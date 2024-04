Rozvody čekají změny. Budou rychlejší a s úlevou pro rodiče

Ministerstvo spravedlnosti přichází s rozvodovou reformou. Návrh, který představilo loni na podzim, teď po připomínkovém řízení posílá ke schválení vládě. Podle ministra Pavla Blažka má být rozvod rychlejší, levnější a ideálně také přátelštější. A zároveň by měl více chránit děti.

Skončí mnohdy nepříjemné vysvětlování, proč k rozvratu manželství došlo. „S tím souvisí také možnost upustit od výslechu manželů, pokud jejich souhlas s rozvodem a shoda na trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu jejich manželství vyplývají z písemných podání nebo shodných tvrzení účastníků při jednání, o jejichž pravosti a pravdivosti nemá soud pochybnosti,“ píše ministerstvo.

Zruší se také podmínka, kdy spolu manželé před rozvodem nesmí půl roku žít. Naopak zůstává pravidlo, že rozvést lze pouze manželství, které trvá alespoň rok.

Za dohodu výhody

Reforma chce nově zavést takzvaný smluvený rozvod. Manželé, kteří jsou už na rozvodu domluveni a uzavřou dohodu o dětech, o majetku a o bydlení, budou rozvedeni po jediném soudním stání u opatrovnického soudu. Dosud musí nejdřív k opatrovnickému a potom ještě k rozvodovému soudu. Řízení u toho druhého by nově odpadlo.

Délka rozvodového řízení v roce 2022 dosahovala průměrně 148 dní, připomíná ministerstvo. Pokud řízení o rozvod předcházelo opatrovnické řízení, činila délka sporného rozvodu v průměru 228 dní. „V případech, kdy se manželé na všem dohodnou, přitom rozvodové řízení představuje už jen formalitu, a tedy je třeba učinit závěr, že vedením samostatného rozvodového řízení dochází ke zbytečnému prodlužování celého procesu,“ vysvětluje ministerstvo, proč chce spojit dvě soudní stání do jednoho.

U smluveného rozvodu bude také nižší soudní poplatek. „V případě podání společného návrhu by měli manželé platit soudní poplatek ve výši 2000 korun již současně s podáním návrhu. Tyto případy v současnosti tvoří necelou polovinu všech návrhů,“ píše se v návrhu.

Časté jsou ale i případy, kdy se druhý z manželů k návrhu prvního připojí až v průběhu řízení. „Navrhovaná úprava by měla působit na to, aby bylo konsenzu dosaženo již v předsoudním stadiu. V případech, kdy to tak nebude, by měl navrhovatel zaplatit zvýšený poplatek ve výši 5000 korun,“ říká poslankyně Eva Decroix (ODS), která na návrhu novely občanského zákoníku spolupracovala.

Pokud se nakonec manželé dohodnou na smluveném rozvodu, vrátí soud navrhovateli rozdíl mezi zaplaceným poplatkem a poplatkem za smluvený rozvod manželství.

Lidem s nízkými příjmy bude možné zvýšený poplatek při klasických rozvodech případně odpustit, když o to požádají.

Zvýší se však další poplatky. Odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně má nově stát 5000 korun. Poplatek za prodlužování rodičovského konfliktu o péči o nezletilé děti vyjde na 3000 korun.

„Cílem je pomocí daného poplatku redukovat tendence ke zbytečnému prodlužování vedení řízení, v němž se může odrážet rodičovský konflikt. Poplatek by pak měl být určitým psychologickým blokem proti dalším obstrukcím,“ míní poslankyně.

Konec střídavé péče jako názvu

„I nadále by mělo platit, že pokud se manželé chtějí rozvést, musí o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu nejprve rozhodnout soud, to i v případě smluveného rozvodu,“ píše ministerstvo spravedlnosti.

Už ovšem nemá být nutné, aby dítě zastupoval kolizní opatrovník z orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Nově by tento opatrovník nemusel být aktivní u rozvodů, kde existuje rodičovská dohoda o úpravě poměrů nezletilého. V těchto řízeních by mělo být dítě zastoupeno rodiči.

Zruší se také rozlišování forem péče o dítě na společnou, střídavou a péči jednoho rodiče. Nebude už tedy jeden rodič, který má dítě v péči (rezidentní rodič), a rodič, který má pouze právo styku s dítětem (nerezidentní rodič).

„Řízení o úpravě poměrů dítěte by nemělo být redukováno na boj o název modelu péče o dítě, respektive o zachování péče jednoho rodiče i v případech, kdy je zároveň stanoven velmi široký rozsah styku druhého rodiče odpovídající již spíše asymetrické střídavé péči. Jelikož rozvod manželství nemá žádný vliv na rodičovskou odpovědnost, měli by o dítě i nadále pečovat oba rodiče,“ argumentuje ministerstvo v návrhu reformy.

Dodává, že pokud je dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z nich, odebírá se druhému rodiči právo a povinnost o dítě pečovat.

„Takové řešení nelze považovat za vhodné, ledaže by byly dány závažné důvody, které by například odůvodňovaly rozhodnutí soudu o omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti. V takovém případě by však měl soud rozhodnout právě o omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti, nemělo by docházet pouze k její faktické modifikaci,“ míní ministerstvo. Zájmem dítěte podle návrhu je, aby bylo především v péči obou rodičů.

Výživné se bude přeprodávat

Zásadní novinky se chystají u výživného, respektive u těch případů, kdy rodič alimenty neplatí.

„Navrhuje se zavedení možnosti postoupení pohledávky na výživné jako rychlé cesty k prostředkům na výživu zejména v případě rodičů, kteří jsou sice dostatečně solventní, avšak odmítají výživné platit ze subjektivních důvodů, zatímco druhý rodič nechce vyhrocovat situaci tím, že sám přistoupí k zahájení exekuce,“ píše ministerstvo.

Podle poslankyně Decroix nejde o obchodování s výživným, jak někteří novinku označují, ale o další pokus, jak neplatiče výživného přimět k povinnosti, kterou mají. „Nepředpokládám, že by nově výživné vymáhaly babičky či sestry, ale věřím, že na to budou organizace, kterým se to vyplatí,“ říká. Reforma zavede i zvýšenou sazbu úroku z prodlení při neplacení výživného.

Dagmar Vogtová, expertka z projektu VašeVýživné.cz, už dříve webu Peníze.cz řekla, že si od novinky příliš neslibuje. Vymahatelnost pohledávek se tím podle ní nijak výrazně nezvýší.

„Návrh zmiňuje, že postoupení dluhu na výživném by mohlo být ideální například tam, kde je sice dlužník finančně zajištěn, avšak neplatí výživné kvůli konfliktnímu vztahu k exmanželce, exmanželovi. Ale v tomto případě je pro rodiče nejjednodušší podat u soudu návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo podat exekuci, když je finanční zdroj na straně dlužníka znám a není třeba přenechávat pohledávku třetí osobě. A v případech, kdy je dlužník bez finančních prostředků, nemajetný, nepracuje a je bez domova nebo se pohybuje v šedé zóně, tak nerozumím, co by mělo vést třetí osobu k odkoupení pohledávky,“ míní Vogtová.

Věří však, že reforma určitě pomůže těm, kteří jsou schopni se dohodnout o dětech, majetku a bydlení. „Vítám, že nebude povinný výslech a dokazování, že rodiče žijí déle než půl roku odděleně. Rodiče mohou být také rozvedeni hned napoprvé, a to je dobrá zpráva i pro děti, které vleklé rozvody poznamenávají. Pokud rodiče nenajdou společnou dohodu, pak je vhodné přizvat mediátora a prostřednictvím něj se ke smluvnímu rozvodu dopracovat,“ doplňuje expertka.

Podle Notářské komory je škoda, že novela nezjednoduší rozvod u párů, které děti nemají a jsou na všem domluveni. Podle notářů je takových rozvádějících se párů, které se na všem dokáží dohodnout, každý měsíc více než tisícovka.

„Naše připomínky v návrhu bohužel nebyly reflektovány. Situace se tak zlepší jen pro takzvané dětné páry, které už v případě nesporného rozvodu nebudou muset ke dvěma soudům, pro bezdětné páry a páry s dospělými dětmi se ale vůbec nic nezmění. Takže i když se sami na rozvodu dohodnou a spor nevznikne, budou muset zbytečně k soudu,“ komentuje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Poslankyně Decroix podle něj v souvislosti s návrhem uvedla, že možnost rozvodu bezdětných párů u notáře do budoucna připouští, ale nyní v úpravě tak daleko nejde, protože by to systém rozkolísalo. „A tak je podle ní návštěva soudu nutná, i když se tito lidé vůbec o nic nesoudí,“ dodává Neubauer.

Konec fyzického trestání dětí

V současností český právní řád výslovně nezakazuje tělesné tresty z výchovných důvodů a postihuje jen takové, které dosáhnou zvláštního stupně závažnosti, čímž Česká republika porušuje článek 17 Evropské sociální charty.

„Tělesné tresty dětí jsou v rozporu s lidskou důstojností. Jsou nepřijatelné, a to i v domácím prostředí. Česká republika patří k posledním zemím Evropské unie bez jasného legislativního zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání," zdůrazňuje ministr Pavel Blažek.

Tělesné tresty jsou v Česku zakázané ve školství, vězeňství, zaměstnání. Násilí je postihováno v partnerských vztazích mezi dospělými. „Vůči dětem – těm nejzranitelnějším – ale stále zákonem a společností tolerováno je. Současná legislativa toleruje přiměřené tresty na dětech, ale výklad toho, co je přiměřené, je naprosto subjektivní. Pro některé je přiměřená jedna facka, pro některé je přiměřené děti bít denně rákoskou. Za současného stavu je obtížné včas v rodinách identifikovat závažné násilí, protože je těžké rozlišit, co je ještě přiměřené výchovné usměrňování, a co už ne,“ píše se v reformě.

Ministerstvo odkazuje na průzkum, podle něhož v Česku mezi rodiči převládá používání fyzických trestů jako výchovného prostředku, přestože je prokázáno, že mají dlouhodobé negativní důsledky.

„Ačkoli 86,87 % rodičů uvedlo, že by se chtělo vyvarovat fyzickému trestání dětí, daří se to pouze necelé polovině z nich (42,05 %). Pro 35,74 % rodičů jsou fyzické tresty součástí výchovy. Velmi významným faktorem je mezigenerační přenos násilí. Z výzkumu vyplynulo, že 60,53 % rodičů, kteří byli fyzicky trestáni, taktéž používají ve výchově svých dětí fyzické tresty. U rodičů, kteří fyzicky trestáni nebyli, se jedná o necelých 20 %,“ uvádí průzkum.

Podle ministra Blažka by ministerstvo práce a sociálních věcí mělo přijmout opatření v podobě osvěty, kampaně k pozitivnímu rodičovství a zejména dostupné podpůrné služby pro rodiče a děti.

Po připomínkovém řízení nicméně zůstávají u rozvodové reformy tři rozpory. Ministerstvo práce a sociálních věcí vzneslo požadavek na legislativní zakotvení valorizace výživného. Středočeský kraj vznesl připomínku týkající se zkrácení lhůty pro vydání prozatímního rozhodnutí a Moravskoslezský kraj uplatnil připomínku k některým aspektům postupování pohledávek na výživné a zpětného snížení výživného.

Pokud reformu vláda podpoří, zamíří do Parlamentu. Když projde, měla by začít platit od 1. ledna 2025.

