Půlení bitcoinu je za námi. Klesnou odměny za ethereum? Týden v kryptu

Podle všech odhadů, které mám v pátek při psaní k dispozici, vyjde v sobotu tenhle Týden v kryptu po halvingu. Zatímco čtete tyhle řádky, těžaři už dostávají za vytěžení bloku odměnu jen 3,125 bitconu.

V týdnu před halvingem se cena bitcoinu propadla zhruba o osm procent. Částečně to lze připisovat íránskému útoku na Izrael a částečně asi jde o pověstný klid před bouří. Nikdo se těsně halvingem nechtěl slovy klasika pouštět žádných větších akcí. Vyčkávalo se. Co se s cenou bitcoinu stalo po halvingu, si shrneme za týden.

Co na rozdíl od ceny vytrvale roste, je náročnost těžby. Minulý týden vyšplhala už na hodnotu 86,4 terahashů, to je téměř čtyřprocentní nárůst.

Další a první pohalvingová změna obtížnosti čeká bitcoin už 24. dubna a bude zajímavé sledovat, jestli se už halving nějak projeví. Já osobně se domnívám, že takhle brzy pravděpodobně ne. Pokud by měl nastat odliv těžařů, kterým se přestane těžba vyplácet, bude to spíš za delší dobu.

A ještě jedno číslo dlouhodobě stoupá – dominance bitcoinu. Podíl bitcoinu na celkové tržní kapitalizace všech kryptoměn roste prakticky neustále už dva roky a je na nejvyšších hodnotách za tři roky.

Hongkong dal zelenou bitcoinovým a etherovým ETF

Hongkong se snaží stát kryptofinančním centrem, aby mohl konkurovat třeba Dubaji nebo Singapuru.

Tamější regulační orgány v pondělí schválily spuštění spotových bitcoinových a etherových burzovně obchodovaných fondů (ETF). Požehnání k vydávání ETF dostaly firmy: ChinaAMC, Harvest Global a Bosera International. Zatím ETF neprodávají, ale do 30. dubna, tedy během pár dní, by měly začít.

Ve velké Číně je fakticky zakázáno obchodovat s kryptoměnami. Jestli čínští investoři budou moct investovat do kryptoměnových ETFek, to zatím není jasné. Ale pokud ano, mohl by to být pro obě kryptoměny obrovský impulz – vzpomeňme, co následovalo, když bitconové ETF schválily americké regulační orgány. Během několika týdnů do nich natekly miliardy dolarů.

Pro etherovou komunitu je určitě zajímavé, že Hongkong je jedním z prvních míst na světě, kde je ETF na ether schválené. Americká Komise pro cenné papíry žádosti o schválení etherových ETF zatím zkoumá a výhled na brzké schválení je spíše pesimistický.

Česko má zákon o digitálních financích

Naše vláda ve středu schválila nový zákon o digitálních financích, který předložilo ministerstvo financí. Zákon má do české legislativy implementovat evropské předpisy, zaměřuje se na nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets) o trzích kryptoaktiv.

Česká národní banka získává nové pravomoci v oblasti licencování a dohledu nad poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy.

Návrh také obsahuje kategorizaci přestupků a podrobnosti pro hladkou aplikaci nařízení MiCA v Česku, včetně speciálního režimu rezervy aktiv pro vydavatele vázaných tokenů.

Zákon, jehož paragrafy by měly v návaznosti na příslušná evropská nařízení nabývat účinnosti letos a v příštím roce, teď projednají poslanci.

Zavedli staking, ale lidi jim tam stakovali

Parafrází legendární hlášky ze hry Járy Cimrmana by se dalo shrnout nejnovější ethereové dění. Vášnivou diskuzi o měnové politice ETH vyvolaly návrhy dvou výzkumných pracovníků etherea. Navrhují zpomalit vydávání nových mincí a tím snížit odměny za staking.

Ethereum před dvěma lety přešlo ze systému proof of work, kde se za ověření transkací platí výpočetním výkonem, k proof of stake, kde se za ověření zaručují uživatelé částí svých peněz, které stakují, tedy zamknou a zavážou se je určitou dobu nepoužívat. Za to pak dostávají odměny.

Novinky, jako jsou Liquid Staking, Restaking a Liquid Restaking, pak přinesly na ethereum možnost nových výnosů a po stakingu se pořádně zvedla poptávka. Stakovaných etherů je dnes asi 31,4 milionu, tedy víc než čtvrtina celkového množství. A počet zamčených etherů v posledních měsících roste rychleji a rychleji. Není se čemu divit, že se objevují obavy, že ether nebude fungovat jako peníze. Co se zamkne, neobíhá.

Cardano a Huawei uzavírají partnerství

Společnost Emurgo, zakládající subjekt blockchainu Cardano, uzavřela partnerství se společností Huawei Cloud s cílem rozšířit podporu pro uzly validátorů Cardana.

Partnerství umožní vývojářům využívat infrastrukturu Huawei k vytváření webových řešení na platformě Cardano a má vést k většímu růstu a přijetí v Asii, Tichomoří a Africe. Stejně tak se očekává, že spolupráce zlepší škálovatelnost a interoperabilitu cloudových služeb Cardana. To také získá přístup k platformě Marketplace Huawei, kterou využívá mnoho organizací, a rozšíří tak dosah svých možností v oblasti Web3.

To je zkrácené oznámení Emurga o novém partnerství. Já tedy nevím, ale v Evropě a USA je spolupráce s Huawei spíš red flag. Nadšení Cardana úplně nechápu, ale asi to v Asii, Tichomoří nebo Africe vnímají jinak.

Rychlovka pod čarou: Švýcarským novinám Neue Zürcher Zeitung se povedl pořádný přešlap, když v článku o halvingu napsaly, že Anzahl neuer Bitcoins verdoppelt sich, tedy počet nových bitcoinů se po halvingu zdvojnásobí. Online verzi upravili, ale na papíře pořád platí, že co je psáno a vydáno, to je taky dáno. Všanc i škodolibému posměšku.

