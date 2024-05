Většina lidí nechce měnit dodavatele energií, ale ani být za hlupáka

Ceny elektřiny a plynu na energetickém trhu dál klesají, reagují na to čeští dodavatelé?

Ano, dodavatelé zlevňují, přičemž o něco lépe na tom jsou potenciální noví zákazníci. Je to celkem logické, protože většina českých domácností nikdy dodavatele nezměnila, a on tak nemá motivaci výrazně jim cenu snižovat, když stejně neodejdou. Tedy pokud to s drahotou nepřežene až moc.

Abych to trochu konkretizoval – v minulém roce byla cena elektřiny zastropovaná na 6000 korun za megawatthodinu včetně DPH, dnes se průměrná cena u „stávajících“ zákazníků pohybuje okolo 4500 korun včetně DPH. Jsou ale lidé, kteří zaplatí víc, protože jejich dodavatel s cenami moc nehýbe, anebo jsou vázáni smlouvou, která je nutí zůstávat za velmi vysoké ceny. Akviziční ceny jsou proti průměru přibližně o tisíc korun výhodnější.

Jak se může člověk dostat na akviziční ceny?

Nejdůležitější je dělat vůbec něco, jinak cenu neovlivníte. V první řadě bych oslovil svého dodavatele. Je velká šance, že o vás nebude chtít přijít a vyjde vám nějakým způsobem vstříc. Případně je nasnadě porozhlédnout se, co nabízejí ostatní. Úleva totiž může být opravdu velká. Rozdíl 1000 korun na megawatthodinu elektřiny ve výsledku znamená, že domácnosti s malou spotřebou 3,5 megawatthodiny ušetří 3500 korun za rok, respektive 7000 korun u dvouletého kontraktu, a to za 15 minut času věnovanému srovnání. A pokud je spotřeba vyšší, třeba když elektřinou ohříváte vodu, tak se dostanete i na úsporu v řádu desetitisíců.

Je teď vhodný čas na výměnu dodavatele, nebo půjdou energie ještě dolů?

Na to se dneska ptá hodně lidí a odpověď je velmi jednoduchá. Jestli nejste s cenou spokojeni, je lepší přejít teď, i kdyby mělo časem dojít k mírnému zlevnění. Ale pravděpodobnost, že současné zajímavé ceny výrazně klesnou, je mizivá. Já to vidím maximálně ještě o sto dvě stě korun. Je tedy rozumnější šetřit už teď než čekat další rok a celou dobu platit vyšší sumy, než je nutné.

Navíc se objevují první indicie, že se dál zlevňovat nebude. Jedním z ukazatelů je společnost ČEZ. Ta nedávno vydala nový ceník, podle kterého zákazníci u tříletého kontraktu zaplatí v posledním roce za elektřinu víc než 3000 korun, přitom před dvěma měsíci to bylo méně než 3000 korun. Tím ČEZ dává jasně najevo, že další snižování cen neočekává a nebude schopen energie za původní cenu nakupovat. Podle ČEZu se pak řídí většina ostatních dodavatelů. Cena elektřiny tedy pravděpodobně bude stagnovat a půjde pomalu nahoru. Ke konci desetiletí ale začne růst podstatně rychleji, protože dojde k vypnutí uhlí, které se při výrobě elektřiny bude muset nahradit plynem. To prodraží jak plyn, tak elektřinu. A až se podaří oživit evropsky průmysl, jehož momentální útlum mimo jiné stojí za poklesem cen, tak se tlak na zdražení ještě zvýší.

Vyplatí se změna dodavatele všem nespokojeným zákazníkům?

Ne tak docela. Zákazník se smlouvou na dobu neurčitou, který platí průměrnou cenu a chtěl by u nové smlouvy opět dobu neurčitou, si spíš nepolepší. Nižší ceny se nabízejí především u ročních nebo dvouletých kontraktů. Jestli ale má člověk možnost podepsat smlouvu na rok anebo na dva s cenou, která je pod průměrem, tak by to měl určitě udělat.

Ne každý ale může odejít ze dne na den.

U smlouvy na dobu určitou musíte podat výpověď do určitého dne, jinak se vám smlouva automaticky prodlužuje. Pokud byste chtěli odejít dřív, než udává smlouva, musíte zaplatit penále. A v tu chvíli je namístě si spočítat, jestli se vám to i tak vyplatí. U doby neurčité lze výpověď podat kdykoliv, jen počítejte s tříměsíční výpovědní lhůtou. Teprve pak budete převedeni k novému dodavateli. Pokud se v této oblasti neorientujete, doporučuji využít specialistu.

Proč vůbec lidé zůstávají roky u svých dodavatelů, i když je to pro ně nevýhodné?

Má to víc důvodů. Mnoho lidí jednoduše tuto možnost ignoruje, nebo neví, že to vůbec jde, případně co to obnáší. Někteří si myslí, že jim někdo přijede vyměnit elektroměr nebo vykopat trubky od plynu, aby je nahradili novými, což je úplný nesmysl. V minulosti zas změna znamenala úsporu jen pár stovek a to pro lidi nebylo vždy dost motivační. Panují také zbytečné obavy, že dojde k přerušení dodávky a oni se ocitnou bez energií. Dnes je ale zákazník velmi chráněný. Zákon přímo stanovuje, jakým způsobem se mění dodavatel, co se stane, kdyby byl nějaký zádrhel a samotný přechod je jen administrativní záležitost. Zákazník si musí jenom vybrat a pak podepsat smlouvu u nového dodavatele.

Lukáš Kaňok Zdroj: Kalkulátor.cz Je ředitelem sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz. Jeho profesní kariéra začala v oboru TELCO, kde působil 14 let, a nyní už 8 let pokračuje ve světě online srovnávačů cen energií, pojištění a financí. Jeho zájem o nové technologie mu pomohl rozvíjet inovativní řešení a strategie pro energetický a finanční obor.

Na co se tedy při výběru nového dodavatele zaměřit?

Vybírejte vždycky takového dodavatele, který vám po celou dobu platnosti smlouvy garantuje stejnou cenu, i kdyby se na trhu dělo cokoliv. Zároveň doporučuji firmu s online prostředím, kde jde řešit věci, aniž by člověk musel na pobočku. Potom už záleží na vašich preferencích. Někomu dává pocit jistoty velikost firmy, jiný upřednostňuje české dodavatele, někdo se dívá pouze na cenu, což ale není úplně ideální.

Riskuje reálně zákazník změnou dodavatele něco?

Může se stát, že podepíšete smlouvu v době, kdy ji podepisovat nemáte, a váš stávající dodavatel vám na základě toho vyúčtuje pokutu. V tu chvíli je na místě si spočítat, zda se vám vyplatí odejít i s pokutou, nebo vzít všechno zpátky a zůstat u stávajícího dodavatele. Jinak by se s nadsázkou dalo říct, že riskujete pouze to, že zjistíte, kolik jste mohli za ty roky ušetřit.

Jak často se smlouvou obecně zabývat?

Myslím, že většina zákazníků nechce měnit dodavatele, ale ani být za hlupáka. Vy nepotřebujete mít nutně nejlevnějšího dodavatele, ale když zjistíte, že byste jinde mohli platit o tisícovku méně, tak určitě stojí za to se tomu věnovat. A kdy na to přijít? Impulzem může být, když vám od dodavatele přijde nějaká informace, třeba dopis o změně ceny. A ačkoliv vás může informovat, že vám upravuje cenu směrem dolů, nemusí to být vůbec tak výhodné, jak se na první dobrou jeví. Pak určitě když vám přijde faktura, kde se mimo jiné píše, kdy vám končí smlouva a za jakých podmínek budete pokračovat. Není nutné za každou cenu dodavatele měnit, jen je dobré si zvážit, jestli vám to takto vyhovuje, zda nelze vyjednávat o lepších podmínkách, případně jestli by to jinde nedávalo větší smysl.

Pro ukončení smlouvy stačí podpis. Co následuje pak?

Po podpisu smlouvy a potvrzení, že všechno proběhlo, přestaňte platit původnímu dodavateli zálohy – vypněte trvalý příkaz. V případě inkasa nemusíte dělat nic, původní dodavatel přestane inkasovat sám. Doporučuji si také udělat samoodečet, tedy zjistit stav elektroměru anebo plynoměru k nějakému konkrétnímu dni, a tuto informaci nahlásit buď původnímu dodavateli nebo tomu novému. Když to neuděláte, tak vám spotřebu distributor spočítá odhadem a nemusí to být přesné. Dále je zapotřebí nastavit trvalý příkaz na nové zálohy – jejich výši vám dodavatel zašle většinou do měsíce od zahájení dodávky. Nakonec si poznamenejte, kdy vám končí smlouva, anebo použijte službu Kalkulátoru, který vás na to upozorní prostřednictvím takzvaného hlídacího vlka. Ten vám zase připomene, že se můžete aktivně porozhlédnout co se děje na trhu.

Peníze BrandVoice: Partnerem článku je Kalkulátor.cz Více o spolupráci

Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem