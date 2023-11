Inflace stoupla! Žádnou paniku, jde o paradox, uklidňují ekonomové

Ačkoliv celý rok inflace významně klesala, v říjnu podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyskočila z 6,9 na 8,5 procenta. Ceny zboží ani služeb se ale ve skutečnosti výrazně nezvyšovaly. Před rokem – a právě s cenami před rokem se při výpočtu meziriční inflace ceny porovnávají, totiž byla zvláštní situace. Netržně, shora se upravovaly ceny elektřiny. A tak se teď zvýšení dlouho dopředu očekávalo.

„Říjnové zrychlení meziročního růstu cen o 1,6 procenta na 8,5 procenta bylo způsobeno především loňským promítnutím úsporného tarifu do cen elektřiny. Pokud bychom tento úsporný tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 procenta,“ uvedla k takzvanému inflačnímu paradoxu Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Na zdůvodnění vysoké inflace se shodují všichni ekonomičtí experti. Je to jen věc papírové statistiky. „V posledním čtvrtletí minulého roku platil takzvaný úsporný tarif, kterým vláda kompenzovala domácnostem zvýšené náklady na energie. K tomuto opatření ale vláda v tomto roce již nepřistoupila, a proto srovnávací základna je nižší,“ uvádí Martin Kron, analytik Raiffeisenbank.

Také podle Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Cyrrus se jedná výhradně o efekt snížené srovnávací základny z loňského října, kdy se úsporný tarif uměle zlevnil energie. „Skutečná meziroční inflace – očištěná o tento efekt – dosáhla hodnoty 5,8 procenta a oproti zářijovým 6,9 procentům tak poměrně výrazně poklesla,“ komentoval Hradil.

Meziročnímu srovnání tak dominuje právě kategorie bydlení – která zahrnuje energie i s úsporným tarifem – s inflací 19,6 procenta. Následuje stravování a ubytování (9,2 %) a oděvy a obuv (7,9 %).

„Levněji je meziročně pouze u dopravy (-2,2 %), kde loni panovala tržní panika u pohonných hmot v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Relativně umírněné pak meziročně byly ceny u pošt a telekomunikací (3,3 %) či potravin a nealkoholických nápojů (3,7 %). Po zohlednění významu jednotlivých kategorií ve spotřebním koši byla meziroční inflace logicky tažena zkreslenou statistikou u bydlení (příspěvek 5,2 procentního bodu), dále pak potravinami (0,7), rekreacemi a kulturou a také stravováním a ubytováním (shodně 0,6 procentního bodu),“ uvedl Hradil.

Meziměsíčně ceny podle ČSÚ vzrostly jen o 0,1 procenta. „Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv, který byl kompenzován poklesem cen v oddíle bydlení,“ uvádí Pavla Šedivá z ČSÚ.

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se meziměsíčně zvýšily zejména ceny vepřového masa o 5,0 %, vajec o 10,8 %, ovoce o 3,0 %, zeleniny o 2,2 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,8 % a másla o 5,0 %.

Meziměsíční pokles cen byl zaznamenán především v oddíle bydlení. Klesly ceny elektřiny o 1,7 %, zemního plynu o 3,0 % a tepla a teplé vody o 0,8 %. Z potravin byly nižší zejména ceny nealkoholických nápojů o 2,0 %, drůbežího masa o 2,3 %, brambor o 5,4 %, jogurtů o 3,8 % a cukru o 5,2 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce září a ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

„Na aktuálních datech je mrzuté hlavně opětovné zdražení potravin, kde navzdory kontinuálním poklesu cen výrobců spotřebitelé velkou úlevu nepocítili. Právě potraviny ovšem patří mezi silně volatilní položky a o skutečné síle inflačních tlaků tedy mnoho nevypovídají. V tuto chvíli tedy poptávková inflace příliš varovné hodnoty nevykazuje a oproti běžným letům se neliší vůbec či zcela marginálně,“ doplnil Hradil.

Inflační paradox ovlivní inflaci i v příštích dvou měsících.

„Reportovaná inflace se udrží mezi 7 až 8 procenty, zatímco faktická bude dále klesat. V lednu pak očekáváme razantní pokles do okolí 3 procent z titulu odeznívající energetické a také potravinové inflace. Nejistota ohledně míry lednové inflace však zůstává enormní,“ uvádí analytik ČSOB Dominik Rusinko. Za nevyzpytatelné faktory označil předevšímtradiční přeceňování, které provádějí obchodníci na přelomu roku, ale také zdražování elektřiny po zvýšení regulované složky její ceny.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

