bitcoiny za 7,7 miliard dolarů (175 miliard korun): nové fondy kupovaly bitcoiny do svých rezerv. Je to právě Coinbase, kde leží drtivá většina bitcoinů, které musí mít fondy nakoupené jako podkladové aktivum.

Na závěr celé rekapitulace o schvalování ETF je dobré si připomenout, že bitcoinové ETF není bitcoin.

Rozběhl jsem bitcoin, přátelé!

Zvláštní shodou okolností byla ETFka schválena přesně 15 let po legendárním tweetu Hala Finneyho:

Running bitcoin — halfin (@halfin) January 11, 2009

Tenhle tweet představil světu bitcoin, tehdy ještě trochu podivné internetové peníze pro pár programátorů.

Finney, který zemřel v srpnu 2014, byl první člověk po tvůrci bitcoinu Satoshim Nakamotovi, který si stáhl a spustil software bitcoinu. Už tehdy věřil, že bitcoin může velmi rychle růst. V e-mailu zaslaném Nakamotovi Finney jako jeden z prvních zkoušel spočítat budoucí cenu bitcoinu. Odhadoval, že se do něj přelije část celkového světového bohatství domácností a že jednoho dne by každá z 21 milionů mincí mohla mít hodnotu 10 milionů dolarů (dnes asi 225 milionů korun).

Dodejme, že podle některých teorií je Satoshi Nakamoto právě Hall Finney, i když ten to samozřejmě popíral.

Satoshi se nevrací

Nevěřte všemu, co se šíří sociálními sítěmi. I média, která se tváří jako seriózní, můžou vypustit úplný blábol. To se povedlo serveru CoinGape, když vydal zprávu se senzacechtivým titulkem: Breaking: Satoshi Nakamoto je zpět? Bitcoin v hodnotě přes milion dolarů přesunut do Satoshiho peněženky.

Trochu se bojím, že za 14 dní ta zpráva dorazí do našich médií, proto je dobré si vysvětlit, co se stalo doopravdy.

Klíčová je v titulku předložka. Píše se v něm do Satoshiho peněženky. Senzace by byla, kdyby se se něco přesouvalo ze Satoshiho peněženky. Na veřejně známou bitcoinovou adresu může poslat bitcoin kdokoliv. Zato odeslání peněz z peněženky, to může udělat jen někdo, kdo disponuje privátními klíči. V případě peněženek Satoshiho Nakamoty by to měl být jen on.

Na celém příběhu je tak zajímavé vlastně jen to, že někdo vzal 27 bitcoinů, tedy zhruba 27 milionů korun, a odesláním na adresu, ke které nemá nikdo přístup, je v podstatě hodil do kanálu.

X (Twitter) letos spustí platby

Podle nového příspěvku na blogu platformy X (dříve Twitter) Elona Muska spustí X letos peer-to-peer platby.

Musk – připomeňme, že kdysi spoluzakládal platební platformu PayPal – chce udělat z X „aplikaci pro všechno. Peer-to-peer platby mají být klíčovou součástí plánu. Společnost ale zatím neuvedla podrobnosti ani předpokládané datum spuštění. Musk sám dřív říkal, že usiluje o spuštění v polovině roku 2024.

Co myslíte, bude se na X používat bitcoin, dogecoin, nebo něco úplně jiného?

Rychlovka pod čarou: Dnes zřejmě zbývá přesně 100 dní do halvingu. Ten nenastává po určitém počtu dní, ale po vytěžení 210 tisíc bloků. Proto jde stále o odhad. Pokud se ale naplní, dojde k halvingu 22. dubna odpoledne našeho času.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

