Bitcoin už nesmrdí ani Bidenovi. Air Bank přestala blokovat krypto

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 22. 6. 2024

Minulý víkend se konala BTC Prague – největší bitcoinová konference v Evropě. Novinky na ní představily i dvě české firmy. Trezor, průkopník hardwarových peněženek, uvedl náhradníka dosavadní vlajkové lodi firmy, peněženky Trezor T.

První dodávky nových Trezorů Safe 5, které mají proti svému předchůdci lepší zabezpečení nebo displej s haptickou odezvou, jsou plánované na polovinu července. Předobjednávat se ale dají už teď.

Tým směnárny Anycoin pak představil novou burzu DASE. Anycoin se netají ambicí udělat s DASe největší burzu v Evropě. Nová platforma chce konkurovat tím, že nabídne lidem, firmám i institucím podporu tam, kde prý mimoevropské burzy selhávají. Uživatelé tak například budou moct na DASE obchodovat i v lokálních evropských měnách včetně české koruny.

Air Bank neblokuje převody na kryptoburzy

Po třech letech blokování převodů peněz na kryptoburzyzměnila AirBank postoj. Respektive změnila korespondenční banku, na kterou blokování – a pravděpodobně právem – sváděla. Tou bankou, která Air Bank donedávna pomáhala s eurovými platbami, byla rakouská Raiffeisen Bank International. Podle ní je u převodů peněz na kryptoburzy vysoké riziko, že je s nimi spojeného něco nekalého.

Air Bank se teď nově připojila na kolektivní evropský platební systém Target2. Ten umožňuje i bankám mimo eurozónu vypořádat platby v eurech, a tak má teď česká banka větší volnost. „Připojení k Target2 nám umožní vlastní rozhodování o transakcích na kryptoburzy,“ řekl v deníku E15 Karel Horák z AirBank.

Horák ale taky zdůraznil, že banka každou transakci důsledně vyhodnocuje podle pravidel proti praní špinavých peněz. Není tedy automaticky zajištěno, že každý převod peněz na burzu projde.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Biden bere bitcoin na milost

Z Donalda Trumpa je největší fanoušek kryptoměn v USA a i jeho soupeř musí reagovat.

Demokratický kongresman Ro Khanna prý pořádá začátkem července ve Washingtonu kulatý stůl o bitcoinu a blockchainu a očekává se, že se zúčastní i klíčoví úředníci Bidenovy vlády i jeho lidé z Kongresu. Hlavní cíl setkání je stanovit strategii, jak udržet bitcoin a blockchainové inovace ve Spojených státech.

V uplynulých čtyřech letech zaujímala Bidenova administrativa ke kryptu spíš nevraživý postoj. Loni v březnu v každoroční ekonomické zprávě sestavované prezidentovými ekonomickými poradci zazněla tvrdá kritika těžby bitcoinu a principu proof of work – kvůli údajné energetické náročnosti a vlivu na životní prostředí. Tím ostatně byl zdůvodněný i návrh na daň z vytěženého krypta, kterou se loni Bidenova vláda snažila prosadit už do letošního rozpočtu. Daň se měla počítat poměrně vtipně: těžař měl odvést státu tolik, kolik by odpovídalo třetině jeho nákladů na elektřinu využitou k těžbě.

Že Bidenovi demokrati začínají akceptovat bitcoin jako peníze, o tom svědčí i to, že už jim nesmrdí – jedná se o přijímání krypta jako daru na Bideonovu prezidentskou kampaň. Probíhat by to mělo stejně jako u Donalda Trumpa prostřednictvím Coinbase Commerce.

Vývoj ceny bitcoinu Zdroj: peníze.cz

Robinhood to s dogecoinem přehnal

Analytici jsou prý znepokojeni závislostí populární platformy Robinhood na obchodování s dogecoinem. Obávají se o dlouhodobou udržitelnost platformy.

Pro lidi od krypta platforma Robinhood získala popularitu během boomu memecoinů v roce 2021 a stala se klíčovým místem pro obchodování s dogecoinem. Vzestup společnosti v kryptosvětě je prý z velké části způsobený právě nabídkou meme mincí.

Beth Kindigová, výzkumnice ze společnosti IO Fund, teď upozorňuje na to, že koncentrace dogecoinu na Robinhood je až nezdravě veliká. Obchody s dogecoinem tvoří podle Kindigové 62 procent celkového objemu kryptoobchodů na platformě. Transakce s kryptem přitom představují 38 procent celkových transakčních příjmů společnosti, takže dogecoin je pro ni významným zdrojem příjmů.

Obchodování s dogecoinem je sice ziskové, analytici ale zpochybňují jeho dlouhodobou udržitelnost. Souhrnně řečeno: zalistování dogecoinu bylo pro Robinhood velkým úspěchem, jenže jeho silná závislost na této meme minci je nejspíš pořádné riziko.

Vývoj ceny dogecoinu Zdroj: peníze.cz

Krypto kryté zlatem

Společnost Tether Limited, která vydává stablecoin Tether (USDT) s kapitalizací přes 112 miliard dolarů (asi 2,5 bilionu korun), v pondělí představila novou platformu pro tisk tokenů v síti ethereum. Platforma Alloy umožňuje vytvářet tokeny zajištěné zlatem. Nebo přesněji tokenizovaným zlatem, které má Tether uložené ve Švýcarsku (XAUT).

Prvním aktivem dostupným na platformě je aUSDT. Jeho cena je vázaná na americký dolar. Investoři můžou aUSDT razit, když jako kolaterál, tedy krytí, složí token XAUT, který reprezentuje fyzické zlato ve švýcarských trezorech. Tether tvrdí, že ho tam má při dnešních cenách za 570 milionů dolarů (13 miliard korun).

Rychlovka pod čarou: Analytik Eric Balchunas z Bloombergu odhaduje, že spotová étéefka na ethereum se začnou ve Spojených státech obchodovat do 2. července. Při pohledu do kalendáře se nabízí pondělí 1. července, ale třeba bude ještě všecko jinak…

Tomáš Krause V roce 2017 jsem koupil své první satoshi a od té doby mě bitcoin a jiné kryptoměny nepřestaly fascinovat. Proto o nich dělám web bitcoinvkapse.cz zaměřený hlavně na začátečníky. Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů. Založte si DIP

Sdílejte článek, než ho smažem