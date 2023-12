Bitcoin za milion a stíhané Xixoio. Týden v kryptu

Bitcoin pořídíte za milion, policie stíhá lidi z XIXOIO, ve Švýcarsku zaplatíte bitcoinem i daně, pokrytci z JPMorgan si nevidí do pusy a Do Kwon bude vydán do USA. Je tu další Týden v kryptu.

Cena bitcoinu v tomto týdnu vystoupala na 44 500 dolarů. Za tolik byl naposledy na začátku loňského dubna. A také je to od úplného dna loni v listopadu zhodnocení o neuvěřitelných 185 procent.

Ještě zajímavější je pro našince to, že při těchhle dolarových cenách měl bitcoin na českých směnárnách cenovku jeden milion korun za jednu minci. Tahle cena má kromě psychologického efektu a vyššího zájmu médií ještě jeden zajímavý dopad. Velice snadno se teď cena v bitcoinech přepočítává na cenu v korunách a naopak. Jeden náš haléř je teď jeden satoshi (jedna stomiliontina bitcoinu). Pokud tedy něco stojí 100 000 satoshi, jednoduše škrtneme dvě nuly a víme, že je to 1000 korun. A naopak, pokud po někom chcete zaplatit třeba za kávu 75 korun bitcoinem, víte, že máte přidat dvě nuly a chtít 7500 satoshi.

Na spadnutí je i další meta, tentokrát dolarová: celková tržní kapitalizace bitcoinu se pomalu ale jistě šplhá k jednomu bilionu dolarů (22,6 bilionu korun aneb něco málo přes deset letošních rozpočtů Česka).

Vývoj kurzu bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Policie stíhá XIXOIO

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili trestní stíhání dvou fyzických osob a jedné právnické osoby pro trestný čin podvodu „v souvislosti s případem XIXOIO“.

Připomeňme: XIXOIO v roce 2021 prodávalo lidem bezcenné tokeny, jejichž cenu si zakladatelé doslova cucali z prstu. Celá česká kryptoscéna bila na poplach a upozorňovala, že jde o zjevný podvod.

Za pravdu jim nakonec dala i Česká národní banka a také před XIXOIO varovala. To ale nezabránilo některým „celebritám“ v tom, aby XIXOIO veřejně podporovali. Jednou z nich byl třeba miláček finančních podcasterů Radovan Vávra. V dozorčí radě XIXOIO dodnes sedí Dana Bérová, bývalá ministryně informatiky.

Obviněné osoby (totožnost police neprozradila) podle vyšetřovatelů nabízela „pod nepravdivou legendou zhodnocení úspor zákazníků v podobě investic do ekosystému XIXOIO. O průběhu projektu a jeho výsledcích měly záměrně nepravdivě informovat své investory, a to zejména za užití prezentace společnosti XIXOIO, která měla vytvořit dojem úspěšného budování ekosystému XIXOIO a růstu hodnoty tokenu XIX.“

Vylákané finanční prostředky šly podle policie zejména na nákladný provoz společnosti, provize a osobní spotřebu obviněných osob. Celkem podvodníci vylákali alespoň 339 253 008 korun a 571 667 eur (13,9 milionu korun).

Naše recenze. Verdikt: nebrat! Zdroj: Shutterstock Společnost Xixoio ve velké reklamní kampani slibuje podíl na budoucím úspěchu. Lidem nabízí tokeny za minimálně deset tisíc korun. Na podzim 2021 jsme v recenzi vysvětlili, proč takovou investici nedoporučujeme. Investice, které se nezbavíte. Prozkoumali jsme Xixoio

(Ne)plaťte daně bitcoinem

Švýcarské město Lugano začalo přijímat kryptoměny při placení daní, pokut a všech dalších plateb městu. Lidi i firmy můžou městu zaplatit v bitcoinech nebo stablecoinu Tether naskenováním QR kódu, který je už teď součástí běžných švýcarských faktur, uvedly v úterý luganské úřady. Transakce vypořádává zprostředkovatel digitálních aktiv Bitcoin Suisse AG.

Lugano, které se nachází na jihu země, v blízkosti italských hranic, se připojilo k dalším švýcarským subjektům veřejné správy, jako jsou město a kanton Zug a město Zermatt, které přijímají krypto už delší dobu, uvádí Bitcoin Suisse. Plán akceptovat k placení za státní služby bitcoin oznámilo i sousední Lichtenštejnsko.

Placení daní bitcoinem je skvělý marketing pro bitcoin, pro poplatníky to ale nejlepší nápad není. Je daleko lepší zbavit se při placení daní inflační státní měny a také není úplně moudré dávat státu najevo, že vlastníte bitcoiny.

JPMorgan křičí Chyťte zloděje

„Jediným jejich skutečným využitím je praní špinavých peněz, vyhýbání se placení daní a používají je jen zločinci a obchodníci s drogami,“ řekl generální ředitel banky JPMorgan Jamie Dimon při slyšení v americkém Senátu 5. prosince. „Být vláda, zakázal bych je.“

Kryptoměnoví nadšenci na Twitteru (síť X) Dimonovi obratem připomněli, že JPMorgan je druhou nejtrestanější bankou a že od roku 2000 zaplatila za 272 porušení různých předpisů na pokutách 39,3 miliardy dolarů (876 miliard korun). Vyplývá to ze sledování porušování předpisů na serveru Good Jobs First.

Investujte do indexu S&P 500! Zdroj: Investika Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně. Chci vědět víc

A nejlepší na tom je, že většinu těch pokut, za přibližně 38 miliard dolarů (847 miliard korun), banka dostala za ředitele Dimona. Ten je ve funkci od roku 2005.

Kryptotwitter se nebere servítky: „Mluvte radši o tom, jakej jste zasranej pokrytec!“ vzkazuje mu třeba kryptoprávník John Deaton.

„Jamie Dimon není v pozici, aby kritizoval bitcoin,“ řekl strategický poradce VanEcku Gabor Gurbacs, který poznamenal, že banky po celém světě zaplatily v tomto století na pokutách neuvěřitelných 380 miliard dolarů (8,5 bilionu korun).

Zakladatel Terra Luna bude vydán

V dalším kole ságy zakladatele společnosti Terra Luna má být Do Kwon vydán do Spojených států. Zpráva se odvolává na vysoce postaveného černohorského soudního úředníka, který plán vydání neveřejně potvrdil.

Do Kwon byl v únoru obviněn americkou Komisí pro cenné papíry z „organizování podvodu s cennými papíry na kryptoaktiva v hodnotě několika miliard dolarů“.

Do Kwon byl zatčen Černé Hoře když se v březnu pokoušel vycestovat ze země na falešné dokumenty. O jeho vydání usilovala kromě USA i Jižní Korea, zdá se ale, že přednost dostanu Spojené státy.

Do Kwon a jeho společnosti Terra Luna se „proslavili“ spektakulárním krachem stablecoinu TerraUSD, při kterém loni jako mávnutím kouzelného proutku zmizelo 40 miliard dolarů (892 miliard korun). Spolu s krachem burzy FTX jde o jednu z největších kryptokauz posledních let a dá se předpokládat, že Do Kwon bude dříve či později následovat zakladatele FTX do vězení.

Rychlovka pod čarou: Paralelní Polis je v problémech. Podle oznámení na webu se ocitla na hranici bankrotu, poté co byla vytunelována dvěma lidmi ze svého středu. V kritické chvíli žádá své podporovatele o pomoc.

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem