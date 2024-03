Bitcoin vyletěl o čtvrtinu. V korunách je nejdražší v historii. Týden v kryptu

Cena bitcoinu vyskočila o 25 procent, bitcoinová ETF nabízejí i velké americké banky a to od BlackRocku expanduje do Brazílie. Na světlo se dostaly další e-maily Satoshiho Nakamota a Donald Trump dokáže s bitcoinem žít. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

2. 3. 2024

Dnešní Týden v kryptu nemůže začít ničím jiným než šílenstvím kolem ceny bitcoinu. Když jsem si minulý týden kladl otázku, jestli je jeho nejnovější „kritika“ od Evropské centrální banky signál k nákupu, netušil jsem… Za týden cena bitcoinu stoupla o neuvěřitelných 25 procent. A v době, kdy článek čtete, kdoví jestli není ještě výš.

Bitcoin toho stihl v uplynulém týdnu opravdu hodně. Ve středu se vyšplhal až na cenu 64 500 dolarů (1,5 milionu korun) a dokázal se tak přiblížit na dohled k all time high (ATH) z 8. listopadu 2021. Tehdy byl za 69 tisíc dolarů (1,6 milionu korun).

V přepočtu na eura chyběl bitcoinu k překonání ATH krůček – asi 1,5 % a v našich korunách už ATH padlo – nový rekord je 1,482 milionu korun (podle dat na české burze Coinmate).

Bitcoin se tak dostal díky růstu ceny na kapitalizaci 1,23 bilionu dolarů (28,8 bilionu korun) a v žebříčku nejcennějších se chystá zaútočit na osmou příčku stříbra, jehož kapitalizace je 1,28 bilionu dolarů.

A proč cena letí nahoru? Samozřejmě jsou za tím hlavně ETFka. Ta jsou schopna nakupovat i 10 tisíc bitcoinů denně; už jich mají asi 300 tisíc. Z toho okolo poloviny drží BlackRock. Ten měl 29. února už 151 536 bitcoinů v hodnotě asi 9,46 miliardy dolarů (přes 221 miliard korun). Pro představu – na burzách je teď asi 1,5 milionu bitcoinů a denně jich vzniká jen 900.

A ještě jeden rekord. Únorová svíčka na grafu bitcoinu je největší zelená svíce v historii a má výšku přes 13 tisíc dolarů (304 tisíc korun).

Máme ale i smutné hrdiny. Došlo na klasiku – když bitcoin najede na trajektorii „to the moon“, začnou padat burzy, keré neustojí nápor klientů. To ve středu potkalo třeba americkou Coinbase.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Americké banky prodávají bitcoinová ETF

Podle agentury Bloomberg začali bankovní giganti Merrill Lynch ze skupiny Bank of America a Wells Fargo klientům nabízet přístup k bitcoinovým ETF. Podle osob obeznámených s detaily poskytují Merrill Lynch a Wells Fargo vybraným klientům přístup k bitcoinovým ETF na požádání.

Banky tak jednak vycházejí vstříc zájmu klientů, zároveň ale taky to, že se bitcoin objevuje prostřednictvím ETF v nabídce mainstreamových finančních institucí, jakými Merrill Lynch a Wells Fargo bezpochyby jsou, dál legitimizuje trh s ním. Už je těžké tvrdit, že jde jen o nějakou výstřednost.

ETF od BlackRocku už i v Brazílii

A ještě jednou ETF. ETF od BlackRocku vstoupilo do Brazílie. Depozitní certifikáty (BDR) fondu iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT39) se začaly obchodovat na brazilské burze B3 tento pátek.

IBIT39 je zpočátku k dispozici kvalifikovaným investorům. Očekává se, že obyčejní lidé k němu přístup získají v příštích týdnech.

Karina Saade, prezidentka BlackRocku v Brazílii, ale zdůraznila, že spuštění ETF BlackRock v Brazílii a Spojených státech nepředstavuje podporu samotného bitcoinu, ale spíše uznání jeho významu jako třídy aktiv. „Naším cílem je nabídnout zákazníkům bezpečné a transparentní produkty. Pokud jde o samotný bitcoin, nemáme žádná doporučení ani očekávání,“ tvrdí poněkud alibisticky Saade.

Nové staré Satoshiho maily

Blízký spolupracovník tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota Martti Malmi zveřejnil 23. února na GitHubu 120 stran jejich vzájemné e-mailové korespondence.

Jde o e-maily, které Malmi předkládal jako důkazní materiál v soudním řízení vedeném Crypto Open Patent Alliance proti Craigu Wrightovi, který se prohlašuje za Nakamota.

Server Cointelegraph maily zatím v rychlosti zběžně prozkoumal a prý v nich nejsou žádné bombastické novinky, které by třeba vnesly světlo do pátrání po Satoshiho identitě. Pro historiky a bitcoinové nadšence se v nich ale ale najde mnoho zajímavých skutečností.

Dlouho se například předpokládalo, že se slovem kryptoměna přišel sám Satoshi, bylo to ale nejspíš jinak. Satoshi totiž píše: „Někdo přišel se slovem ‚kryptoměna‘. [...] Možná je to slovo, které bychom měli používat při popisu bitcoinu, líbí se ti?“ Malmi odpovídá, že to zní dobře, určitě „atraktivněji než digitální P2P hotovost“.

Ohledně anonymity bitcoinu zas Satoshi psal: „Myslím, že bychom měli přestat klást důraz na anonymitu. S popularitou bitcoinových adres namísto posílání podle IP nemůžeme vyvolávat dojem, že je to automaticky anonymní. Je možné být pseudonymní, ale musíte být opatrní.“

Donaldovo smíření s bitcoinem

Před republikánskými primárkami v Jižní Karolíně tu Donald Trump poskytl rozhovor Fox News a došlo i na bitcoin. „Bitcoin si žije vlastním životem,“ odpověděl Trump na otázku moderátorky Laury Inghramové, jestli USA přijmou bitcoin. „Pravděpodobně budeme muset zavést nějakou regulaci. Ale hodně lidí ho akceptuje. Stále častěji se setkávám s tím, že lidi chtějí bitcoinem platit. Tak nebo tak, dokážu s tím žít,“ řekl Trump.

To může naznačovat, že se jeho postoj zmírňuje. Ještě v roce 2019, když byl prezidentem, psal Trump na Twitteru, že není fanoušek kryptoměn, a řekl, že to nejsou peníze. I teď ale Fox News zopakoval, že jeho favoritem je dolar: „Vždycky jsem měl rád jednu měnu. Mám rád dolar.“

Za nebezpečné Trump ale označil digitální měny centrálních bank (CBDC) a přislíbil, že jestli bude zvolen, nepovolí je.

Rychlovka pod čarou: Minulý týden mi úplně vypadla jedna výrazná inovace z českých luhů a hájů – čeští Braiins opět udávají směr a jejich těžební pool jako první zavádí výplatu vytěžených bitcoinů přes Lightning Network.

