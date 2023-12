Investoři nasadili růžové brýle. Zlatý listopad podílových fondů

Listopad byl pro investory jedním z nejúspěšnějších měsíců za kolik let. Americké akcie vyskočily skoro o devět procent, evropské o osm. Dluhopisové trhy nezaostávaly. Vývoj podílových fondů komentuje Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners.

Trhy po dlouhé době začaly vidět svět růžověji. Investoři soudí, že snížení základních úrokových sazeb centrálních bank je nedaleko a že se uvolní utažené měnové politiky.

S tím mají zlevnit půjčky pro firmy, a tedy i investice do rozvoje, které jednou přinesou vyšší zisky.

Americké akciové burzy zažily druhý nejlepší listopad od roku 1980. Růst nezpomalila ani čísla z trhu práce, ani pokles úrovně úspor kvůli silné spotřebě. Chuť utrácet ale americké spotřebitele může rychle přejít. První vlaštovkou předznamenávající zpomalení americké ekonomiky může být rostoucí počet problémů se splácením úvěrů na kreditních kartách.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc než 150 fondů s aktivy v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Česká ekonomika nemá nejlepší vyhlídky. Hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí klesl a statistický úřad potvrdil pokles i v meziročních datech. Pohybujeme se v pásmu recese. Reálný hrubý národní produkt ani nedosáhl úrovně před covidem, v Evropě patříme k nejpomaleji rostoucím zemím.

Německá ekonomika, na kterou je ta naše nejvíc navázaná, nás tentokrát z recese nevytrhne. Sama v posledním čtvrtletí klesla a do recese nemá daleko.

Ani tato tvrdá makroekonomická data ale investory neodradila od nákupů akcií, takže například německý index DAX je u svých maximálních hodnot.

Das DAX Zdroj: peníze.cz DAX (Deutscher Aktienindex) je index Frankfurtské burzy cenných papírů. Počítá se z ceny akcií 40 z nejvýznamnějších německých společností.

Na Peníze.cz najdete přehledy cen světových akcií i akcií z pražské burzy.

Dluhopisům zas pomáhala nižší inflace, která zvyšuje poptávku po dlouhodobých výnosech. Takže ceny dluhopisů ve fondech rostou.

Inflace klesá skoro všude. Jednou z mála výjimek je Česko. Domácí inflace se dostala nad osm procent a chvíli tam vydrží. Neznamená to ale, že by se tak prudce zdražovalo. Je to statistický důsledek toho, jak vláda loni v říjnu nechala zadotovat energie.

Nicméně tento efekt brzy zmizí a v prvním čtvrtletí se podle prognózy České národní banky inflace rychle dostane na úroveň tří nebo čtyř procent.

Menší strach z inflace a vysokých úroků působil pozitivně na ceny všech finančních aktiv, a proto více než solidní čísla ukázaly jak akciové, tak dluhopisové podílové fondy.

Partners indexy akciových fondů PIF-AK

fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC

fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) listopad 2023 6,2 % 4,9 % od začátku roku 12,4 % 15,4 % poslední rok 7,3 % 12,5 % poslední 3 roky 20,7 % 17,3 % posledních 5 let 41,1 % 27,9 % posledních 10 let 78,0 % 38,0 % počet fondů 38 14

K lepší náladě na trzích přispěly kromě očekávání uvolněnější měnové politiky i solidní výsledky firem a nižší ceny energií. Na rozdíl od loňska se tak akcioví investoři letos těší nadprůměrnému zhodnocení. Je tu ale taky dost rizik, na která se zapomíná: pořád je tu jistá pravděpodobnost příchodu tvrdé recese, jsou tu rizika geopolitická a ani sazby nemusí klesat podle očekávání.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v listopadu okolo 6,2 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou investoři v plusu v průměru o 7,3 procenta.

Index PIF-SPEC, do kterého Partners řadí akciové fondy, které se specializují na akcie konkrétních regionů nebo ekonomické sektory, měl v listopadu průměrnou výkonnost 4,9 procenta. Hlavním důvodem rozdílu je nízký výkon fondů zaměřených na střední a východní Evropu a akcie nerozvinutých zemí. Například česká burza v listopadu přidala pouhých 1,7 procenta, zatímco index světových akcií vyrostl o devět procent.

Partners indexy dluhopisových fondů PIF-DLUH

fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY

fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů listopad 2023 1,2 % 2,4 % od začátku roku 6,6 % 8,0 % poslední rok 6,1 % 7,4 % poslední 3 roky 1,5 % 2,7 % posledních 5 let 5,4 % 12,3 % posledních 10 let 7,3 % 21,6 % počet fondů 18 22

Výnosy českých státních dluhopisů klesaly nejen v souladu s výnosy státních dluhopisů v zahraničí. Nad očekávání dobře se vyvíjel i deficit státního rozpočtu. Navíc ratingová agentura Moody’s zlepšila výhled ratingu Česka z negativního na pozitivní.

Nižší inflace přináší větší poptávku po výnosech dlouhodobých dluhopisů a posouvá jejich ceny výš. Dluhopisové fondy mají tedy letos výkonnost nad průměrem. Jejich podílníci se můžou těšit, že rezervy se jim v budoucnu zhodnotí nejenom nominálně, ale doopravdy. Výnos držených dluhopisů se pohybuje mezi čtyřmi a šesti procenty, vysoko nad inflačním cílem centrální banky.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů (index PIF-DLUH) za poslední měsíc bylo 1,2 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní fondy o 6,1 výš.

Rizikovější dluhopisy (index PIF–HY) díky pozitivní náladě na akciových trzích a poklesu rizikových přirážek skončily v listopadu s pozitivním zhodnocením 2,4 procenta. Meziročně jsou výš o 7,4 procenta.

Partners index smíšených fondů – PIF-MIX listopad 2023 3,7 % od začátku roku 7,6 % poslední rok 5,5 % poslední 3 roky 6,4 % posledních 5 let 13,7 % posledních 10 let 21,2 % počet fondů 50

Když rostou jak akcie, tak dluhopisy, smíšeným fondům, které jsou poskládané z obou typů aktiv, nezbývá než růst taky. I smíšené fondy tedy svým majitelům připsaly klientům kladné zhodnocení. Jejich průměrná hodnota vzrostla meziměsíčně o 3,7 procenta a meziročně jsou 5,5 procenta ve zisku.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem