ECB si kopla do bitcoinu. Čas nakupovat? Týden v kryptu

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 24. 2. 2024

„Bitcoin nenaplnil slib, že bude globální decentralizovanou digitální měnou, a stále se téměř nepoužívá k legitimním převodům. Ani čerstvě schválená ETF nic nemění na tom, že bitcoin není vhodný jako platební prostředek ani jako investice.“

Tak začíná nový příspěvek (jeho český překlad) na webu Evropské centrální banky od pánů Ulricha Bindseila a Jürgena Schaafa, generálního ředitele centrální banky a jeho poradce. Článek obsahuje spousty nesmyslů. Jsou autoři opravdu neználkové, kteří píšou o něčem, čemu nerozumějí, a nedokážou si najít základní fakta, anebo moc dobře vědí, že píšou nesmysly, a dělají to záměrně? Nevím, co je horší.

Bindseil se Schaafem se snaží navodit dojem, že bitcoin je nástroj zločinců, že se v něm točí obrovské peníze z nezákonné činnosti a na nic jiného se nepoužívá. Realita je ale zřejmě jiná.

Analytici ze společnosti Chainalysis zjistili, že v roce 2023 pouze 0,34 % objemu transakcí s kryptoměnami souviselo s trestnou činností. A z tohoto „množství“ byl bitcoin použitý jen ve čtvrtině případů. V absolutních číslech šlo o 24,2 miliardy dolarů (564 miliard korun), takže na bitcoin připadá 6,05 miliardy dolarů (141 miliard korun). A vedle toho máme starší zjištění, že nezákonné transakce s eury představovaly v roce 2010 jedno procento HDP Evropské unie, tj. 110 miliard eur (2,7 bilionu korun). Měna zločinců je tedy násobně spíš euro než bitcoin.

Na jiném místě, kde se opět mluví o zločincích používajících bitcoin, autoři odkazují na zprávu o nelegálních transakcích se stablecoinem Tether. Souvislost s bitcoinem? Nulová. A o kus dál autoři konstatují, že bitcoin není anonymní a vše lze dohledat, z čehož asi každému kromě nich dojde, že bitcoin není asi pro zločince to pravé ořechové.

Nechybí ani tradiční zmínka, jak bitcoin škodí životnímu prostředí. Autoři nevědí nebo nechtějí vědět, že přes polovinu energie na provoz sítě je z obnovitelných zdrojů, že spotřeba není zdaleka tak velká, jak se donedávna tvrdilo, a že těžaři jsou – mimo jiné – i technologické řešení pro energetický sektor. Třeba v Texasu slouží jako základní zátěž, kterou lze v případě krize během několika minut omezit a uvolnit tak energii ostatním.

Třešničkou na dortu je pak konstatování, že provozovatelé amerických ETF jsou vlastně hlupáci a dělají něco, co vůbec není potřeba. Co na to říká Larry Fink, šéf Blackrocku, jsem nedohledal.

Nadpoloviční útok na bitcoin je nemožný

Častým tématem diskuzí je takzvaný jedenapadesátiprocentní útok na bitcoin. Zjednodušeně řečeno: když se 51 procent sítě dohodne na společném postupu, můžou udělat nějakou levárnu? Nejnovější výzkum dochází k závěru, že takový útok nelze provést, respektive že je ekonomicky nemožné ho provést.

O 51procentních útocích na bitcoin bylo už publikováno mnoho hypotéz. V článku představují výzkumníci nový model pro kvantifikaci nákladů na prolomení prahové hodnoty byzantské odolnosti proti chybám v bitcoinu a ethereu. Zavádí novou metriku nazvanou celkové náklady na útok (TCA), která zahrnuje provozní a kapitálové výdaje spojené s těmito útoky. Zkoumá motivaci a očekávaný zisk aktérů. Zjištění naznačují, že současný stav zabezpečení bitcoinů i etherea činí útoky ekonomicky neuskutečnitelnými, a poskytují empirický důkaz o Nashově rovnováze v těchto sítích.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Nigérie vyhlásila válku burzám

Nigérie ve snaze stabilizovat svou prudce klesající národní měnu nairu přijímá drastická opatření. Zablokovala přístup na hlavní kryptoměnové burzy, jak informoval deník Financial Times. Nigerijská národní měna ztratila od června, kdy centrální banka zrušila její vazbu na dolar, přes 70 procent hodnoty.

Nigerijská komunikační komise (NCC) vydala ve středu pozdě večer příkaz telekomunikačním společnostem, aby omezily přístup spotřebitelů na weby hlavních kryptoplatforem, jako jsou Binance, Coinbase a Kraken.

Kryptoburzy hrály velkou roli při stanovování neoficiálních kurzů nairy k cizím měnám. „Společnosti Binance by nemělo být dovoleno diktovat hodnotu nairy, a to ani na její platformě,“ uvedl Bayo Onanuga, zvláštní poradce nigerijského prezidenta pro informace a strategii. „Kryptoměny by měly být v naší zemi zakázány, jinak bude toto krvácení naší měny pokračovat,“ dodal Onanunga.

Honduras zakazuje bankám krypto

Krypto má problém i za oceánem. Honduraská Národní bankovní a pojišťovací komise (CNBS) zakázala účastníkům finančního systému země (rozuměj bankám) obchodovat s kryptoměnami a dalšími virtuálními aktivy. Národní komise pro bankovnictví a cenné papíry uvedla, že usnesení zveřejněné minulý pátek má okamžitou platnost a zakazuje institucím pod jejím dohledem „držet kyptoměny, kryptoaktiva, virtuální měny, tokeny nebo jakákoli podobná virtuální aktiva, která nebyla vydána nebo schválena centrální bankou, investovat do nich, zprostředkovávat investice do nich nebo s nimi obchodovat.“

Zdúvodnění připomíná marnou filipiku pánů z Evropské centrální banky. Mnohé z těchto platforem sídlí ve více jurisdikcích, jsou mimo dohled honduraského práva a hrozí, že se „propůjčí k činnostem podvodů, praní špinavých peněz a financování terorismu“.

Zajímavostí ale je, že v Hondurasu sídlí známá Prospera. To je takový stát ve státě, který funguje jako samostatná správní, daňová a rozpočtová jednotka. V dubnu 2022 v ní byl bitcoin přijat jako zákonné platidlo.

USDC končí se sítí Tron

Společnost Circle, která vydává stablecoin USDC, oznámila, že ukončí podporu tohoto tokenu v síti Tron, a dodala, že její rozhodnutí je v souladu se „snahou zajistit, aby USDC zůstal důvěryhodný, transparentní a bezpečný„.

„S okamžitou platností nebudeme USDC na TRONu razit,“ uvedla firma v na svém blogu 20. února. Vyzvala maloobchodní uživatele, aby své USDC tokeny založené na Tronu přesunuli na burzu a odtud převedli do jiné sítě, kde je USDC stále podporován.

Mluvčí společnosti Tron odkázal média na příspěvek z 21. února na síti X s tím, že se jedná o oficiální prohlášení firmy, a dodal, že Tron od společnosti Circle neobdržel žádné další informace a nebyl o ničem předem informován.

Dodejme, že stablecoin USDC je podle tržní kapitalizace která dosahuje 5,7 miliardy dolarů (skoro 133 miliard korun) sedmička na trhu kryptoměn. Nejpopulárnější stablecoin USDT je asi devětkrát větší a v žebříčku mu patří třetí místo hned za bitcoinem a ethereem.

Rychlovka pod čarou: Nově schválené americké bitcoinové ETF nebylo kvůli některým evropským regulacím v Česku možné nakoupit. Všechno je ale vyřešené, bitcoinová etfka jsou od pondělí dostupná například u brokera XTB.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

