Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Dokonce je to „nejoblíbenější internetový obchod – více než 143 577 spokojených zákazníků“, píše.

Joot, Balando nebo Bonky. To zní povědomě, že? Neznáte ale spíš Zoot, Zalando nebo Zonky?

Ne, tohle přece nevypadá jako zprostředkovatel, co vám objedná zboží z čínských e-shopů, které dostanete pozdě a často v horším stavu než na fotce. Přinejmenším na hlavní stránce o tom není ani slovo, zato nechybí kontakt na firmu se sídlem v Praze.

Tak třeba: Co říkáte na ocenění Shop roku 2021? Dobrá práce, že?

Ale nespěchejte. Projděte si ten web pořádně. Stačí dvě tři minuty – ušetří vám to peníze, zklamání i čas.

Oceněno zákazníky. Znáte také od Heureky, takhle nějak to přece vypadá i na seriózních webech... Nebo ne?

Samá pozitiva a jistoty. Když už se objeví drobná kritika, tak na jednodenní zpoždění, rozdělení objednávky do tří částí nebo dokonce pomuchlaný obal.

Jasně, může se stát, že i solidní e-shop nechce s Heurekou spolupracovat. Šest let si s ní nerozuměla Alza.cz, než se letos vrátila.

Takhle vypadají skutečné recenze z programu Ověřeno zákazníky. Prostřednictvím Heureky se do něj může zapojit každý e-shop podle transparentních pravidel, nakupujícímu pak přijde krátký dotazník. A jak snadno zjistíme, do programu se Joot.cz ani jeho klony nezapojily.

Podívejme se ještě na kontakt. Na webu nechybí – to je fajn. Ale stojí za rychlé prozkoumání. Třeba na Balando.cz najdeme EcomWire Factory s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha.

Rychlé googlování? Je to jedna z nejznámějších adres pro takzvaná virtuální sídla, jak potvrzuje třeba článek z Deníku. Na jedné adrese formálně sídlí tisíce společností. Ve skutečnosti je tam nenajdete, poštu za ně přebírá recepční.

Mít takové virtuální sídlo není samo o sobě špatné. Jenže: u velkého e-shopu, kde se občas předpokládá i osobní kontakt se zákazníky, to působí divně. A kam se jim tam vejde všechno to „zboží skladem“, které „ještě dnes odesílají“? Víme – sklady budou jinde. Ale srovnejte to s osvědčenými e-shopy, ať už jde o největší jako Alza a Mall, nebo mnoho středních i malých. Většinou k nim můžete osobně přijít a aspoň si s nimi promluvit, když ne rovnou vyzvednout zboží.