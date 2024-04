Bitcoin má týden do halvingu a Ripple chce vlastní stablecoin. Týden v kryptu

S bitcoinem byla v uplynulém týdnu docela nuda, tedy co se cen týče. Není to ale pověstné ticho před bouří, rozuměj před halvingem? Ten podle aktuálních propočtů nastane už příští týden někdy v noci z pátku na sobotu, takže je dost pravděpodobné, že příští Týden v kryptu už bude pohalvingový.

Pár zajímavostí, které se netýkají ceny, by se ale okolo bitcoinu určitě našlo. ETF od Grayscale zaznamenalo rekordní odliv peněz. Od ledna, kdy Grayscale proměnilo svůj uzavřený fond na ETF, z něj odešlo 15 miliard dolarů (asi 350 miliard korun). Denně fond ztrácí v průměru 5092 bitcoinů. Kdyby to pokračovalo stejným tempem, byl by Grayscale bez bitcoinů už 8. července. To se ale s největší pravděpodobností nestane, protože odliv zvolna zpomaluje.

Grayscale je ovšem anomálie, v ostatních bitcoinových ETF naopak peníze pořád přibývají. Jedním z vysvětlení je poplatková politika Grayscale: u konkurenčních ETF zaplatí investor asi šestkrát míň. Jinou příčinou je, že právě u Grayscale bylo mnoho prostředků zkrachovalých firem jako FTX či Genesis a jejich likvidátoři podíly prodávali, aby uspokojili věřitele.

A ještě jednou úbytky, tentokrát na burzách. Rezervy bitcoinu na burzách se propadly na nové minimum a letos v dubnu klesly pod dva miliony bitcoinů. Údaje společnosti CryptoQuant ukazují, že na burzách je jen asi 1,94 milionu bitcoinů z celkových 19,68 milionu existujících mincí. Od vrcholu v červenci 2021, kdy na burzách bylo 2,85 milionu BTC, jich neustále ubývá. Nově kvůli ETF, ale zároveň se už dřív se investoři čím dál častěji rozhodovali držet svoje bitcoiny ve svojí peněžence.

Vykradli Salvadoru státní peněženku?

Salvador mnozí považují za zemi bitcoinu zaslíbenou. Vždyť jako první na světě udělal z bitconu zákonné platidlo. Ne všechno je ale růžové. Konečně jakmile dělá něco stát, nedopadá to dobře.

Šestého dubna zveřejnil neznámý hacker na dark webu osobní údaje víc než pěti milionů Salvadorců. Jména, data narození, telefonní čísla, adresy, e-maily, čísla průkazů totožnosti, a dokonce i fotky ve vysokém rozlišení.

Panuje celkem silné podezření, že údaje pocházejí z registrací do státní peněženky Chivo, zavedené zákonem o přijetí bitcoinu jako zákonného platidla 7. září 2021. Informace prý strukturou přesně odpovídají údajům potřebným pro registraci do Chiva.

Databáze o velikosti 144 GB byla ke stažení od srpna loňského roku za cenu 250 dolarů. v dubnu ji hacker nechal k dispozici zdarma. Děsivé je, že problém se týká většiny dospělých obyvatel země, Salvadorců je dohromady asi 6,5 milionu.

XRP končí, Ripple chce svůj stablecoin

„Společnost Ripple pohřbila token XRP. Tedy, abychom byli spravedliví a přesní, on generální ředitel Ripple Brad Garlinghouse řekl pravý opak, když oznamoval, že ještě letos uvede na trh stablecoin vázaný na americký dolar. Tím ale ve skutečnosti pochopitelně klesne význam XRP,“ píše ve svém komentářl pro server Coindesk Daniel Kuhn.

Podle oznámení společnosti bude stablecoin Ripple, který by měl být vydán později v tomto roce, krytý v poměru 1:1 dolary, americkými státními dluhopisy a dalšími nízkorizikovými investicemi. Smyslem je prý vytvořit důvěryhodnější alternativu ke konkurenčním stablecoinům jako jsou tether (USDT) nebo USDC od Circle.

Trh se stablecoiny má hodnotu 150 miliard dolarů (3,5 bilionu korun), a i když je na něm už teď dost těsno, jde pořád o lukrativní obor. Tether, první stablecoin, který dodneška trhu dominuje, se v podstatě využívá jako zdroj financování různých ambicí generálního ředitele Paola Ardoina. Je tedy možné, že i Ripple, který čelí až dvoumiliardové pokutě od americké Komise pro cenné papíry (SEC), hledá nový a osvědčený zdroj příjmů.

Škarohlídi tvrdí, že Ripple je lepší v budování komunity (přezdívané XRP Army) než v budování produktů, které firmy a lidé skutečně chtějí používat.

Komise vás donutí až k pláči

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) a burzy prý upozornila na možnost, že využije proti společnosti Uniswap Labs, hlavnímu vývojáři jedné z největších decentralizovaných burz kryptoměn, donucovací prostředky. Firma to uvedla ve středu na svém blogu.

Z jakého důvodu má SEC Uniswap k něčemu potenciálně nutit, není z blogového příspěvku bezprostředně zřejmé. Lze se ale domnívat, že regulátor, který se už delší dobu snaží aplikovat americké právo o cenných papírech na společnosti pracující s digitálními aktivy, zkouší dobýt nový prostor.

Zatím nejviditelnější z tohohle ranku akcí komise je asi spor s burzou Coinbase. Jde v něm o jediné: jestli jsou digitální aktiva investičními smlouvami podobnými akciím nebo dluhopisům, a jestli by tedy měly podléhat regulacím komise.

„Vezmeme-li v úvahu soudní spory, které SEC vede proti Coinbase a dalším, jakož i její naprostou neochotu poskytnout jasné instrukce, jak se registrovat, těm, kteří legálně působí na území USA, můžeme pouze konstatovat, že se jedná o snahu zaměřit se na ty největší a nejúspěšnější subjekty, které budují technologie na blockchainu,“ píše se na blogu Uniswapu.

Návrat zlatého standardu?

Zimbabwe je oblíbená země bitcoinerů. Ne jako vzor, jako odstrašující příklad, když chtějí poukázat na to, jak můžou dopadnout státní měny.

Jihoafrická země obnovila vlastní měnu v roce 2019 po deseti letech dolarizace. Ta si ale moc důvěry nezískala. Přes 80 procent domácích transakcí se stejně provádí v jiných měnách.

A kdo nevěří, dobře dělá. Od ledna se zimbabwský dolar propadl o víc než sedmdesát procent, proti loňsku vyrostly v březnu ceny o 55 procent. To vyvolává vzpomínky na

hyperinflaci za vlády Roberta Mugabeho.

Proto se v Zimbabwe rozhodli nahradit kolabující měnu novou měnou – krytou zlatem a zahraničními měnami. Nová měna nazvaná Zimbabwe Gold (ZiG) bude obíhat vedle zahraničních měn, uvedl guvernér centrální banky John Mushayavanhu na tiskové konferenci v hlavním městě Harare.

Škoda jen, že v Zimbabwe neměli odvahu krýt ZiG kromě zlata a cizích fiat měn i bitcoinem, byl by to po Salvadoru další hezký příběh do bitcoinové historie.

Rychlovka pod čarou: Česká koruna získala první obchodovaný pár na burze Binance. „Abychom pro české uživatele rozšířili seznam obchodních možností nabízených na Binance a zlepšili jejich uživatelskou zkušenost s obchodováním, spouštíme nový obchodní pár USDT/CZK,“ píše se v oznámení na webu burzy.

