Podívejte se, jak vytvořit webové stránky svépomocí

Tvorba webových stránek není pro laika snadná. Kdo nechce za jejich vytvoření utrácet nemalé prostředky, musí to zvládnout svépomocí. Ale nebojte se! Zvládnete to i bez znalosti programování a grafiky.

Webové stránky dnes potřebuje každý. Neobejde se bez nich žádná firma. Jenomže v začátcích podnikání máme stěží na výplaty či uhrazení telefonních hovorů. Na investice do webových stránek mohou scházet finance. Webovky přitom potřebujeme, i když máme hobby, které chceme dále rozvíjet. Toužíme po webovkách, kde si uschováme vzpomínky na svoji svatbu. Všechny tyto stránky by nás však stály hodně peněz. Tvorba webových stránek nebývá levnou záležitostí. Řešením je pustit se do nich vlastnoručně.

Možná jste již dostali dobrou radu, že na některém open CMS systému tohle zvládnete bez pomoci. Jenomže pak jej vyzkoušíte a zjistíte, že vytvoření webu vůbec snadné není. Zkusit to však lze i s jiným systémem. S takovým, který po vás doopravdy nebude chtít znalosti programování. Nebudete muset ani složitě připravovat grafiku webu. Kvalitní webové šablony jsou k dispozici jako součást celého systému.

Díky Saywebpage získáte nástroj na výrobu webových stránek, který po vás nebude vyžadovat žádné znalosti navrhování webu, programování ani práce s grafikou. Díky takto rychle vytvořenému webu získáte profi stránky, třeba firemní, a budete se moci pustit do podnikání naplno. Samozřejmě na vlastní doméně.

Mít vše pod palcem se vyplatí

Zejména menší klienti agentur a firem specializovaných na tvorbu webových stránek si stěžují, že jsou pro firmy málo zajímaví. Dlouho pak čekají na veškeré změny či úpravy svých webových stránek. Přitom právě v jejich situaci je důležité být maximálně pružnými. Řešením jsou webové stránky, které si lze spravovat bez cizí pomoci. Právě takové jde velice snadno postavit na systému Saywebpage. Samozřejmostí je, že běží na vlastní doméně. Jsou editovatelné kdykoliv a odkudkoliv. Celý systém ohromuje svojí jednoduchostí pro začátečníky, ale současně komplexností, která uspokojí i profesionály.

Šablony vás pak překvapí svými možnostmi. Díky nim snadno a rychle sestavíte profesionální webovky s dodržením všech požadavků na profesionální web. Ať již jde o UX, SEO či další. Díky šablonám dokážete až intuitivně poskládat obsah svého webu. Stačí si vybrat tu šablonu, která nejvíce odpovídá vašim požadavkům, a za chvilku je web připraven ke spuštění.

Přece jen nevíte, kde začít? Navštivte Akademii

Saywebpage vás ve své Akademii provede kompletně procesem tvorby webových stránek. Podívejte se na jednotlivé lekce a vytvořte si webové stránky třeba ještě dnes. Ano, tak snadná může tato činnost být. Navíc nic neriskujete. Prvních 30 dnů je vše zdarma.

Vysoké však nejsou ani ceny po skončení testovacího období. Zvolit si lze jeden ze čtyř programů. Nejlevnější je vytvoření základní stránky či online vizitky. Za tento typ stránek zaplatíte měsíčně 145 Kč. Nejdražší verze je za 650 Kč. Zde je v ceně hosting s kapacitou 4000 MB, využívat můžete formuláře, vytvořit až 100 podstránek, stránky lze napojit na Google Analytic. Jsou bez reklamy Saywebpage a mohou mít rovněž favicon, tedy vlastní ikonku stránek.

Webovky za pár korun

Jak vytvořit webové stránky, které příliš nestojí? Jediným řešením je pustit se do nich svépomocí. Nebudete závislí na času dodavatelů textů, grafiky ani programátorských úprav. Díky příznivé ceně je toto řešení vhodné nejen pro firmy, ale i drobné živnostníky a soukromé osoby. Udělat stránky nezabere téměř žádný čas. Už v ten samý den mohou běžet. Do vylepšování se pak pustíte kdykoliv si na ně najdete čas. V Saywebpage vytvořili nástroj, který je výborný skutečně pro každého, kdo potřebuje webové stránky rychle, levně a přitom profesionálně. Jde o systém prověřený mnoha klienty. Vyzkoušejte jej.

PR text Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem