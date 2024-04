Místo čtyř dávek bude jediná. Bez práce a s úsporami ji nedostanete

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází se zásadní revizí sociálních dávek. Cílem je lépe zacílit pomoc státu a zároveň snížit administrativu. Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) jde o největší změnu v sociálních dávkách za posledních třicet let.

Podle návrhu, který teď ministerstvo poslalo k připomínkám, se spojí čtyři dosavadní dávky: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Konkrétní název nové dávky zatím není stanoven, ale pracovně se jí říká dávka státní sociální pomoci (DSSP) nebo také superdávka.

Ministerstvo připomíná, že dosavadní systém se skládá z několika samostatných – a přitom stejně nebo obdobně zaměřených – dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, které se navzájem započítávají. A může být nespravedlivý. Někdy stačí jen pár korun příjmu navíc a žadatel je z podpory vyřazen. A naopak – na některou dávku dosáhne i bohatý člověk.

„Klienti musí nyní dokládat spoustu formulářů. Na čtyři dávky musí být čtyři žádosti a čtyři správní řízení. Na příjmy se nahlíží třemi různými způsoby, posuzují se různé skutečnosti za různá období. Nově to bude výrazně jednodušší jak pro žadatele, tak pro úřad práce,“ říká Jurečka.

V současném systému podle něj chybí prvek motivace k aktivnímu řešení vlastní životní situace. „Chceme, aby lidé nebyli pasivní a jen čekali na dávky. Naopak budeme podporovat aktivitu a snahu být zaměstnaný a vydělávat a postarat se sám o sebe,“ vysvětluje ministr.

Nová dávka pokryje náklady na bydlení do určité výše, náklady spojené s výchovou dětí a pomůže nízkopříjmovým osobám. Tedy zacílí na podobné žadatele jako nyní čtyři dávky. Ke státní pomoci se ale už nedostanou lidé, kteří systém zneužívají.

Bez práce nejsou koláče

Nová pravidla podle ministra Jurečky lépe zacílí na lidi, kteří pomoc od státu skutečně potřebují a zároveň se snaží sami svojí situaci řešit. Na dávku tak dosáhnou lidé, kteří pracují nebo jsou vedeni na úřadu práce jako žadatelé o práci. A samozřejmě lidé, kteří pracovat z nějakého důvodu nemohou: důchodci, rodiče malých dětí a se zdravotním postižením.

Lidem, kteří nemají práci déle než půl roku, chce ministr nabídnout řešení, jak ji najít a tím na dávku dosáhnout.

Chystá se majetkový test

Kdo má majetek a vyšší příjmy, nebude moci dávku čerpat. Neprojde totiž takzvaným majetkovým testem. Ten bude u žadatelů zkoumat počet nemovitostí, motorových vozidel a výši úspor.

„Cílem majetkových testů je vyloučení nároku u domácností, které mají sice nízké příjmy, ale vlastní hodnotný majetek nebo mají úspory v takové výši, že k naplnění svých potřeb mohou využít vlastní zdroje. Posuzování majetku vyvolává obavy, ale je logickým požadavkem v systému, kde se uplatňují principy solidarity a spravedlnosti,“ píše ministerstvo v návrhu.

Co bude majetkový test zkoumat? Žadatelé o dávku mohou mít jednu vlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení a jednu další nemovitost k přiměřenému bydlení nebo rekreaci. Dále se jako majetek hodnotí dvoustopé motorové vozidlo v počtu jedno na osobu, nejvýše však dvě na domácnost.

„Za majetek se rovněž budou považovat finanční prostředky, které má osoba či domácnost k dispozici v hotovosti nebo na bankovních účtech. Hraniční výše těchto finančních prostředků se navrhuje poměrně vysoko a bude odvislá od počtu členů domácnosti: 200 000 Kč pro jednu osobu, navýšení limitu o 50 000 Kč za každou další osobu v domácnosti, maximálně však 400 000 Kč na domácnost,“ navrhuje ministerstvo.

Do majetkového testu se však nebudou počítat finanční produkty podporované státem – stavební spoření, důchodové spoření nebo životní pojištění.

Jak má vypadat nová superdávka?

Jednotná dávka se podle návrhu bude skládat ze čtyř částí, takzvaných komponent, které určí její konečnou výši. Podrobně si je popíšeme za chvíli.

Po sečtení všech komponent, které u žadatele bude možné uplatit, se spočítá konečná výše „superdávky“. Podle několika modelů, které zjišťovaly dopad nového způsobu výpočtu, se výše dávky nemá příliš lišit od té současné. V některých případech je dokonce i vyšší, ale zase se s dobou čerpání snižuje. Podle ministra bude revize dávek zřejmě rozpočtově neutrální.

Pro představu: Například rodina (dva dospělí a dvě děti), která má vlastní bydlení, náklady na energie a služby celkem 8000 Kč, celkové čisté příjmy domácnosti kolem 40 000 Kč měsíčně, pobírá dnes od státu 2940 Kč. S novou dávkou dostane o zhruba pět set korun víc.

Samoživitelka s jedním dítětem (pět let), žijící v Praze a s náklady na bydlení ve výši 15 000 Kč, příjmem 20 000 Kč, dnes dosáhne na dávky ve výši 9822 Kč. Nově si polepší na 10 939 Kč.

Naopak osamělý senior z Olomouce, který má náklady na bydlení 14 tisíc korun a pobírá důchod 18 tisíc, dosáhne dnes na příspěvek na bydlení ve výši 8600 Kč, s novou dávkou dostane 6582 Kč.

Z čeho konkrétně se má jednotná dávka skládat?

Dítě

Tako komponenta se má započítat v dávce rodinám s příjmem do čtyřnásobku životního minima. Její výše se bude odvíjet od výše příjmu domácnosti a počtu nezaopatřených dětí. Pro rodiny s příjmy do 1,43násobku životního minima bude činit 500 Kč na každé dítě. Částka pro rodiny s příjmy ve výši 1,43 až 3násobku životního minima má být 1000 Kč na každé dítě. Částka pro rodiny s příjmy ve výši tří- až čtyřnásobku životního minima bude individuální.

Komponenta se nezapočítá, pokud některá z osob v rodině, po které je vyžadována pracovní aktivita (včetně evidence uchazečů), nepracuje. A po dobu tří měsíců ji nedostanou ani zákonní zástupci nezaopatřeného dítěte, kterým byl uložen přestupek spojený s neplněním povinné školní docházky.

Bydlení

Předpokladem pro nárok na tuto komponentu je platný právní titul k bytu nebo k nebytovému prostoru, který splňuje základní standardy a domácnost tento prostor užívá k trvalému bydlení.

Započítá se v případě, že náklady na bydlení překročí část rozhodného příjmu a tato část nebude vyšší než uznatelné náklady na bydlení. Tedy podobně jako v současnosti příspěvek na bydlení.

U nájemného pokryje výše komponenty maximálně výši nájemního normativu. Ten se stanoví podle počtu osob a podle velikostí obcí. Návrh počítá se stávajícím tříděním: Praha a Brno, obce nad 70 tisíc obyvatel a obce do 70 tisíc obyvatel.

Nájemní normativ se má podle návrhu stanovit ve výši pátého decilu hodnot nájemného příjemců dávek za období leden až srpen předcházejícího roku s připočtením průměrné částky nákladů za služby poskytované s užíváním bytu podle dat Českého statistického úřadu.

Vlastníkům domů, družstevníkům a lidem bydlícím na základě věcného břemena bude vyměřen vlastnický paušál ve výši 30 procent mediánového nájmu.

Domácností s příjmem 1,43násobku životního minima a nad tuto hranici dostanou navíc energetický paušál. Tato novinka pokryje náklady na energie. U jednočlenné domácnosti bude 2500 korun a s počtem osob se bude zvyšovat o pětistovku až na maximálních 4500 korun pro pěti a vícečlennou domácnost.

Domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima dávka zaplatí skutečně uhrazené náklady na energie, maximálně ale do 1,2násobku výše energetického paušálu.

„Energetický paušál umožňuje u převážné části příjemců nedokládat uhrazené náklady a automatizovat proces administrace,“ uvádí materiál.

Pracovní bonus

Komponenta má podpořit „pracovně aktivní“ žadatele nebo ty, kteří jsou vedeni na úřadu jako uchazeči o zaměstnání.

Její výše bude závislá na výši příjmů z práce. Pro domácnosti s příjmem do 1,5násobku životního minima bude činit 40 % z celkových příjmů z pracovní aktivity, od této výše příjmu je částka postupně redukována (40% tempem).

„V případě, že domácnost z objektivních důvodů nemůže pracovat, takže na tuto komponentu nedosáhne, poskytne se ji vyšší ochrana, a to například zvýšenou částkou komponenty dítě či komponenty bydlení, kdy bude normativní nájem stanoven na úrovni 75. percentilu a vyšší sazbou energetického paušálu,“ píše se v návrhu.

Živobytí

Komponenta bude náležet rodinám s příjem do 1,43násobku životního minima. Jedná se o domácnosti s natolik nízkými příjmy, že nestačí ani k pokrytí jejich základních životních potřeb. Její výše se bude rovnat částce, o kterou převyšuje částka na životní potřeby rodiny její příjem, od kterého se odečte 30 % na bydlení.

Částka na životní potřeby činí součet částek na životní potřeby jednotlivých osob v rodině. Osobní částka na životní potřeby bude ve výši existenčního minima s výjimkou nezaopatřeného dítěte, příjemce invalidního důchodu ve stupni III a osoby starší 68 let, kde činí výši životního minima.

Přechod potrvá několik měsíců

Změna se podle ministerstva dotkne téměř milionu lidí. Přechod ze současného systému sociálních dávek na novou dávku bude postupný, slibuje úřad. Potrvá několik měsíců.

Novou dávku má upravit zcela nový zákon, jehož návrh teď ministerstvo poslalo do připomínkového řízení. Změny mají být účinné od roku 2025.

Reforma se netýká dalších dávek jako jsou rodičovský příspěvek, porodné nebo pohřebné – ty dál zůstanou v systému státní sociální podpory. V systému pomoci v hmotné nouzi zůstane jako jediná mimořádná okamžitá pomoc.

Revizi dávek vítá například expertka na sociální dávky Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. „Mít dvě dávky na bydlení byl nesmysl dlouhodobě, řada předchozích vlád slibovala jejich sloučení, ale nakonec politici zpravidla ani nepronikli do jejich rozdílů. Nebo se jim naopak zdálo správné mít oddělené dávky na bydlení pro chudé a pro střední třídu, což neutěšenou situaci prvních jmenovaných jen konzervovalo,“ říká.

Podle ní dává smysl i spojení příspěvku na živobytí k přídavku na dítě. „Dítě z rodiny v hmotné nouzi je dosud podporováno tak, že rodina musí nejdříve žádat o přídavek na dítě, přičemž příspěvek na živobytí danému dítěti tuto dávku jen doplňuje. Jde tedy o podobné nastavování jedné dávky druhou, jaké se praktikuje v případě příspěvku na bydlení doplňovaného doplatkem na bydlení,“ vysvětluje.

Zieglerová považuje za skvělé, že této velké změně předcházejí menší novely stávajících zákonů, z nichž je možné si udělat představu o tom, jak bude úřad práce postupovat při sledování příjmů, majetku a šetření sociálních poměrů žadatelů a příjemců i u nové dávky.

„Příjem už podle stávajících zákonů dokládají elektronicky zaměstnavatelé, pokud žadatelé uvedou jejich IČO do žádosti. Majetkové poměry, k nimž patří především úspory na účtech, bude moci úřad práce ověřit u bank. Nemovitosti sleduje už nyní úřad v katastru nemovitostí, auta pak v registru vozidel. Nezaopatřenost dětí starších 15 let dodává Česká správa sociálního zabezpečení,“ připomíná Zieglerová. „Lidé se majetkového testu nemusejí bát, pokud do žádosti uvedou pravdu. Jde jen o to, aby jejich sdělení bylo možné ověřit,“ dodává.

