Etherová ETF startují. Zisky z těžby bitcoinů jsou rekordně nízké. Týden v kryptu

Šéf BlackRocku je fanouškem bitcoinu. Němci prodali bitcoin nejhůře jak mohli. Trump prý prohlásí bitcoin za rezervní aktivum a worldcoin míří do zapomnění. Je tu další Týden v kryptu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 21. 7. 2024

Emitentům burzovně obchodovaných fondů (ETF) na ethereu bylo podle zdrojů SEC sděleno, že fondy mohou začít obchodovat v úterý 23. července.

Úředníci SEC jednomu z emitentů sdělili, že regulátor nemá k nedávno předloženým dokumentům S-1 žádné další připomínky a že konečné verze je třeba předložit do této středy. Uvedl to jeden ze zdrojů a dodal, že fondy mohou být následně uvedeny na burzy.

Cena etherea na tyto zprávy v pondělí reagovala růstem až o 7,3 %, čímž překonala i 6% růst bitcoinu.

Po uvedení na trh by prý spotové etherové ETF mohly v prvních šesti měsících zaznamenat příliv až pět miliard dolarů (114 miliard korun), předpovídá krypto burza Gemini. Společnost Steno Research si myslí, že v prvním roce to bude až 20 miliard dolarů (456 miliard korun).

Vývoj ceny etheru Zdroj: peníze.cz

Šéf BlackRocku je fanouškem bitcoinu

Larry Fink, generální ředitel společnosti BlackRock, označil bitcoin za legitimní finanční nástroj, který je atraktivní zejména pro ty, kteří mají pesimistický pohled na globální dění. V rozhovoru pro CNBC se Fink označil za „hlavního věřícího“ v bitcoin, což je jeho dosud nejvýraznější podpora kryptoměně číslo jedna. „Je to legitimní finanční nástroj,“ prohlásil Fink. „Domnívám se však, že je to nástroj, do kterého investujete, když máte strach.“

Společnost BlackRock, největší světový správce aktiv, ke konci června zaznamenala nárůst spravovaných aktiv (AUM) na rekordních a těžko představitelných 10,65 bilionu dolarů (asi 243 bilionu korun). Tento milník, dosažený pouhých šest měsíců po lednovém spuštění bitcoinového ETF, výrazně překonal odhady, které cílily na hodnotu 10,2 bilionu dolarů. Zpráva o výsledcích BlackRocku za druhé čtvrtletí odhalila, že firma přilákala do svých fondů dlouhodobých investic 51 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun) nových klientských peněz – na čemž se právě bitcoin, resp. bitcoinový ETF, nezanedbatelně podílel.

Zisky z těžby bitcoinů jsou rekordně nízké

Bitcoin od lokálního dna před 14 dny přidal hezkých 25 % a už se zase obchoduje poměrně blízko 70 tisícům dolarů (1,6 milionu korun). Jak se asi cítí Němci, kteří všechny své bitcoiny prodali okolo úplného dna?

Kromě německé vlády nemají důvod k radosti ale ani těžaři bitcoinu. Ziskovost těžby je navzdory poměrně vysoké ceně na historickém minimu.

Hashrate, udávající celkový výpočetní výkon sítě, se od listopadu 2021, kdy byla cena bitcoinu podobná, více než ztrojnásobil na hodnoty okolo 600 EH/s. Údaje z Hashrate Indexu ukazují, že „hash price“, což je denní výdělek na terahash za sekundu, klesla na pětileté minimum a to na 51,13 dolaru (1155 korun).

A i když mnoho komentátorů bije na poplach, dal se současný vývoj předpokládat a není to nic neobvyklého – připomeňme, že v dubnu došlo k halvingu a těžaři od té doby mají poloviční odměnu za blok, což se v jejich ekonomice logicky muselo projevit. Těžko ale může být někdo nyní překvapen, když halving je pevně zapsán v kódu bitcoinu a každý věděl, že k němu v dubnu dojde.

Bitcoin jako strategické rezervní aktivum USA?

Donald Trump, bývalý a podle průzkumů i budoucí prezident USA, prý na bitcoinové konferenci v Nashvillu koncem tohoto měsíce prohlásí bitcoin za „strategické rezervní aktivum“. O tuto informaci se podělil Dennis Porter, spoluzakladatel a generální ředitel Satoshi Action Fund, který to prý má od svých důvěryhodných zdrojů.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Porter také uvedl, že přidání bitcoinu mezi strategické rezervy je pro americké ministerstvo financí logickým krokem. Kromě toho se domnívá, že by to mohlo změnit globální ekonomické paradigma a ukázat ostatním zemím, aby si zajistily vlastní pozice v bitcoinu. Řada odborníků na trhy se rovněž shoduje, že takové oznámení by představovalo významný posun ve finanční strategii USA.

Tak uvidíme, jak pozorně budou výsledky konference sledovat na našem ministerstvu financí…

Worldcoin nemá miliardu, chybí mu 994 milionů

Pamatujete obskurní projekt worldcoin? Letošního 10. července oznámil, že od svého spuštění v červenci 2023 ověřil šest milionů uživatelů. V říjnu 2021 však vyhlašoval, že chce mít do konce roku 2023 jednu miliardu uživatelů. Skoro to vyšlo – v půlce roku 2024 chybí do splnění cíle „pouhých“ 994 milionů.

Za projektem stojí zakladatel OpenAI Sam Altman. Mince worldcoin jsou svázané s blockchainovou službou World ID, která má prokazovat vaši digitální identitu, respektive to, že jste člověkem a ne robotem nebo umělou inteligencí (Proof of Personhood). Aby člověk mohl World ID získat, musí si nechat naskenovat svou duhovku pomocí zařízení nazvaného Orb, které z biometrických dat vytváří jedinečný hash.

Podle představitelů worldcoinu je prý problém v tom, že má těchto Orbů nedostatek – má prý jich v provozu jen 300 až 500. No nevím, nebude problém někde jinde? Třeba v tom, že je to úplná blbost s mnoha otazníky ohledně zpracování osobních údajů? Není asi náhodou, že worldcoin má právě kvůli skenování očí problémy v mnoha zemích a nesmí například do USA, Číny, Indie ani Velké Británie.

Rychlovka na konec: Je libo trochu optimismu pro držitele cardana? Podle analytika Dana Gambardella dojde na cardanu (ADA) k masivní rally. Vsadíte si na altcoiny, nebo věříte jen bitcoinu?

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů. Založte si DIP

Sdílejte článek, než ho smažem