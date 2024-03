Bitcoin je nejdražší v historii. Kupuje ho zase i Tesla? Týden v kryptu

Tak jsme se v úterý dočkali. Odpoledne našeho času padlo bitcoinové all time high z roku 2021. Bylo to zatím jen nesmělé nakouknutí do nových výšin, ale i to se počítá.

Starý rekord byl překonán tak těsně, že se někde chvilku spekulovalo i o tom, jestli vlastně byl, nebo nebyl doopravdy překonán. Záleží totiž na tom, na jakou burzu se na kurz podíváte. Třeba Coinbase ukazuje nejvyšší cenu 69 129 dolarů, Bybit zase 69 138 dolarů. Ale ono je to vlastně jedno.

Cena přímo v českých korunách (ne přepočtem přes dolar) se v úterý zastavila na českých burzách na cenovce 1 590 000 korun za jeden bitcoin.

S rekordní cenou se hodně lidí rozhodlo prodávat. Ti krátkodobě cenu srazili až pod 60 tisíc dolarů za minci. Takto levný bitcoin ale dlouho nevydržel a cena se následně ustálila okolo 67 tisíc dolarů. Včera už se ale podívala přes 70 tisíc.

V úterý si připsal nový rekord i BlackRock se svým ETFkem IBIT, do kterého přikoupil 12 600 bitcoinů. IBIT zůstává nejoblíbenějším bitcoinovým ETF a jím spravovaná aktiva činí asi 12 miliard dolarů (přes 280 miliard korun), následuje ho FBTC společnosti Fidelity se 7,2 miliardami dolarů (přes 168 miliard korun).

Dařilo se i těžařům – ti zaznamenali druhý nejlepší den v historii. Jejich příjmy dosáhly 6. března částky 75,9 milionu dolarů (1,77 miliardy korun).

Arizonské bitcoinové důchody

Arizonský parlament zvažuje návrh, který má povzbudit penzijní systém pro státní a veřejné zaměstnance a obdobný systém pro policisty, hasiče a záchranáře, aby prozkoumaly možnost zahrnout do svých portfolií bitcoinová ETF.

Zkoumání možností zatím zahrnuje hlavně konzultace s firmami, které mají od Komise pro cenné papíry povoleno bitcoinové fondy nabízet. Pak mají státní penzijní fondy předložit komplexní zprávu o proveditelnosti, rizicích a potenciálních přínosech nákupu kryptoměnových ETF.

Kam chodí Tesla na bitcoiny?

Analytická platforma Arkham sleduje všechno možné. A nedávno přidala do svého přehledu i sledování peněženky Tesly. Podle Arkhamu je v ní 11 509 bitcoinů. A to je o 1789 víc než poslední vykázaný zůstatek. Zjištění způsobila menší poprask. Kupuje Tesla zase bitcoiny?

Tesla Elona Muska nakoupila v únoru 2021 na vrcholu bullmarketu bitcoiny v hodnotě 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun) a oznámila, že bude i za svoje auta přijímat platby v bitcoinech. Bitcoinové nadšení ale netrvalo v Tesle dlouho. V březnu 2021 prodala asi desetinu svých bitcoinů a ve druhém čtvrtletí roku 2022 dokonce 75 procent zbytku.

Musk má k bitcoinu rozporuplný vztah – v roce 2021 otočil názor během několika málo týdnů o 180 stupňů, od nadšení k odmítání pro údajnou neekologičnost těžby. A všichni si asi pamatují, jak tehdy jeho prohlášení dokázala hýbat cenou.

Nynější spekulace o tom, jak se bitcoiny do peněženky Tesly dostaly, jsou-li tam vůbec – automobilka nekomentovala. A dokonce i její šéf drží jazyk za zuby.

A légpárnás hajóm tele van bitcoinnal

Maďarská vláda představila návrh zákona, který by bankám, investičním fondům a správcům aktiv umožnil nabízet bitcoin a další kryptografické služby. Maďarské orgány se touto iniciativou snaží dostát svým závazkům vůči Evropské unii a vytvořit nějaký regulační rámec pro trh s kryptem.

Podle navrhovaného nařízení má na kryptografické služby v zemi dohlížet maďarská centrální banka Magyar Nemzeti Bank (MNB). To je možná mírně překvapivé, protože návrh přichází v době velkého pnutí mezi maďarskou vládou a centrální bankou. Guvernér György Matolcsy tvrdí, že Orbánova vláda chystá legislativní změny, které mají oslabit nezávislost jím vedené centrální banky.

Tether pokořil sto miliard

Tržní kapitalizace největšího stablecoinu překročila 100 miliard dolarů. Tether tak posílil svůj náskok v rámci stablecoinového trhu i pozici trojky mezi všemi kryptoměnami.

Druhý největší mezi stablecoiny je USDC od společnosti Circle, jeho tržní kapitalizace je necelých 30 miliard dolarů (700 miliard korun) a je sedmičkou na celkovém trhu.

Rychlovka pod čarou: Zakladatel nechvalně známé společnosti Terra Do Kwon bude po 23. březnu vydán z Černé Hory do Jižní Koreje, kde bude čelit obvinění z trestných činů v souvislosti s krachem jeho krypto podnikání. Pro CoinDesk to uvedl Kwonův právník. O vydání Do Kwona požádaly USA i Jižní Korea. Černohorské úřady tedy asi daly přednost jeho původní domovině.

