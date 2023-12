Bitcoin porazil akcie i zlato a chystá se na halving. Rok v kryptu

Co zásadního se stalo v kryptu v právě končícím roce? Vybrat to nejzajímavější, nejzásadnější a nejdůležitější je trochu oříšek, protože se toho stalo tolik, že by to vydalo na knihu. Ale snad se mi to povedlo a na nic důležitého jsem nezapomněl.

Bitcoin

Cena není to hlavní, co by nás na bitcoinu mělo zajímat, ale mediálně nejvděčnější téma to je. Pojďme tedy začít s ní. Prvního ledna 2023 jsme mohli koupit jeden bitcoin za 16 500 dolarů (asi 380 tisíc korun). Na konci roku se obchoduje okolo 43 000 dolarů za minci (zhruba jeden milion korun), což je zhodnocení krásných 160 procent. A i když se po velkou část právě končícího roku vedly diskuze o tom, jestli už začal bullmarket, nebo ne, odpověď je myslím jasná. Pro kontext dodejme, že například americký akciový index S&P přidal asi 26 procent a zlato zhruba 15 procent.

Bitcoin letos lámal ale i další rekordy – na nových maximech je obtížnost těžby bitcoinu, poplatky a díky nim i odměny těžařů. A můžou za to hlavně NFT na bitcoinu.

Stále kupředu se dral Lightning Network, druhá vrstva nad bitcoinem, která umožňuje platby ve zlomku vteřiny za miniaturní poplatky. U nás v Česku k tomu určitě přispělo i představení české peněženky Bitlifi, která umožňuje posílat bitcoiny na telefonní číslo. Ano, to, co banky s velkou slávou oznámily na podzim, uměl bitcoin o několik měsíců dříve a s lepším UX.

Lightningem se o sto šest platilo za jídlo, pivo, kafe i suvenýry jak na největší české bitcoinové konferenci Chaincamp, tak i na největší evropské konferenci BTC Prague, jejíž první ročník se uskutečnil v červnu a byl bezpochyby další velkou stopou české firmy v globálním světě bitcoinu. Do Prahy na ni přijel i Michael Saylor, který se proslavil tím, že jeho firma Microstrategy jako první na světě začala do své rozvahy nakupovat bitcoiny.

A bitcoinu si všímaly nejen velké banky, ale třeba i automobilky, takže si za něj koupíte Hondu i Ferrari.

ETF, ETF, ETF

Začalo to v červnu, kdy žádost o bitcoinový burzovně obchodovaný fond (ETF) podala firma BlackRock, což je největší světový správce aktiv, spravující těžko představitelných 9,42 bilionu dolarů (asi 210 bilionů korun, bezmála sto českých ročních rozpočtů).

A od té doby snad nebylo měsíce, abychom v Týdnu v kryptu napsali o ETF. K Blackrocku se přidávaly další firmy, americká Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) schválení zdržovala a odkládala, prohrávala soudy, až jsme se se závěrem roku dostali do fáze, kdy všichni považují schválení ETF za hotovou věc, obecně se čeká, že se tak stane už v lednu.

Otázkou už tedy není, jestli bude bitcoinové étéfko schváleno, ale co se stane pak. Vystřelí to bitcoin na Měsíc, nebo nastane známý efekt „Buy the rumor, sell the news” (nakupuj, když se o tom šušká, a prodávej, když to oznámí) a cena půjde krátkodobě dolů? Zjistíme to pravděpodobně už v lednu.

Vývoj kurzu bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Altcoiny

Jak už víme z loňského přehledu, bitcoin není krypto. Podívejme se tedy i na krypto nebo chcete-li altcoiny. Devět kryptoměn seřazených za bitcoinem v top 10 podle tržní kapitalizace si vedlo následovně: ethereum letos přidalo necelých 100 procent, mince burzy Binance BNB asi 35 procent, miláček letošního roku solana vyletěla o 900 procent, XRP přidalo procent 110 a cardano 180. Pozoruhodné zhodnocení okolo 300 procent zaznamenal avalanche a naopak příliš nezářil miláček Elona Muska a zbytečný memecoin dogecoin, ten přidal „jen” 40 procent. Top desítku uzavírá polkadot se ziskem okolo 100 procent a polygon se 40 procenty.

Jak je vidět, prvního ledna 2023 stačilo koupit libovolnou minci z top 10 a s přehledem jste porazili jak inflaci, tak americké akcie či zlato. Všimněte si ale také, že většinu zmíněných mincí poráží bitcoin a gamble s rizikovějšími altcoiny se často nevyplatil.

Zločin a trest

Celý letošní rok jsme mohli prakticky online sledovat završení příběhu burzy FTX, která zkrachovala loni. Po měsících právnických bitev jsme se v listopadu dozvěděli, že zakladatel burzy Sam Bankman-Fried byl shledán vinným ve všech sedmi bodech obžaloby a hrozí mu až 115 let vězení. Výši trestu bychom se měli dozvědět v březnu.

Samovi zdárně sekundoval také krypto podnikatel Do Kwon. Ten stál za projektem algoritmického stablecoinu terra a sesterského tokenu luna, který se zhroutil v roce 2022 poté, co stablecoin začal ztrácet paritu s dolarem. Projekt se tím dostal do smrtelné spirály, která skončila krachem a vymazáním asi 40 miliard dolarů (880 miliard korun).

Do Kwon se rozhodl vyřešit problém útěkem, ale nebylo mu to nic platné a v březnu byl zatčen v Černé Hoře. O rozhovor s ním hodně stojí jak Američané, tak Jihokorejci, takže jsme sledovali boj o jeho vydání, který užuž vyhrály USA, jenže odvolací soud rozhodnutí zrušil. Kam nakonec Kwon z Černé Hory pocestuje, na to si ještě budeme muset počkat.

Jak slepice po flusu šly americké soudy po Binance US. Dlouhotrvající spor dospěl ke konci v listopadu a burza vůbec nedopadla dobře. Urovnání sporu ji stálo 4,3 miliardy dolarů (99 miliard korun) a jejího šéfa Changpeng Zhao (Čchang-pcheng Čao), známého jako CZ místo. CZ se u amerického federálního soudu přiznal k porušení zákonů, podle soudu umožňovala Binance umožňovala zločincům přesouvat kradené finanční prostředky.

A soudy se připravují i u nás doma. Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili na začátku prosince trestní stíhání dvou fyzických osob a jedné právnické osoby pro trestný čin podvodu v souvislosti s případem XIXOIO. To v roce 2021 prodávalo lidem bezcenné tokeny, jejichž cenu si zakladatelé doslova cucali z prstu a důvěřivce tak obrali asi o 350 milionů korun.

České stopy

Kromě již zmíněné konference BTC Prague, na kterou se sjeli bitcoineři z celého světa, bych se nebál za událost roku celosvětového významu označit i dlouho očekávané představení nového modelu hardwarové peněženky od české firmy Trezor. Na nový model pojmenovaný Trezor Safe 3 se čekalo pět let, ale stálo to za to. Od říjnového představení firma nestíhá Trezory dodávat a aktuální dodací lhůty jsou až na konci ledna.

Úspěchu Trezoru nahrál nechtěně i jeho největší konkurent, francouzský Ledger, který neměl naopak vůbec dobrý rok. Nejprve se v květnu rozhodl spáchat sebevraždu v přímém přenosu, když v nejnovějším updatu firmwaru pro své peněženky zpřístupnil funkci, která umožňuje nechat si za měsíční poplatek uložit seed k peněžence u třetích stran. A aby toho nebylo málo, další problémy pro už tak pošramocenou značku přišly na začátku prosince.

A co nás čeká v roce 2024?

Bitcoin čeká halving a skoro jisté schválení ETF. To je kombinace, která by z dlouhodobého hlediska měla poslat cenu na nové rekordy a stávající „all time high”, které je na 69 tisících dolarech, by se mělo stát minulostí. Jestli to nastane už v tom příštím roce je otázka, kterou si zodpovíme zase za rok v dalším Roku v kryptu.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

